Biotechnology Licensing Deals Analysis Reveals Key Trends and Major Agreements from 2019-2024

Dublin, March 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The "Licensing Deals in Biotechnology 2019-2024" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.

Comprehensive Report Unveils In-Depth Insights into Biopharma Licensing Agreements, Financial Terms, and Contract Documents.

The biotechnology sector has observed a consistent flow of licensing deals from 2019 through 2024, marking a significant phase in the industry's development and collaboration efforts. A new report, Licensing Deals in Biotechnology, meticulously compiles the variegated aspects of these agreements, providing stakeholders with a wealth of informed data and analysis to assist in strategic decision-making.

The report initiates with a fundamental explanation of licensing deal structures and the influencing trends, followed by an exploration of key financial terms involved such as upfront payments, milestone achievements, and royalty arrangements. Additionally, it presents a directory of licensing deals sorted by various criteria, including company name, therapeutic focus, and technology type.

Insightful Analysis and Deal Benchmarking:

An interpretative overview of biopharmaceutical licensing trends since 2019, offering a foundation for understanding the market dynamics.

Examination of the architecture of licensing deals, equipping professionals with the know-how to strategize agreements effectively.

Access to actual licensing contracts via hyperlinks to the SEC submissions, aiding in granular analysis of deal terms.

Highlighted within the report are the top licensing agreements by value, furnishing an understanding of the market's high-value transactions. It also delineates the most proactive entities in the dealmaking landscape, showcasing their strategic moves and alliances.

The Top 25 most active biotechnology licensing dealmakers are profiled, offering a lens into their deal frequencies and the industries' collaborative nature. Furthermore, a deep-dive review of these alliances by company, therapeutic area, and technology provides a comprehensive perspective on current industry practices.

The Vital Role of Contract Documents in Dealmaking

Accessing actual deal contracts is pivotal for due diligence and understanding the intricacies of licensing agreements. Licensing Deals in Biotechnology pays special attention to this aspect, thereby enabling an in-depth assessment of:

The exact rights that have been granted or optioned within the agreement. The terms of exclusivity and their impact on market competition. Structures of payment agreements and how these are to be executed over the course of the deal's lifespan. Definitions of key agreement terms and handling of intellectual property rights. Responsibilities surrounding commercialization, development, supply, and manufacture. Governance of confidentiality, publication, dispute resolution, and more.

By encompassing a realistic view of contractual rights and obligations, the report equips industry leaders with the knowledge to navigate the complexities of biopharmaceutical licensing—a vital component of business strategy within the sector.

With analysis stretching over half a decade's worth of data and trends, Licensing Deals in Biotechnology stands as an essential resource for any stakeholder looking to understand the underpinnings of biotech collaborations and to anticipate the trajectory of their market value and strategic capacities.

