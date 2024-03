Canada’s Got Talent dévoile les numéros à couper le souffle de sa saison à un million de dollars – rendue possible grâce à Rogers

– La première de Canada’s Got Talent aura lieu le 19 mars à 20 h (HE/HP) sur Citytv, ou en ligne en tout temps sur Citytv+ –



– Cette saison met en vedette 116 artistes au talent exceptionnel de tous les coins du Canada, dont Carbonear, Oakville, Prince Albert, l’île de Vancouver et plus encore –

– Personnes-ressources pour les médias ci-dessous pour solliciter des entrevues avec des participantes et participants locaux –

TORONTO, 05 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est bientôt l’heure d’allumer les projecteurs! Alors que les préparatifs s’amorcent, Citytv dévoile les artistes qui présenteront des numéros à couper le souffle lors de la saison à un million de dollars de Canada’s Got Talent, rendue possible grâce à Rogers. La saison sera lancée le mardi 19 mars à 20 h (HE/HP) avec un épisode de deux heures diffusé sur Citytv ou en ligne en tout temps sur Citytv+. La très attendue compétition télévisée met en vedette 116 numéros d’artistes du Canada qui devront faire leurs preuves devant les juges de #CGT – Howie Mandel, Lilly Singh, Trish Stratus et Kardinal Offishall – et se livrer à une compétition féroce en vue de remporter le premier prix.

La ou les personnes derrière le numéro gagnant de la saison à un million de dollars de Canada’s Got Talent recevront grâce à Rogers l’incroyable somme de 1 million de dollars – le plus gros prix en argent de l’histoire de la télévision canadienne – ainsi que des conseils financiers de la CIBC. Ce n’est pas tout! Chaque personne ou groupe qui obtient le Golden Buzzer recevra 25 000 $ (pour un total de 150 000 $), remis par la CIBC, pour l’aider à faire de ses rêves une réalité. Cette saison de Canada’s Got Talent comptera Orville Redenbacher, Kruger (mouchoirs Scotties) et Unilever (Dove et Dove Men + Care) à titre de commanditaires principaux. Ils seront accompagnés des partenaires récurrents Rogers, CIBC et Tim Hortons.

Au fil de numéros tous plus fous les uns que les autres, de cascades inédites et de participantes et participants qui font un retour sur la scène canadienne après avoir poursuivi leurs rêves à l’étranger, la saison à un million de dollars de #CGT fait monter la compétition à un niveau inégalé. Animée par Lindsay Ell, Canada’s Got Talent se conclut par une finale de deux heures le mardi 14 mai à 20 h (HE/HP) en direct de la toute nouvelle scène OLG du Fallsview Casino de Niagara Falls.

De concert avec Canada’s Got Talent, Rogers s’engage à investir dans du contenu canadien original de première qualité tout en favorisant les talents d’ici. L’an dernier, la contribution de Rogers s’est élevée à environ 950 millions de dollars en contenu canadien, en plus d’avoir produit plus de 12 700 heures de contenu canadien unique.

Voici la liste des participantes et participants à la saison à un million de dollars de Canada’s Got Talent, rendue possible grâce à Rogers. Cliquez ici pour en savoir plus sur chaque participante et participant.

