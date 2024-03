Les actionnaires de Novartis approuvent toutes les résolutions proposées par le Conseil d’administration lors de l’Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires approuvent la 27 e augmentation consécutive du dividende qui passe à CHF 3,30 (+3,1%) par action pour 2023 ; représentant un rendement de 3,7% 1 et une distribution du free cash-flow d’environ 58%





Les actionnaires approuvent toutes les autres propositions du Conseil d’administration, y compris la réduction du capital social, le rapport 2023 sur les questions non financières (soumis pour la première fois aux actionnaires en vertu de la nouvelle loi suisse) et le Rapport de rémunération 2023, lors de votes consultatifs, ainsi que la rémunération future du Conseil d’administration et du Comité de direction lors de votes contraignants distincts

Bâle, 5 mars 2024 — Les actionnaires de Novartis ont accepté aujourd’hui les recommandations du Conseil d’administration pour toutes les résolutions proposées lors de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la société. Au total, 1693 actionnaires étaient présents à l’assemblée qui s’est tenue à Bâle, représentant ainsi environ 53,65% des actions de Novartis émises.

Les actionnaires ont approuvé la 27e augmentation consécutive du dividende depuis la création de Novartis en 1996, avec une augmentation de 3,1% à CHF 3,30 par action. Le paiement du dividende de 2023 sera effectué à compter du 11 mars 2024. Le dividende pour 2023 représente une distribution du free cash-flow d’environ 58% et un rendement de 3,7%1.

Réélection annuelle des membres du Conseil d’administration

Les actionnaires ont réélu Joerg Reinhardt au poste de Président du Conseil d’administration, et tous les membres actuels du Conseil, pour un an.

Les actionnaires ont également réélu, pour un an, tous les membres actuels du Comité de rémunération. Le Conseil d’administration a l’intention de redésigner Simon Moroney au poste de Président du Comité de rémunération.

Réduction du capital social

Les actionnaires ont également approuvé la proposition du Conseil d’administration de Novartis d’annuler 87 547 255 actions (rachetées en vertu de l’autorisation du 4 mars 2022) et de réduire le capital social en conséquence, de CHF 42,9 millions, de CHF 1 115 964 098,48 à CHF 1 073 065 943,53.

Vote sur le rapport sur les questions non financières

Avec l’introduction de nouvelles dispositions en matière de transparence sur les questions non financières dans le Code des obligations suisse, Novartis a été, pour la première fois pour l’exercice 2023, tenue de préparer un rapport sur les questions non financières et de le soumettre aux actionnaires. Les actionnaires ont approuvé le rapport sur les questions non financières pour l’exercice 2023 lors d’un vote consultatif.

Votes sur la rémunération des membres du Conseil d’administration et du Comité de direction

Lors de deux votes contraignants distincts, les actionnaires ont approuvé le montant total cumulé maximal de la rémunération pour le Conseil d’administration, couvrant la période allant de l’AGO 2024 à l’AGO 2025, et le montant total cumulé maximal de la rémunération pour le Comité de direction pour l’exercice 2025. Les actionnaires ont également approuvé le Rapport de rémunération 2023 par un vote consultatif.

Élection de KPMG AG en tant que commissaire aux comptes

Conformément à la proposition du Conseil d’administration, les actionnaires ont élu KPMG AG comme commissaire aux comptes pour l’exercice commençant le 1er janvier 2024.

Pour obtenir une liste détaillée de toutes les résolutions de l’Assemblée générale ordinaire 2024, veuillez consulter : https://www.novartis.com/agm

Décharge

À propos de Novartis

Novartis est une entreprise spécialisée dans les médicaments innovants.

Référence

1. D’après le cours de clôture de l’action SIX le 4 mars 2024