Key Topics Covered

Chapter 1 - Introduction

Chapter 2 - Trends in licensing dealmaking

Chapter 3 - Overview of licensing deal structure

Chapter 4 - Leading licensing deals

Chapter 5 - Top 25 most active licensing dealmakers

Chapter 6 - Licensing deals including contracts directory

Deal directory

Deal directory - licensing dealmaking by companies A-Z

Deal directory - licensing dealmaking by therapy area

Deal directory - licensing dealmaking by technology type

Companies Mentioned

2seventy bio

3B Pharmaceuticals

3D Medicines

3rd People’s Hospital of Shenzhen

3SBio

3T Biosciences

4D Molecular Therapeutics

9 Meters Biopharma

10X Genomics

23andMe

48Hour Discovery

180 Life Sciences

A2 Biotherapeutics

Aadi Bioscience

Aardvark Therapeutics

Aarhus University

Aarvik Therapeutics

AAVnerGene

AazeinTx

Abbott Laboratories

Abbvie

Abcam

AbCellera Biologics

Abcuro

AbelZeta Pharma

Abeona Therapeutics

Abintus Bio

ABL Bio

Ablexis

Abliva

Abound Bio

Aboundbio

Abpro

AbSci

ABT Innovations

Abveris

ABX

ACADIA Pharmaceuticals

AC Bioscience

Accelerate Technologies

AccuGenomics

Accurus Biosciences

AccuStem Sciences

ACEA Therapeutics

Acelyrin

Acepodia

Aceragen

Acer Therapeutics

Achilles Therapeutics

Aclaris Therapeutics

Acrotech Biopharma

Actimed Therapeutics

Actinium Pharmaceuticals

Active Motif

ActualEyes

Acuitas Therapeutics

AcuraBio

AcuraStem

Adagene

Adamis Pharmaceuticals

Adaptimmune

Adaptive Biotechnologies

Adaptive Phage Therapeutics

AdaptVac

Adcendo

ADC Therapeutics

Adge Pharmaceuticals

Adicet Bio

Adimab

Adlai Nortye

adMare BioInnovations

Adnab

Adolore Biotherapeutics

Adrestia

Advaccine Biotechnology

Advaite

Advanz Pharma

Adverum Biotechnologies

Aegerion Pharmaceutical

Aegis Life

Aeglea BioTherapeutics

Aelian Biotechnology

Aelis Pharma

Aethon Therapeutics

Aevi Genomic Medicine

AffaMed Therapeutics

Affibody

Affilogic

Affimed Therapeutics

Affini-T Therapeutics

Affinia Therapeutics

AFFiRiS

Agenus Bio

AgeX Therapeutics

AgNovos Healthcare

AgomAb Therapeutics

AgonOx

AHN Autoimmunity Institute

AiCuris

Aimmune Therapeutics

Ajinomoto

Akebia Therapeutics

Akers Biosciences

Akeso Biopharma

Akouos

Akrevia Therapeutics

Akston Biosciences

Alamar Biosciences

Alcyone Therapeutics

Aldevron

Aldeyra Therapeutics

Alector

Aleta Biotherapeutics

Alexion Pharmaceuticals

Algae-C

Algenex

Aligos Therapeutics

AlivaMab Discovery Services

ALK-Abello

Allarity Therapeutics

AllCells

Allegheny General Hospital

Allele Biotechnology and Pharmaceuticals

Allen Institute for Brain Science

Allergan

Allergan Aesthetics

Alligator Bioscience

Allinaire Therapeutic

Allist Pharma

Allogene Overland Biopharm

Allogene Therapeutics

Allorion Therapeutics

Alloy Therapeutics

Almirall

Alnylam Pharmaceuticals

Alpha Biopharma

Alpha Cancer Technologies

Alphageneron Pharmaceuticals

Alphamab Biopharmaceuticals

Alphamab Oncology

Alphazyme

Alpine Immune Sciences

Altamira Pharma

Altamira Therapeutics

Alteogen

Alterity Therapeutics

Altesa Biosciences

Alto Neuroscience

Alvogen

Alvotech

Alytas Therapeutics

Amagma Therapeutics

Amarantus BioSciences

Amasa Therapeutics

Ambrx

American BriVision

American Type Culture Collection (ATCC)

Amfora

Amgen

AmMax Bio

Amneal Pharmaceuticals

Amolyt Pharma

Amplyx Pharmaceuticals

Amyris

Amytrx Therapeutics

AN2 Therapeutics

AnaptysBio

Ancora Bio

AnGes MG

Angion Biomedica

Angios

AnHeart Therapeutics

Anima Biotech

Animalcare

Animal Life Sciences

Anixa Biosciences

ANP Technologies

Antengene

Anteris Bio

Anthos Therapeutics

Antion Biosciences

Antios Therapeutics

Apeiron Biologics

Apellis Pharmaceuticals

Apic Bio

Apmonia Therapeutics

Apollomics

Apollo Therapeutics

Appia Bio

Applied Biological Materials

Applied Genetic Technologies

Applied StemCell

AprilBio

APRINOIA Therapeutics

Aptevo Therapeutics

Aptorum Group

Aptose Biosciences

Aquitaine Science Transfert (SATT Aquitaine)