ALBERTA

ERIC KANE – chant/musique, Spruce Grove

EYE CANDY COMPANY – numéro de danse, Edmonton

JEFF NEWMAN – numéro de magie, Calgary

JORDON HO – chant/musique, Edmonton

LEVI STANFORD – chant/musique, Cardston

LISA BAKER – numéro d’humour, Edmonton

SAM BENTY – variétés, Calgary

STERLING V SCOTT – numéro d’humour, Edmonton

COLOMBIE-BRITANNIQUE

CROSS PARALLEL – chant/musique, Chilliwack

DANIEL POWTER – chant/musique, Vernon

DR BRAD GOOSEBERRY – variétés, Victoria

ESHAN SOBTI – chant/musique, Mission

FRESHH 2.0 – numéro de danse, Vancouver

FUNKANOMETRY – numéro de danse, Île de Vancouver

HOLLY MELVILLE – chant/musique, Victoria

HUMUZZA – numéro de danse, Surrey

MANINDER WARAICH – numéro d’humour, Victoria

MOM BOP – ensemble vocal, Vancouver

NORBERT THE TOAD – variétés, Vancouver

RACHEL CHIU – chant/musique, Vancouver

TERA DRUM – chant/musique, Langley City

MANITOBA

THOSE GUYS – ensemble vocal, Winnipeg

NOUVEAU-BRUNSWICK

MAGGIE THE GOALIE – dressage d’animaux, Tracadie

SAM BABIN – chant/musique, Moncton

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

HAROLD BUTLER – variétés, St. John’s

MATTHEW COOPER – chant/musique, Carbonear

NOUVELLE-ÉCOSSE

ADAM COOKE – variétés, Port Hawksbury

TRAVIS LINDSAY – numéro d’humour, Halifax

VICENZO RAVINA – numéro de magie, Halifax

ONTARIO

ACRO ACADEMY – cascades, Oakville

ALEXANDRA BURGIO – cascades, St. Catherines

ALICIA KAYLEY – chant/musique, Ottawa

ASHWYN SINGH – numéro d’humour, Toronto

BALLOON MAESTRO – variétés, Toronto

BEN STAGER – spectacle d’humour, Kitchener-Waterloo

BONGGUN KIM – numéro d’humour, Toronto

BRIAR NOLET – numéro de danse, Oakville

CARMEL KALLEMAA – numéro de danse, Toronto

CARSON & TAYLOR – numéro de magie, Toronto

DAMIAN SHILLIS – numéro de danse, Burlington

DANA SCHIEMANN – variétés, Toronto

DRASTIC – chant/musique, Toronto

EKATERINA – numéro de magie, Barrie

ELENA – chant/musique, Toronto

ESSENCE WILLIAMS – variétés, Glencoe

FOX REVETT – chant/musique, Toronto

GORDON NEILL – variétés, Toronto

GREAT CANADIAN DUELING PIANOS – variétés, Toronto

HEATHER NICHOLSON – variétés, Ajax

JAIME BRUNO – variétés, Toronto

JAMES CHAPESKIE – chant/musique, Waterloo

JERRI GALLAUGHER – dressage d’animaux, Mulmer

JESSE – variétés, St. Catherines

JOEL VAN VLIET – numéro d’humour, Queenston

JOHN MUIRHEAD – chant/musique, Toronto

KAIRO MCLEAN – chant/musique, Scarborough

KIBRA & FORTUNE – dressage d’animaux, Toronto

LIZ UNDERHILL – chant/musique, St. Thomas

LUKA & JENALYN – numéro de danse, Toronto

MARIELLA LAROSE – chant/musique, Toronto

MARK CLEARVIEW – numéro de magie, Toronto

MARK LEWIS – numéro de magie, Toronto

MIKE GLENNEY – numéro de danse, Waterdown

MISS T THE BUBBLE QUEEN – variétés, Cambridge

NATALIE MORRIS – chant/musique, Toronto

NOAH KOSTA – chant/musique, Maple

NOAH TAJU GEORGE – variétés, Oshawa

PEPE – numéro d’humour, Vaughan

PROFESSOR DAN THE HARMONICA MAN – variétés, Warkworth

RON DESCHENES – variétés, Toronto

RORY GARDINER – numéro d’humour, Ottawa

RORY VAN ULFT – cascades, Ottawa

ROY ZIV – variétés, Richmond Hill

SAI JUTTUKONDA – chant/musique, King City

SAM TAJU NINAN – chant/musique, Oshawa

SANSKRITI ARTS – numéro de danse, Mississauga

SIMON ZENKER – cascades, Elmira

SLAVIC BLING – variétés, Toronto

SOON KEUN KWON – chant/musique, Mississauga

STEVE GOODTIME – variétés, Holland Landing

STEVE KASE – variétés, Toronto

STITCHES – cascades, St. Catherines

SUPER SLICK DUDE – variétés, Toronto

THE ULTIMUTTS – dressage d’animaux, Sparta

TRISH O’BRIEN – chant/musique, Richmond Hill

TROY JAMES – cascades, Brampton

WALLACE WONG – variétés, Mississauga

YUVIN MARASINI – chant/musique, Ajax

ZACH MCCABE – chant/musique, Aylmer

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

MEGAN & CAMERON – numéro de danse, Charlottetown

QUÉBEC

AIR SUP ACROYOGA – variétés, Sainte-Agathe-des-Monts

BAO HOANG – numéro de magie, Montréal

CLIQUE – numéro de danse, Saint-Basile-le-Grand

DADDY COOL – numéro de danse, Sainte-Julie

EVE PARKER FINLEY – chant/musique, Montréal

FRANÇOIS OUIMET – chant/musique, Montréal

ICEBOXSOUND – chant/musique, Montréal

JADE MATHIEU – chant/musique, Longueuil

LIANA ADAM – chant/musique, Farnham

MARIE-JOSÉE & JASON – numéro de danse, Montréal

MAT & MYM – cascades, Québec

RAPHAËL LAROCQUE – chant/musique, Québec

THE AMAZING TODSKY – numéro de magie, Montréal

THERE IS A BALL ON MY HEAD – variétés, Montréal

TOGETHER FOR PEACE – variétés, Lévis

WINSLOW DANCERS – numéro de danse, Stornoway

WOODY BELFORT – cascades, Montréal

SASKATCHEWAN

KELLY TAYLOR – numéro d’humour, Prince Albert

MITCHELL HRYCAN – numéro de magie, Saskatoon

REBECCA STRONG – chant/musique, Prince Albert

TERRI ANNE STRONGARM – chant/musique, Balcarres

DE L’ÉTRANGER

CHIMERA – cascades, Las Vegas

DAN MEYER – cascades, Phoenix, Arizona

DUO DESIRE – cascades, Las Vegas

NICOLAS RIBS – numéro de magie, Lyon, France

WILLIAM BRANDON – cascades, Los Angeles

L’émission Canada’s Got Talent est produite par McGillivray Entertainment Media Inc. et Fremantle, en association avec Citytv, une division de Rogers Sports & Média. Elle est basée sur le concept Got Talent de Fremantle et SYCO Entertainment.

