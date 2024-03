Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente et Wawanesa Assurance soutiennent des projets axés sur le climat en offrant une bourse de 150 000$ à l'innovation pour les jeunes

HAMILTON, Ontario, 05 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2) ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle initiative, en collaboration avec Wawanesa Assurance, visant à soutenir les jeunes leaders souhaitant à lutter contre le changement climatique et l'atténuation du climat.



La bourse Champions du climat Wawanesa : Bourse à l’innovation jeunesse vise à encourager les jeunes de 18 à 30 ans à jouer un rôle de premier plan dans la création ou la promotion de solutions face au changement climatique au Canada.

La bourse Champions du climat Wawanesa : Bourse à l’innovation jeunesse offre aux jeunes innovateurs une occasion unique de travailler avec les institutions partenaires de C2R2 pour développer, déployer et faire progresser leurs idées de projet. Les jeunes présentement inscrits ou récemment diplômés d'une institution partenaire de C2R2 ont la possibilité de présenter leurs idées axées sur le climat et de soumettre une candidature à une institution partenaire de C2R2. La date limite de dépôt des candidatures est le 16 mars 2024.

Cinq projets seront sélectionnés pour recevoir chacun une bourse de 30 000 $. Les projets sélectionnés seront annoncés le 22 avril 2024, le Jour de la Terre.

Cette initiative vise à inspirer et soutenir la prochaine génération de leaders à la lutte contre le changement climatique et aux efforts d'atténuation du changement climatique, avec l'aide de professionnels de la recherche appliquée des collèges canadiens accrédités.

« La bourse Champions du climat Wawanesa : Bourse à l’innovation jeunesse mettra en valeur le talent d’innovation de jeunes partout au Canada faisant partie de nos communautés collégiales canadiennes », déclare Paul Armstrong, président-directeur général des opérations du collège Mohawk et président du C2R2. « Nous applaudissons l'engagement de Wawanesa envers la jeunesse canadienne et l'action climatique, et nous sommes emballés de découvrir les idées présentées de cette nouvelle initiative pour le C2R2. »

« Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente accomplissent un travail crucial à travers notre pays en inspirant les jeunes à répondre aux plus grands défis de notre époque », a déclaré Jackie De Pape Hornick, directrice, Communication de l’entreprise et Incidence sur les communautés à Wawanesa. « C'est pourquoi Wawanesa est fière d'investir dans la prochaine génération de leaders qui agissent pour aider nos communautés à devenir plus résilientes face au climat. Notre soutien de 150 000 $ s'inscrit dans le cadre de notre programme plus vaste, les Champions du climat de Wawanesa, qui alloue annuellement 2 millions de dollars à des organisations soutenant les gens en première ligne des changements climatiques. »

C2R2 est fier de s'associer à Wawanesa Assurance. Ce partenariat souligne l'engagement commun à favoriser un changement positif et une résilience face aux défis liés au climat, ainsi que l'objectif global de C2R2 de soutenir les Canadiens d'un océan à l'autre à une transition vers une économie verte.

À propos des Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2)

Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente ( C2R2 ) sont une coalition de 14 collèges, cégeps, instituts et polytechniques hautement alignés à travers le Canada, ayant un engagement établi envers la durabilité. Les membres de la coalition se sont réunis en tant que force motrice, fournissant les compétences nécessaires à une transition vers une économie verte au Canada. Ils sont en mesure de soutenir le développement des compétences de la main-d'œuvre et combler l’écart de compétences au Canada, et gèrent présentement Voie Rapide et le Programme de développement de la main-d'œuvre des communautés. L'administration et le secrétariat de C2R2 sont situés au Collège Mohawk à Hamilton.

Pour plus d'informations, visitez https://resilientcolleges.ca/fr/