Aravive Biologics

Arbele

Arbor Biotechnologies

Arbutus

ARCA Biopharma

Arcadia Biosciences

Arcellx

Arch Biopartners

Archer Daniels Midland Company

Arcis Biotechnology

Arctic University of Norway

Arctic Vision

Arcturus Therapeutics

Arcus Biosciences

Ardelyx

Arecor

Ares Genetics

argenx

Aridis Pharmaceuticals

Arima Genomics

Arista Cereal Technologies

Arizona State University

Arnay Sciences

Aro Biotherapeutics

Arovella Therapeutics

Arrakis Therapeutics

Arrayjet

ArriVent Biopharma

Arrowhead Pharmaceuticals

ARScience Biotherapeutics

Arsenal Biosciences

Artes Biotechnology

Artios Pharma

Artisan Bio

Artiva Biotherapeutics

Artizan Biosciences

Arvelle Therapeutics

Asahi Kasei

Ascentage Pharma

Ascletis

ASC Therapeutics

Asep Medical

Asieris MediTech

Asimov

AskGene Pharma

Asklepios Biopharmaceutical

Aslan Pharma

Aspect Biosystems

Assembly Biosciences

Astellas Pharma

Astellas Pharma US

AstraZeneca

Astrea Bioseparations

Astria Therapeutics

Asuragen

Asylia Therapeutics

Atara Biotherapeutics

Athebio

Athena Bioscience

Athenex

Atlas Venture

Atomwise

ATP

Atreca

Attralus

ATUM

aTyr Pharma

Audentes Therapeutics

AUM Biotech

AuraVax Therapeutics

Aurealis Therapeutics

Aurinia Pharmaceuticals

Aurobindo Pharma

Australian Biotechnologies

Autigen

Autolus

AuxoCell Laboratories

Avacta

Avactis Biosciences

Avalon GloboCare

Avalo Therapeutics

AvantGen

Avectas

Avenzo Therapeutics

AVEO Oncology

Aveta Biomics

AviadoBio

Avidity Biosciences

Avista Therapeutics

Avita Therapeutics

Avitide

Avivo Biomedical

Avrobio

Awakn Life Sciences

Axantia

AXIM Biotechnologies

Axsome Therapeutics

Axxam

Bach Biosciences

Baergic Bio

Baliopharm

Banyan Biomarkers

Basilea Pharmaceutica

Batavia Biosciences

Battelle

Bausch & Lomb

Bausch Health Companies

Bavarian Nordic

Bayer

Baylor College of Medicine

Bay State Milling Company

Beam Therapeutics

BeiGene

Beijing Defengrei Biotechnology

Beijing InnoCare Pharma

Beijing Minhai Biotechnology

Beijing Tide Pharmaceutical

Belfor

Belharra Therapeutics

Benaroya Research Institute

Berkeley Lights

Beroni Group

Betta Pharmaceuticals

Beyondspring Pharmaceuticals

BGN Technologies

Bharat Biotech

Bial

BICO

Bicycle Therapeutics

Biken

Bill and Melinda Gates Foundation

BinnoPharm

Bintai Kinden

Bio-Rad Laboratories

Bio-Techne

Bio-Thera Solutions

Bioadaptives

BioAge Labs

BioArdis

biOasis Technologies

BioAtla

BioAxone BioSciences

BioCardia

Biocept

Bioceres

Bioceros

BioCheetah

Biocon

Biocytogen

Bioeq IP

Biofabri

Biogen

BioGenetics

Bioharmony Therapeutics

Biohaven Pharmaceuticals

Biointelect

BioInvent

BioLab Sciences

Biolexis

BiolineRX

BioLite Japan

Biolojic Design

BioMarin Pharmaceutical

Biomedical Advanced Research and Development Authority

Biomm

Biomunex Pharmaceuticals

BiomX

Biond Biologics

BiondVax

Bioneer

Bionomics

BioNTech

BionX Medical Technologies

Bio Palette

Bioprojet

bioRASI

Biorchestra

BioRestorative Therapies

BiosanaPharma

Biosceptre International

BioSenic

BioSense Global

Biosion

BioSkryb

BioStem Technologies

BioStrand

Biosyntia

BioTheryX

Biotheus

BIRAD Research and Development Company

Birdie Biopharmaceuticals

Bit Bio

Bixink Therapeutics

Blau Pharma

BliNK Biomedical

Bliss Biopharmaceutical

Bloom Science

Bluebird Bio

BlueJay Therapeutics

Blueprint Medicines

BlueRock Therapeutics

Blue Water Vaccines

Boehringer Ingelheim

Bolt Biotherapeutics

Bone Therapeutics

Boston Immune Technologies and Therapeutics

Botanix Pharmaceuticals

BriaCell Therapeutics

Brickell Biotech

BridgeBio Pharma

Bridge Biotherapeutics

Bridge Medicines

BridGene Biosciences

BrightPath Biotherapeutics

Bright Peak Therapeutics

Brii Biosciences

Brink Biologics

Bristol-Myers Squibb

Broad Institute

Brooklyn ImmunoTherapeutics

BTG

Byondis

C-Bridge Capital

C4 Therapeutics

C4X Discovery

Cabaletta Bio

Caelum Biosciences

Calico

Calidi Biotherapeutics

Calithera Biosciences

Calixar

Calliditas Therapeutics

Calyxt

Cambrian Biopharma

CAMP4 Therapeutics

Canaf Therapeutics

CanariaBio

CANbridge Pharmaceuticals

Cancer Research Horizons

Cancer Research UK

CanCure

Canopy Biosciences

Capricor Therapeutics

Capsida Biotherapeutics

Capsigen

Carcell Biopharma

Cardiff University

CareDx

Caribou Biosciences

Carina Biotech

Caris Life Sciences

Carisma Therapeutics

Carl Zeiss Meditec

Carmine Therapeutics

Carna BioSciences

Carnegie Mellon University

CARsgen

Cartexell

Case Western Reserve University

CASI Pharmaceuticals

Casma Therapeutics

Castle Creek Biosciences

Catalent

Catalyst Biosciences

Catamaran Bio

Catholic University Leuven

CATUG Biotechnology

CBD Solutions

Cedilla Therapeutics

Celcuity

Celgene

Cell Cure Neurosciences

Cellectis

Cellenkos

Cellesce

Cellevolve Bio

Cellinfinity Bio

Cell Mogrify

Celloram

Cell Point

Cellscript

Celltrion

Cellular Biomedicine

Cellumed

Cellusion

Celregen

Celsius Therapeutics

Celularity

Center for Breakthrough Medicines

Centessa Pharmaceuticals

Centogene

Centre for Probe Development and Commercialization

Century Therapeutics

Cerecor

Cerevance

Cerveau Technologies

Ceva Sante Animale

Cevec Pharmaceuticals

CGA 369

Charite Universitatsmedizin Berlin

Checkpoint Therapeutics

Chelexa Biosciences

Chemify

Chengdu Kanghua Biological Products

Chi-Med

Chiesi Farmaceutici

Children's Hospital of Philadelphia

Children's Medical Research Institute

Chimeric Therapeutics

China Medical System

China National Biotech Group (CNBG)

