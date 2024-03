EU Kommissionens beslutning ang. statsstøtte

Information om statsstøttesagen

I relation til meddelelsen den 13. februar 2024.

EU-kommissionen har i dag offentliggjort statsstøtteafgørelsen om Øresundsbro Konsortiet på deres hjemmeside. SA.52162 - State aid in favour of the Oresund Bridge Consortium (europa.eu)

Afgørelsen henviser til en tilkendegivelse fra den danske og svenske stat til at sikre, at Øresundsbro Konsortiet finansierer ny gæld og refinansierer eksisterende gæld på markedsvilkår. Denne praksis har været fulgt siden EU-Rettens dom i 2018.

De danske myndigheder er for indeværende i gang med at opgøre beløbet der skal tilbagesøges for de skattemæssige foranstaltninger. Det forventes ikke at have nogen materiel påvirkning af Konsortiets økonomi.

Kontakt venligst Konsortiets ejere for yderligere informationer,

I Danmark: Transportministeriets presseafdeling

I Sverige: Finansministeriets presseafdeling