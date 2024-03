Selskabsmeddelelse nr. 3 / 2024

5. marts 2024

NewCap Holding A/S’ bestyrelse har besluttet at udnytte option på førtidig opgørelse og betaling af forventede fremtidige betalinger på earn out aftale

Bestyrelsen har besluttet at udnytte option på førtidig opgørelse og betaling af forventede fremtidige betalinger på earn out aftale.

Beslutningen følger i forlængelse af tidligere kommunikation om selskabets forventede udnyttelse af option gældende fra 1. januar 2024. Den forventede udnyttelse er senest omtalt i selskabets periodemeddelelse for 3. kvartal 2023, offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 8 – 2023 af 22. november 2023 med en forventet udnyttelse i løbet 1. kvartal 2024.

Opgørelse omfatter beregnede fremtidige ydelser for 2024-2029 (6 år) og udarbejdelse af selve opgørelsen påhviler modparten i earn out aftalen. NewCap Holding A/S har ikke alle specifikke informationer, der indgår i beregningen. Det forventes, at opgørelse og betaling modtages i 2. kvartal 2024. Såfremt der er uenighed om den specifikke opgørelse, f.eks. som følge af uenighed om hvilke omkostningsfradrag der kan medtages, må det forventes, at en del af den endelige betaling modtages senere.

Den forventede størrelse af den faktiske betaling er i tråd med den seneste opgjorte forventede betaling ved udarbejdelse af halvårsregnskab, ca. DKK 20 mio, jf. beskrivelse og forudsætninger i det offentliggjorte halvårsregnskab ved selskabsmeddelelse nr. 06 – 2023, af 25. august 2023.

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

NewCap Holding A/S

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

Email: info@newcap.dk

Vedhæftet fil