Chinook Therapeutics

Chiome Bioscience

Chipscreen NewWay Biosciences

Cholesgen

Chong Kun Dang

Chroma Medicine

Chromocell

Chronix Biomedical

Chugai Pharmaceutical

Chung-Ang University

CIC nanoGUNE

Cidara Therapeutics

CiMaas

CimCure

Cimeio Therapeutics

Cincinnati Children’s Hospital Medical Center

Cipla

Citius Pharmaceuticals

Citranvi Biosciences

Citrine Medicine

City of Hope

Clavius Pharmaceuticals

Clear Creek Bio

ClearPoint Neuro

Clearside Biomedical

Cleave Therapeutics

Cleveland Clinic

Clinigen

Clover Biopharmaceuticals

Clover Therapeutics

Clovis Oncology

CN Bio

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations

Coave Therapeutics

Code Biotherapeutics

Codex DNA

Codexis

Codiak BioSciences

Coeptis Pharmaceuticals

Coeptis Therapeutics

Coherus Biosciences

CoImmune

Collplant

Columbia University

CombiGene

Combioxin

Combotope Therapeutics

Complete Genomics

Compugen

Confo Therapeutics

Conkwest

ConSynance Therapeutics

Context Therapeutics

Contineum Therapeutics

Copernicus Therapeutics

Cornell University

Corteva Agriscience

Corvidia Therapeutics

COVAXX

Coya Therapeutics

Creative Biolabs

Crescendo Biologics

Crescita Therapeutics

CRISPR Therapeutics

Cristal Therapeutics

Crown Bioscience

CRT Pioneer Fund

CSIR-Central Drug Research Institute

CSL

CSL Behring

CSPC Megalith Biopharmaceutical

CSPC Pharmaceutical Group

CStone Pharmaceuticals

Cue Biopharma

Cugene

Cullinan Oncology

Curacle

Curamys

Curasight

Curative Biotechnology

Cure Genetics

CureVac

Curis

Curium

Curon Biopharmaceutical

Cyagen Biosciences

Cyan Bio

Cybrexa Therapeutics

Cyclica

Cynata Therapeutics

Cystron Biotech

Cytodyn

CytoImmune Therapeutics

Cytokinetics

CytoMed Therapeutics

CytomX Therapeutics

Cytosurge

Cytovant Sciences

CYTOVIA Therapeutics

Cyxone

D2M

Daewoong Pharmaceutical

Daiichi Sankyo

Dana-Farber Cancer Institute

Dana Farber Partners Cancer Care

Danuo Science Group

Dare Bioscience

Dartmouth College

DAS Therapeutics

Day One Biopharmaceuticals

Deargen

Debiopharm

Decibel Therapeutics

Deciphera Pharmaceuticals

Deep Genomics

Deinove

DelSiTech

Demetrix

Denali Therapeutics

Denovo Biopharma

DermapenWorld

Dermelix Biotherapeutics

Dermira

Deverra Therapeutics

Dewpoint Therapeutics

Diagenode

Dianomi Therapeutics

Dicerna Pharmaceuticals

DiNAQOR

DiosCURE Therapeutics

Disc Medicine

Diverse Biotech

Dong-A ST

Door Pharmaceuticals

Dorian Therapeutics

DotBio

Dr. Falk Pharma

Dr. Reddy's Laboratories

Dragonfly Therapeutics

Dren Bio

Drexel University

DSM

DualityBio

Duke University

Dunad Therapeutics

DuPont

DuPont Pioneer

DxVx

Dyadic International

Dynacure

DynamiCure Biotechnology

Dynavax Technologies

Dyno Therapeutics

Eagle Pharmaceuticals

Eberhard Karls University Tubingen

Eccogene

Edesa Biotech

EdiGene

EDIRNA

Edison Oncology

Editas Medicine

EditForce

Eidos Therapeutics

Eikonoklastes Therapeutics

Eikon Therapeutics

Eirion Therapeutics

Eisai

Elanco

Elasmogen

Elektrofi

Elevai Labs

Elevar Therapeutics

Elevation Oncology

ELIAS Animal Health

Eligo Bioscience

Eli Lilly

Elixirgen

Ellipses Pharma

Elpiscience

Elsie Biotechnologies

Elthera

Eluminex Biosciences

Elysium Health

Emendo Biotherapeutics

Emerald Organic Growth

Emergence Therapeutics

Emergex Vaccines

Emmaus Life Sciences

Emory University

Empirico

Empowered Diagnostics

Enara Bio

Endeavor BioMedicines

Endocanna Health

Endpoint Health

EnGeneIC

Engitix

Enigma Biomedical

Enleofen Bio

Enochian Biosciences

Enosi Therapeutics

Ensem Therapeutics

Ensoma

Enterprise Therapeutics

Entos Pharmaceuticals

Entrada Therapeutics

Enveric Biosciences

Enzene Biosciences

Enzolytics

Enzyvant Science

EOC Pharma

EpicentRx

EpimAb Biotherapeutics

Epivax

EpiVax Therapeutics

Epizyme

Epsilogen

Epygen Biotech

eQcell

Er-Kim

ERS Genomics

Ervaxx

Erytech Pharma

Escugen

EsoCap

EspeRare Foundation

Esperovax

ES Therapeutics

Eterna Therapeutics

eTheRNA immunotherapies

Ethris

Eucure Biopharma

Eureka Therapeutics

Eurocine Vaccines

Eurofins Scientific

European Institute of Oncology (EIO)

Evanoa Bioscience

Evaxion Biotech

Everads Therapy

Everest Medicines

Evive Biotechnology

Evommune

Evopoint Biosciences

EVOQ Therapeutics

Evotec

Evox Therapeutics

Evozyne

Exacis Biotherapeutics

Exact Sciences

Exagen Diagnostics

ExcellaBio

Excellmab

ExCellThera

Exelixis

Exicure

Expansion Therapeutics

Experimental Drug Development Centre

Exploit Technologies

ExpreS2ion Biotechnologies

Expression Therapeutics

Eyam Vaccines and Immunotherapeutics

Eyenovia

F-Star Therapeutics

F4 Pharma

Facit

Factor Bioscience

FairJourney Biologics

FASMAC

Fate Therapeutics

Fatro

Fauna Bio

Felix Biotechnology

Femtogenix

Ferozsons Laboratories

Ferring Pharmaceuticals

Ferronova

Fibriant

FibroBiologics

Fibrocell Science

Fibrogen

Finch Therapeutics

Find Therapeutics

FivepHusion

Five Prime Therapeutics

Flame Biosciences

Flightpath Biosciences

Flow Eighteen38

Flow Pharma

Foghorn Therapeutics

Fondazione San Raffaele

Fondazione Telethon

Foresite Capital

Forge Therapeutics

Fortis Life Sciences

Fortis Therapeutics

Fortress Biotech

Forty Seven

Fosun Pharmaceutical

Foundation Medicine

Frametact

Frazier Healthcare Ventures

Frequency Therapeutics

Fresenius Kabi Pharmaceuticals

Fresh Tracks Therapeutics

Frontier Biotech

FSD Pharma

Fujifilm

FUJIFILM Cellular Dynamics

Fuji Pharma

Fulcrum Therapeutics

Fulgent Pharma

Fundacion Medina

FutureGen Biopharm

G+FLAS Life Sciences

G-Tech Bio

Gadeta

Gaeta Therapeutics

Galapagos

Galimedix Therapeutics

Gameto

GC Cell

GC Pharma

Gelesis

Gemini Therapeutics

GEMoaB

GEn1E Lifesciences

Genagon Therapeutics

GeneData

GenEdit

Genelux

Genentech

Geneos Therapeutics

GeneQuantum Healthcare

Generate Biomedicines

Generation Bio

Generex Biotechnology

Genesis Therapeutics

Genetic Immunity

Genevant Sciences

Genfit

GenFleet Therapeutics

GenKOre

Genmab

Gennova Biopharmaceuticals

Genocea Biosciences

Genomadix

Genome Biologics

Genovis

genOway

Genprex

Gensaic

GenScript Biotech

GenScript ProBio

GentiBio

Genzyme

Georgetown University

George Washington University

GeoVax

German Cancer Research Center

Ghent University

Gicell

Gilead Sciences

Ginkgo BioWorks

Glenmark Pharmaceuticals S.A.

