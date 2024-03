Årsrapport 2023 for Aalborg Boldspilklub A/S

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2024/02

Aalborg, 5. marts 2024

Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2023

Resultatet i 2023

AaB har i 2023 realiseret et utilfredsstillende resultat før skat på -34,4 mio. kr. mod et resultat før skat på -15,8 mio. kr. i 2022.

Resultatet svarer til de senest udmeldte forventninger i september 2023, jf. fondsbørsmeddelelse 2023-26.

De samlede indtægter har efter nedrykningen i juni 2023 fra 3F Superligaen til NordicBet Ligaen haft en – efter omstændighederne – tilfredsstillende udvikling og er faldet med 3,3 mio. kr.

TV-indtægterne er faldet med 2,9 mio. kr. fra 23,1 mio. kr. i 2022 til 20,2 mio. kr. i 2023. I TV-indtægterne er indeholdt engangsbetaling på 9 mio. kr i ”faldskærmsbetaling” som udløses ved nedrykning.

Indtægter fra samarbejds- og sponsoraftaler udgør 32 mio. kr. efter et fald på 4,1 mio. kr. i forhold til 2022, hvilket primært kan relateres til nedrykningen fra 3F Superligaen.

I match-day indtægterne er der realiseret en stigning på 5,8 mio.kr. til 24,9 mio. kr. i 2023. Den positive udvikling skyldtes den fortsat stigende opbakning fra fansene samt indtægterne fra pokalfinalen i maj 2023.

I 2023 er der afholdt væsentlige omkostninger og foretaget ansættelser i den sportslige afdeling med henblik på at styrke AaB Akademiet og førsteholdet. Dette har været medvirkende til at de samlede omkostninger inklusive personaleomkostninger er steget på trods af de igangsatte besparelser.

Eksterne omkostninger er steget med 6,2 mio. kr. til 48,8 mio. kr. Stigningen kan henføres til stigende vareforbrug til merchandisesalg og salg fra boder til kampe samt konsulenthonorar til udvikling af den sportslige afdeling.

Personaleomkostninger er faldet med 1,8 mio. kr. til 66,9 mio. kr. i 2023. Faldet er mindre end forventet efter nedrykningen, da det har vist sig vanskeligere at nedbringe personaleudgifterne som følge af længerevarende spillerkontrakter.

Resultatet er påvirket med ca. 9 mio. kr. til løn og ned- og afskrivninger på spillerrettigheder vedrørende spillere, som ikke indgår eller forventes at indgå i førsteholdstruppen fremover.

Som følge af den utilfredsstillende udvikling i omkostningerne inklusive personaleomkostninger fortsætter ledelsen de igangsatte spareplaner, der vil have positiv effekt fra starten af 2024.

Resultatet af transferaktiviteterne er faldet, fra et overskud på 17,0 mio. kr. i 2022 til et overskud på 5,2 mio. kr. i 2023, hvilket skyldes stigning i af- og nedskrivninger på kontraktrettigheder med 5,0 mio. kr. til 19,4 mio. kr. og fald i resultatet ved salg af kontraktrettigheder med 4,1 mio. kr. sammenlignet med 2022. Transferindtægterne i 2023 vedrører primært salgene, hvor Allan Sousa i september 2023 skiftede Al-Ula FC. Herudover skiftede Theo Sander i juli 2023 til FC København.



Balancen

Balancesummen udgør 128,8 mio. kr. pr. 31. december 2023, hvilket er et fald på 5,1 mio. kr. i forhold til 31. december 2022.

Immaterielle aktiver, som omfatter kontraktrettigheder, udgør 17,7 mio. kr. pr. 31. december 2023. Posten er reduceret med 9,3 mio. kr. sammenlignet med 31. december 2022 primært som følge af større af- og nedskrivninger i 2023.

Materielle anlægsaktiver udgør 37,8 mio. kr. pr. 31. december 2023 mod 42,5 mio. kr. pr. 31. december 2022 svarende til et fald på 4,7 mio. kr. grundet årets afskrivninger. Der er ikke foretaget væsentlige investeringer i 2023.

Andre tilgodehavender udgør 25,1 mio. kr. i 2023 og vedrører primært tilgodehavende transferindtægter.

De likvide beholdninger udgør i alt 39,5 mio. kr. pr. 31. december 2023 mod et samlet likviditetsberedskab på 29,1 mio. kr. pr. 31. december 2022.

Andre gældsforpligtelse udgør 25,0 mio. kr. pr. 31. december 2023 mod 19,5 mio. kr. pr. 31. december 2022. Dette vedrører primært skyldige transfersummer, sign on fees, agentfee, samt øvrig gæld vedrørende momsskatter, feriepenge og øvrige skyldige poster.

Ansvarlig konvertibel lånekapital er i 2023 erstattet af et nyt ansvarligt lån på 15.150 t. kr. uden konverteringsmulighed. Tilbagebetaling af lånet begynder den 1. januar 2025, hvormed lånet er klassificeret som langfristet gæld pr. 31. december 2023.

Egenkapitalen udgør 56,0 mio. kr. pr. 31. december 2023 mod 61,8 mio. kr. pr. 31. december 2022. Der er i 2023 gennemført en kapitalforhøjelse med et nettoprovenu på 28,7 mio. kr.

Selskabet har samlet udstedt warrants, der giver mulighed for tegning af yderligere 1.345.216 stk. aktier.

Soliditetsgraden udgør 43,5 % pr. 31. december 2023 mod 46,1 % pr. 31. december 2022.

Forventinger til 2024

AaB er godt i gang med at videreudvikle klubbens sportslige sektor, hvor også AaB Akademiet vil være i centrum. Det langsigtede mål er at skabe et 3F Superligahold, der permanent er en del af toppen af dansk fodbold. Denne målsætning bygger på at udvikle lokale talenter fra AaB Akademiet til 3F Superligaen og til international fodbold. Endvidere bygger målsætningen på en fortsat generel udvikling af den sportslige sektor, hvor der i 2023 er igangsat en transformationsproces for teamet generelt set. Denne transformation er omkostningskrævende og tager tid.

Det er endvidere besluttet at styrke den kommercielle organisation, hvor AaB har ambitioner om en styrket oplevelse for interessenterne.

Disse forhold er de væsentligste årsager til, at AaB forventer et resultat for 2024 i niveauet minus 25 mio. kr. til minus 35 mio. kr. Heri er indregnet en forventet status som 3F Superligaklub fra sommeren 2024 og TV-indtægter og transferindtægter på et lavere niveau end realiseret de seneste år.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S





Niels David Nielsen

Bestyrelsesformand



Michael Tuxen Boll

Administrerende direktør





For yderligere oplysninger:

Michael Tuxen Boll 2886 2620