À propos de Citytv

Citytv et Citytv.com offrent à leur public un contenu intensément local et diversifié grâce à sept stations de télévision à Toronto, à Vancouver, à Calgary, à Edmonton, en Saskatchewan, à Winnipeg et à Montréal, ainsi qu’à l’application primée Citytv, qui est disponible sur les appareils iOS, Android, Samsung TV, Apple TV et Fire TV Stick, ainsi qu’à Citytv+, disponible avec Prime Video. Puisant dans les productions canadiennes et étrangères, Citytv offre une combinaison divertissante d’émissions, de nouvelles et de contenu sur le style de vie diffusés aux heures de grande écoute et provenant de marques influentes comme Breakfast Television, Cityline et CityNews. Citytv fait partie de Rogers Sports & Média, une filiale de Rogers Communications Inc. (TSX, NYSE: RCI).

À propos de Fremantle

Fremantle est l’un des créateurs, producteurs et distributeurs les plus importants et les plus prospères du monde dans les secteurs du divertissement, de l’art dramatique et du cinéma, et des documentaires. Fremantle est un groupe fièrement indépendant de créateurs de contenu qui exerce ses activités dans 27 territoires. Nous produisons et offrons une propriété intellectuelle multigenre de haute qualité, notamment certains des plus grands formats de divertissement, les émissions dramatiques internationales les plus regardées, des films primés et des documentaires percutants. Nous faisons entendre les histoires locales à l’échelle mondiale. D’Idols à The Mosquito Coast, de The Price is Right à The Hand of God, de The Farmer Wants A Wife à Arctic Drift, de Family Feud à My Brilliant Friend en passant par Bones & All et Planet Sex, notre objectif est simple : créer et offrir un divertissement irrésistible. Nous sommes également un chef de file mondial du divertissement numérique et de marque. Nous comptons plus de 470 millions de fans sur 2 000 réseaux sociaux et comptabilisons plus de 34 milliards de visionnements par année sur toutes les plateformes. Fremantle fait partie de RTL Group, chef de file mondial de la télédiffusion, du contenu et du numérique, qui est lui-même une division du géant des médias internationaux Bertelsmann. Veuillez consulter www.fremantle.com, nous suivre sur Twitter @FremantleHQ et Instagram @Fremantle ou jeter un coup d’œil à notre page LinkedIn pour en savoir plus.

À propos de McGillivray Entertainment Media Inc.

Établie en 2014, McGillivray Entertainment Media Inc. (MEM) est une société de production de pointe dans les domaines de l’actualité, du style de vie et de la réalité, qui crée un contenu original très prisé pour les diffuseurs canadiens et américains. Les solides capacités de développement et les investissements accélérés de MEM continuent de répondre aux besoins en rapide évolution des diffuseurs et des plateformes de diffusion en continu, ce qui a entraîné une croissance considérable et permis d’offrir un contenu captivant et original à divers auditoires dans le monde entier. L’entreprise repose sur des relations solides et fondamentales, tant avec des partenaires stratégiques, des acheteurs que des équipes de création. MEM dépasse constamment les attentes et veille à ce que son contenu respecte les normes les plus strictes de l’industrie, notamment en matière de création.

À propos de SYCO Divertissement

La société Syco Entertainment de Simon Cowell est une entreprise de divertissement indépendante qui possède des concepts télé comme « Got Talent » et « The X Factor ». Got Talent est officiellement le format de téléréalité qui connaît le plus de succès au monde; America’s Got Talent demeure la série estivale no 1 aux États-Unis depuis 15 ans; The X Factor est le format de télé musicale qui a connu le plus de succès jusqu’ici en produisant plus de vedettes du palmarès que toute autre émission. Ces deux émissions sont actuellement diffusées dans plus de 180 pays et sont regardées par plus d’un milliard de personnes chaque année. Les artistes découverts par ces concepts télé ont vendu plus de 600 millions de disques et Simon a lancé plus de carrières de mégavedettes que quiconque dans l’histoire, notamment One Direction, Camila Cabello, Leona Lewis, Fifth Harmony, CNCO, Little Mix, Louis Tomlinson, James Arthur, Paul Potts et Susan Boyle. Au cours de sa carrière et de son partenariat avec Sony Music, il a également lancé Il Divo et Westlife.

