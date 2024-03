Les Avocats du Mexique célèbrent la versatilité de son fruit avec des créations irrésistibles sur TikTok

MONTRÉAL, 05 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour interagir davantage avec sa communauté et inspirer les consommateurs à adopter le populaire fruit, les Avocats du Mexique sont fiers d’annoncer le lancement de sa dernière campagne numérique canadienne : #avotok. L’initiative sur la plateforme sociale, qui compte plus de 1.2 milliards d’abonnés, mettra en vedette des créations alléchantes de 6 influenceurs du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. Avec leur contenu culinaire captivant sur TikTok, ces créateurs ont pour mission d’inspirer la Gen Z et les milléniaux à intégrer l’avocat, réputé pour ses nombreux bienfaits pour la santé, comprenant 20 vitamines et minéraux ainsi que de bons gras, dans leur quotidien. Avec d’innombrable courtes vidéos déjà en circulation sur les réseaux sociaux et mettant en vedette les avocats, il est clair qu’il existe un intérêt à explorer les multiples avenues gourmandes qu’ils offrent.



Une odyssée culinaire à travers le Canada

Provenant de diverses régions du pays, les influenceurs ont été invités à élaborer des recettes aussi délicieuses que faciles à reproduire à la maison. Ces créations vont bien au-delà du célèbre guacamole, mettant en valeur les possibilités infinies de cuisiner avec des avocats. De l’Ontario, nous avons Eugene (@eugefood) et Jamie (@everythingdelish), tandis que du Québec, nous avons Carl (@carliscooking) et Laura de @dashofhoney. Représentant la Colombie-Britannique, nous avons Jennifer (@foodess) et Chanelle (@chezchanelle), une ancienne finaliste de l’émission Master Chef Canada. Malgré leurs origines variées, ces profils partagent une même passion : leur amour de la bonne bouffe à travers des contenus savoureux, tout en prônant un mode de vie équilibré en incorporant les ingrédients les plus frais à leurs recettes. Étant donné que le Mexique est le seul endroit au monde où les arbres à avocat fleurissent naturellement quatre fois par an, les avocats du Mexique sont frais et mûrs toute l’année sur les tables canadiennes.

« Je suis vraiment ravie de participer à une campagne promouvant un fruit nutritif, parfois méconnu des consommateurs, et j’espère inspirer à découvrir de nouvelles saveurs grâce à mes prochaines recettes » mentionne l’une des participantes de la campagne.

Les membres de la campagne #avotok ont concocté une gamme de délices à l’avocat, comprenant notamment un parfait aux parfums exotiques de noix de coco, un toast à l’avocat façon Huevos Rancheros revisité pour le petit-déjeuner, des pâtes au pesto d’avocat pour les soirs de semaine chargés, des avocats farcis à la caprese, et même de la crème glacée à l’avocat. Ces recettes mettent en valeur la remarquable polyvalence des avocats, qui peuvent être appréciés dans une variété de plats sucrés et salés, adaptés à tous les palais. Que ce soit pour le déjeuner, le dîner, le souper ou le dessert, c’est tout le temps l’temps pour un avocat!

Rejoignez le mouvement #Avotok pendant le Mois de la Nutrition

Les recettes de la campagne seront partagées sur les réseaux sociaux, présentées en magasin et disponibles sur le site web des Avocats du Mexique. Vous pourrez également découvrir le contenu des influenceurs dès le début du mois de mars, juste à temps pour le Mois de la Nutrition. De plus, restez à l’affût des concours liés aux créations des influenceurs, annoncés sur les différentes plateformes sociales de la marque.

Rejoignez le mouvement #Avotok sur TikTok et explorez les possibilités infinies des avocats dans votre assiette !

À propos des Avocats du Mexique

Les Avocats du Mexique incarnent le positivisme et le dynamisme qu’on attribue habituellement à ce fruit. Tout au long du processus de production, d’emballage et de distribution, la marque reste fidèle à sa mission d’offrir de bons aliments qui seront dégustés en bonne compagnie, dans la convivialité et la bonne humeur. La mexicanité, c’est l’émotion et l’énergie associées à la préparation de guacamole et d’autres délicieuses recettes! Ce sont aussi les fêtes et les occasions spéciales qui réunissent les familles et les amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie.

Découvrez toutes les recettes des Avocats du Mexique sur :

https://avocadosfrommexico.ca/fr/ | FB | IG | TIKTOK

Pour plus d’informations, des photos en haute résolution ou une demande d’entrevue:

Hopscotch Sopexa Canada | Chloé Touchette

Ctouchette@sopexa.com

514-238-1531

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60f58486-6b05-42d5-bf09-aa78bfe56cf0