Global Dx

Gloria Biosciences

GlycoMantra

GlycoMimetics

Glycostem Therapeutics

Glycotope Biotechnology

Glykos

Glytherix

Goethe University Frankfurt

Goldfinch Bio

GO Therapeutics

GPCR Therapeutics

Gracell Biotechnologies

Graviton Bioscience

Greenlight Biosciences

Greenwich LifeSciences

Griffith University

Grifols

Gritstone Bio

Grunenthal

GSK

GT Biopharma

Guangzhou Xiangxue Pharmaceutical

Gyroscope Therapeutics

Hadassah Medical Center

Hainan Sinotau Pharmaceutical

Halozyme Therapeutics

HanaVax

HanchorBio

Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical

Hanmi Pharmaceutical

Hansa Biopharma

Hanuman Pelican

HanX Biopharmaceuticals

Harbour Biomed

Harmony Biosciences

Harpoon Therapeutics

Harvard Medical School

Harvard University

Hasten Biopharmaceutic

HCW Biologics

HDT Bio

Heartseed

Heat Biologics

Hebrew University of Jerusalem

Heidelberg Pharma

Helmholtz Zentrum Munchen

Helocyte

Helsinn Therapeutics

Hemera Biosciences

Hemostemix

Henlius Biotech

Henry M. Jackson Foundation

Heqet Therapeutics

Hetero Labs

HIBio

HiFiBio

Hikma Pharmaceuticals

HilleVax

Hillstream BioPharma

Hisun BioRay

HitGen

Hoffmann La Roche

Hopstem Biotechnology

Horama

Horizon Discovery

Horizon Therapeutics

Hospital for Sick Children

Hoth Therapeutics

HotSpot Therapeutics

Houston Methodist Research Institute

Huadong Medicine

Hubrecht Institute

Hubrecht Organoid Technology

Hudson Institute of Medical Research

Humanigen

Hummingbird Bioscience

Hutchmed

HUYA Bioscience

Hybridize Therapeutics

I-mab

IASO Biotherapeutics

Iaso Pharmaceuticals

iBio

Icahn School of Medicine at Mount Sinai

IcanoMAB

Ichnos Sciences

Ichor Medical Systems

Iconic Therapeutics

Icosavax

IDEAYA Biosciences

iECURE

IGAN Biosciences

IGEA Clinical Biophysics

IGM Biosciences

Iksuda Therapeutics

Ildong Pharmaceutical

ImaginAb

Imbrium Therapeutics

Imcyse

IMIDomics

Immatics Biotechnologies

ImmBio

Immedica

Immix Biopharma

ImmPACT Bio

ImmuneCyte Life Sciences

ImmuneOncia Therapeutics

ImmuNext

ImmunGene

ImmunityBio

ImmunoBiochem

Immunocore

ImmunoForge

ImmunoGen

Immunome

Immunomedics

Immunomic Therapeutics

ImmunoScape

ImmunOs Therapeutics

Immunovia

ImmuPharma

Immusoft

Immutep

ImmVira

IMPACT Therapeutics

Imperial College London

Impetis Biosciences

Imugene

IMV

Imvaq Therapeutics

In4Derm

IncellDx

Inceptor Bio

Incyte

Indiana University

Indivior

Infectious Disease Research Institute (IDRI)

Infinity Pharmaceuticals

InflamaCORE

InflaRx

Inflection Biosciences

Inhalon Biopharma

Inhibrx

Inmagene Biopharmaceuticals

InnDura Therapeutics

InnoRNA

Innovate UK

Innovent Biologics

Inotrem

Inovio

Inovio Pharmaceuticals

InProTher

Inscripta

Inserm

Inserm Transfert

Insitro

InSitu Biologics

Insmed Inc

Inspirevax

Instem

Institute for Basic Science

Institute for Life Changing Medicines

Institute for Molecular Medicine

Institute for Research in Immunology and Cancer – Commercialization of Research

Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel

Institute of Molecular Biology of Paraná (IBMP)

Institut National Recherche Agronomique

Institut Pasteur

Intarcia Therapeutics

Intas Pharmaceuticals

Integral Molecular

Integra Therapeutics

Intellia Therapeutics

Intellikine

Intima Bioscience

IntoCell

Intract Pharma

Intravacc

Intrexon

Inventiva

Inventum Genetics

InVivoScribe

INVO Bioscience

InxMed

iOncologi

iOnctura

Ionis Pharmaceuticals

IONTAS

Iovance Biotherapeutics

IOVaxis Therapeutics

Ipsen

IRBM

IsoPlexis

Isoprene Pharmaceuticals

iTeos Therapeutics

Iterion Therapeutics

Iveric Bio

James Cook University

James Hutton Institute

Janssen Biotech

Janssen Pharmaceuticals

Janssen Pharmaceutica NV

Janssen Research & Development

Janux Therapeutics

Jasper Therapeutics

Jazz Pharmaceuticals

JCR Pharmaceuticals

jCyte

Jefferson Healthcare

Jellagen

Jiangsu Alphamab

Jiangsu Aosaikang Pharmaceutical

Jiangsu Chia Tai Tianqing Pharmaceutical

Jiangsu Hansoh Pharmaceutical

Jiangsu Hengrui Medicine

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals

J Ints Bio

Ji Xing Pharmaceuticals

JMT-Bio

Johns Hopkins University

Johnson & Johnson

Joincare Pharmaceutical

Jounce Therapeutics

JSC Pharmadis

JSR

Jubilant Life Sciences

Jumpcan Pharmaceutical

Juniper Biologics

Juno Therapeutics

Junshi Biosciences

Jura Bio

Juventas Therapeutics

Juyou Biotechnology

JW Biotechnology

JW Therapeutics

KAHR Medical

Kainos Medicines

Kaken Pharmaceutical

Kalbe Genexine Biologics

KaliVir Immunotherapeutics

Kamada

Kane Biotech

KangaBio

Kansas State University

Karolinska Institute

Karuna Therapeutics

Kashiv BioSciences

Kate Therapeutics

Kazia Therapeutics

KBio

Kelonia Therapeutics

Kelun-Biotech Biopharmaceutical

Kemin Industries

Keraderm

Kermode Biotechnologies

Keymed Biosciences

Kezar Life Sciences

Kindred Bio

Kings College London

Kings Group

Kiniksa Pharmaceuticals

Kinnate Biopharma

Kintor

Kiq

Kirin Brewery

Kiromic Biopharma

Kite Pharma

Klinge Biopharma

Knight Therapeutics

Kobe University

Kodiak Sciences

Kolon Life Science

Konkuk University

KPM Tech

Kraig Biocraft Laboratories

Kriya Therapeutics

Kronos Bio

KSQ Therapeutics

Kumamoto University

Kumquat Biosciences

Kurma Life Sciences Partners

KYAN Therapeutics

Kymera Therapeutics

Kyn Therapeutics

Kyorin Pharmaceutical

Kyowa Hakko Kirin

Kyowa Hakko Kirin Pharmaceuticals

Kyowa Hakko Kogyo

Kyttaro

Kyverna Therapeutics

Laboratoires Thea

Laboratory Corporation of America

Lacerta Therapeutics

Laekna

Landos Biopharma

LaNova Medicines

Lantana

Lantheus Holding

Lava Therapeutics

Lay Sciences

Leap Therapeutics

Lee's Pharmaceutical

Lee Moffitt Cancer Center

Legend Biotech

LegoChem Biosciences

Leiden University

Lenire Biosciences

Leonardo DRS

Lepton Pharmaceuticals

Lepu Biopharma

Les Laboratoires Servier

Leucid Bio

LeukoCom

Lexaria Bioscience

LEXEO Therapeutics

Lexicon Pharmaceuticals

LG Chem

LG Life Sciences

LianBio

LIB Therapeutics

Life Edit Therapeutics

LifeMax Laboratories

LifeTech Scientific

Ligand Pharmaceuticals

Light Chain Bioscience

Likarda

LimmaTech Biologics

Lineage Cell Therapeutics

Link Health

LinKinVax

Linus Biotechnology

Lion TCR

Livzon Mabpharm

Lobesity Pharma

Locate Bio

Locus Biosciences

LogicBio Therapeutics

Longwood University

Lonza

Loreal

Loxo Oncology

Lucence

Luminary Therapeutics

Lumiphore

Lumos Pharma

Lundbeck

Lung Biotechnology

Lupagen

Luxna Biotech

Lycia Therapeutics

Lyell Immunopharma

LY Research

Lysogene

Lysosomal Therapeutics

Lytix Biopharma

MAB Discovery

Mablink Bioscience

mAbsolve

Mabwell Bioscience

mAbXience

Mabylon

Macomics

Macrogenics

Macrostruct Holding & Consulting

Magenta Therapeutics

MainPointe

Mainz University Medical Centre

Mallinckrodt Pharmaceuticals

Mammoth Biosciences

Manhattan BioSolutions

MapKure

Mapp Biopharmaceutical

Marasco Laboratory

Marengo Therapeutics

Marinomed Biotechnologie

Maruho

Massachusetts Eye and Ear Infirmary

Massachusetts General Hospital

Massachusetts Institute of Technology

Matrix Biomed

MaveriX Oncology

Mawson Infrastructure

Max-Planck

Maxcyte

Mayo Clinic

Maze Therapeutics

MD Anderson Cancer Center

MD Biosciences

MDimune

Medac

Medicago

Medical Marijuana

Medical University of South Carolina

Medical University of Vienna

Medical University South Carolina

Medice Arzneimittel Pütter

Medicines Development for Global Health

Medicines Patent Pool Foundation

Medicure

MediGene

Medigen Vaccine Biologics

MediLink Therapeutics

MedImmune

MedinCell

MediSix Therapeutics

Medison Pharma

Medivir

MediWound

Medosome Biotec

MedRhythms

Medytox

Meiji Seika

MeiraGTx

Meitheal Pharmaceuticals

Melinta Therapeutics

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Memo Therapeutics

MentiNova

Merck and Co

Merck KGaA

Merck Sharpe & Dohme

Mereo BioPharma

Mersana Therapeutics

Merus

Mesoblast

Mestag Therapeutics

Metagenomi

Methodist Hospital Houston

Metis Therapeutics

MGFB

Micreos

Microba Life Sciences

Mid-Atlantic BioTherapeutics

MIGAL Galilee Research Institute

Millennium

MilliporeSigma

Miltenyi Biotec

MiMedx

MimiVax

MiNA Therapeutics

Minerva Biotechnologies

MiNK Therapeutics

Minoryx Therapeutics

Minovia Therapeutics

miRagen Therapeutics

Mirati Therapeutics

miRecule

Mirnax Biosens

Miromatrix Medical

Mirum Pharmaceuticals

Mitobridge

Mitsubishi Tanabe Pharma

Modalis Therapeutics

Moderna

ModeX Therapeutics

Modular Bioscience

Molecular Partners

Moleculin Biotech

MOMA Therapeutics

Monash University

Monte Rosa Therapeutics

MoonLake Immunotherapeutics

Morningside Ventures

Morphic Therapeutic

MorphoSys

Mor Research Applications

Mosaic ImmunoEngineering

Motorpharma

Motric Bio

Mount Sinai Health System

MSD

MS Pharma

Multimmune

Multitude Therapeutics

Mustang Bio

MustGrow Biologics

Myeloid Therapeutics

Mylan Laboratories

MYND Life Sciences

MyoKardia

Myovant Sciences

My Personal Therapeutics

Myricx Bio

Myrtelle

Nagoya University Graduate School of Medicine

Nanjing Leads Biolabs

Nanobiotix

NanoMab Technology

Nant Africa

NantKwest

Nascent Biotech

National Cancer Institute

National Heart

Lung and Blood Institute

National Institute of Allergy and Infectious Diseases

National Institutes of Health

National Research Council of Canada

Nationwide Children’s Hospital

Nature Technology

NBE Therapeutics

Ncardia

NEC

Nektar Therapeutics

Neogene Therapeutics

NeoImmuneTech

Neoleukin Therapeutics

Neotope

Neovii Pharmaceuticals

Nephria Bio

Nerviano Medical Sciences

Nestle Health Science

NetraMark

NeuBase Therapeutics

NeuCyte

NeuExcell

Neukio Biotherapeutics

Neumora Therapeutics

Neuramedy

Neuraxpharm

Neurelis

Neurgain Technologies

Neurimmune Therapeutics

Neurocrine Biosciences

Neurogene

Neurophth Therapeutics

NeuroTrauma

Neuvogen

Nevakar

Newsoara Biopharma

Nexcella

NextVivo

NGM Biopharmaceuticals

Nimble Therapeutics

Ningbo NewBay Medical Technology

Nippon Gene

Nippon Kayaku

Nippon Shinyaku

NJ Bio

NJCTTQ

Nkarta Therapeutics

Noachis Terra

Noile-Immune Biotech

Nona Biosciences

Nordic Nanovector

North Carolina State University

Northeastern University

Northwestern University

Notable Labs

Notch Therapeutics

NovaBay Pharmaceuticals

NovalGen

NovaRock Biotherapeutics

Novartis

Novasep

Novavax

NoveCite

Novellus Biopharma

Novellus Therapeutics

Novelty Nobility

Noveome Biotherapeutics

NovoCodex

Novoheart

Novome Biotechnologies

Novo Nordisk

Novovet

Noxopharm

Nuance Pharma

NuGenerex Immuno-Oncology

Numab

Nuravax

Nurix Therapeutics

Nurosene

Nuvisan Pharma Services

Nykode Therapeutics

NYU Langone Medical Center

Oak Hill Bio

Oasmia Pharmaceutical

OBI Pharma

ObsEva

Obsidian Therapeutics

Ocugen

Ocular Therapeutics

Oculis

Ocumension Therapeutics

Odeon Therapeutics

Odylia Therapeutics

Olimmune

OliX Pharmaceuticals

Omega Therapeutics

OmniAb

Ona Therapeutics

OncoArendi Therapeutics

OncoC4

OncoCyte

Oncodesign

Oncogenuity

Oncoheroes Biosciences

OncoHost

OncoImmunity

Oncologie

Oncology Pharma

Oncology Venture

Oncolys BioPharma

OncoMyx Therapeutics

Onconova Therapeutics

Oncorus

OncoSec Medical

OncoVent

OncoVerity

Oncovita

Oncozen

OnCusp Therapeutics

OncXerna Therapeutics

oNKo-innate

ONK Therapeutics

Ono Pharmaceutical

Onward Therapeutics

OpenBiome

Ophthotech

OPKO Health

Opsis Therapeutics

Optieum Biotechnologies

Opus Genetics

Oragenics

Orano Med

OrbiMed Asia Partners

Orchard Therapeutics

Oregon Health Sciences University

Orexia Therapeutics

Organon

Organovo

Orgenesis

Orient EuroPharma

Orion

Orion Biotechnology

Orionis Biosciences

Orna Therapeutics

Orsenix

OrsoBio

OrthoRebirth

Ortho Regenerative Technologies

Osaka University

OSE Immunotherapeutics

Osel

Ossianix

Otsuka

Overland ADCT BioPharma

Overland Pharmaceuticals

Ovid Therapeutics

Oviva Therapeutics

Owl Therapeutics

Oxford BioMedica

Oxford BioTherapeutics

Oxford Nanopore Technologies

Oxford Vacmedix

Oyster Point Pharma

Pacific GeneTech

Pairwise Plants

Palleon Pharmaceuticals

panCELLa

Pancryos

Parthenon Therapeutics

Partner Therapeutics

Parvus Therapeutics

Pascal Biosciences

Passage Bio

PDC*line Pharma

PDS Biotechnology

Pediatrix Therapeutics

Pepscan

PeptiDream

Peptron

Perelman School of Medicine

Pfenex

Pfizer

Phagelux

Phanes Therapeutics

PharmAbcine

PharmaBiome

PharmaEssentia

Pharmanovia

Pharmapark

Pharmsynthez

PhaseBio Pharmaceuticals

PHAXIAM Therapeutics

Phenex

Phenomic AI

Phenomix

Pheno Therapeutics

Pheon Therapeutics

Phibro Animal Health

Phil

Phio Pharmaceuticals

Photocure ASA

pH Pharma

Pierian

Pieris Pharmaceuticals

Pierre Fabre

Pint Pharma

Pioneer Hi-Bred

Pionyr Immunotherapeutics

Plakous Therapeutics

Planet Biotechnology

PlantArcBio

PlantForm

Plexium

Plexxikon

Pluri

Pluristyx

Plus Therapeutics

Pneuma Respiratory

POINT Biopharma

Polifarma

Polyphor

Portal Bioscience

POSCO International

Poseida Therapeutics

Praxis Precision Medicines

PreCerv

Precise Biometrics

Precision BioSciences

Precision NanoSystems

Precision Virologics

Predictive Oncology

Pregene Biopharma

Prellis Biologics

Premas Biotech

Prestige BioPharma

Prevail Therapeutics

Primary Peptides

Prime Medicine

Primordial Genetics

ProBioGen

ProciseDx

ProfoundBio

Prokarium

Prokaryotics

ProMab Biotechnologies

Promega

Prometheus Biosciences

Propella Therapeutics

Pro Pharmaceuticals

ProQR Therapeutics

Protalix BioTherapeutics

Protelica

ProteoNic

Proteovant Therapeutics

Proteros biostructures

Prothena

ProThera

Provention Bio

Providence Therapeutics

Proxygen

PT Bio Farma

PTC Therapeutics

PT Etana Biotechnologies

Pulmatrix

Pulthera

Puma Biotechnology

Purdue Research Foundation

Pure Biologics

Pure MHC

Purespring Therapeutics

Purple Biotech

Pyramid Biosciences

Pyxis Oncology

Q32 Bio

QED Therapeutics

Qiagen

Qilu Pharmaceutical

Qingdao Primedicine Pharmaceutical

Qpex Biopharma

Qualigen

Quanterix

Quantoom Biosciences

QuantumDx

Quebec Consortium for Drug Discovery

Queensland Institute of Medical Research (QIMR)

Quell Therapeutics

R-Pharm

rAAVen Therapeutics

Race Oncology

Radiance Biopharma

Ragon Institute

Rakovina Therapeutics

Rakuten Medical

Rallybio

Ramot at Tel Aviv University

Rani Therapeutics

RAPT Therapeutics

Ray Therapeutics

RayzeBio

RCSI University of Medicine and Health Sciences

Reata Pharmaceuticals

ReCode Therapeutics

Recombia Biosciences

Recordati

Redbiotec

Rediscovery Life Sciences

Redwood Bioscience

RefleXion Medical

Refuge Biotechnologies

Rega Institute for Medical Research

Regen BioPharma

Regenerative Medicine of Latin America

Regeneron Pharmaceuticals

Regenesis Biomedical

Regenexx

Regenxbio

Regio Biosciences

Releviate Therapeutics

Reliance Life Sciences

Relief Therapeutics

REMD Biotherapeutics

RemeGen

Remix Therapeutics

Renato Dulbecco Foundation

ReNeuron

Renew Biopharma

Rentschler Biotechnologie

Replay

Replicate Bioscience

Replicel Life Sciences

Repligen

Reprise Biomedical

ReproCell

Rescue Hearing

Research Foundation to Cure AIDS

Res Nova Bio

Retinagenix

Revelar Biotherapeutics

Revelation Biosciences

reViral

Revitope Oncology

Revive Therapeutics

RevolKa

Rexahn Pharmaceuticals

Rheos Medicines

Rhizen Pharmaceuticals

Ribometrix

Ribon Therapeutics

Ridgeback Biotherapeutics

Riptide Bioscience

Rivaara Immune

Roche

Roche Diagnostics

Rockefeller University

RogCon Biosciences

Roivant Sciences

Rona Therapeutics

RQ Biotechnology

RTW Investments

Rubic One Health

RubrYc Therapeutics

Rutgers University

Rxilient Biotech

Ryvu Therapeutics

Rznomics

Sage Therapeutics

Sagimet Biosciences

Sairopa

Salipro Biotech

Samsung Bioepis

Samyang Biopharmaceuticals

Sana Biotechnology

Sanara MedTech

SanBio

Sandoz

SanegeneBio

Sanford Burnham Institute

Sangamo Therapeutics

Sanofi

Sanofi-Pasteur

Sanofi US Services

SanReno Therapeutics

Sansure Biotech

Santa Cruz Biotechnology

Santen

Santen Pharmaceutical

Sant Joan de Déu-Barcelona Children’s Hospital

Sanyou Biopharmaceuticals

Saol Therapeutics

Sapphire Biotech

SarcoMed USA

Sarepta Therapeutics

SATT Conectus Alsace

SATT Nord

SaudiVax

Scandinavian Biopharma

Scarab Genomics

Scenic Biotech

Schrodinger

SciClone Pharmaceuticals

Scilex Pharmaceuticals

SciNeuro Pharmaceuticals

Scipher Medicine

Scorpion Therapeutics

Scribe Therapeutics

Scripps Research Institute

Scriptr Global

Scynexis

Seagen

Seal Rock Therapeutics

Seattle Children's Therapeutics

Seattle Childrens Research Institute

Seattle Genetics

Secarna Pharmaceuticals

Second Genome

Secura Bio

Seed Therapeutics

Seelos Therapeutics

Seismic Therapeutic

Selagine

Selecta Biosciences

Selecxine

Selexis

SELLAS Life Sciences Group

SemaThera

Senai Cimatec

Seneca Therapeutics

SEngine Precision Medicine

Sensorion

Sentia Medical Sciences

Senti Biosciences

Sentynl Therapeutics

Seqirus

SeraNovo

Seraph Research Institute

Seres Therapeutics

Sernova

Serotiny

Serum Institute of India

Sesen Bio

Setsuro Tech

Seven and Eight Biopharmaceuticals

SFJ Pharmaceuticals

Shandong Fontacea Pharmaceutical

Shandong Luoxin Pharma

Shanghai Argo Biopharmaceutical

Shanghai Haohai Biological Technology

Shanghai Miracogen

Shanghai Pharmaceutical

For more information about this report visit https://www.researchandmarkets.com/r/3bwetr

About ResearchAndMarkets.com

ResearchAndMarkets.com is the world's leading source for international market research reports and market data. We provide you with the latest data on international and regional markets, key industries, the top companies, new products and the latest trends.