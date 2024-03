ORAPI : Résultats annuels 2023

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 5 mars 2024 à 18h00

Fort repli de l’ensemble des résultats 2023

ROC* 2023 : 1.0% du CA (-50% vs 2022)

Résultat net à -18,8M€ vs +0,8 M€ en 2022

Périmètre courant en M€



2021



2022



2023** Chiffre d’affaires 226,6 229,6 229,1 Marge brute 115,0 109,3 105,0 en % du CA 50,7% 47,6% 45,8% EBITDA*** 19,8 16,0 16,3 en % du CA 8,7% 7,0% 7,1% Résultat Opérationnel Courant 8,4 4,6 2,4 en % du CA 3,7% 2,0% 1,0% Autres produits & charges -1,3 -1,7 -18,4 Résultat Opérationnel 7,1 2,9 -16.0 Cout de l’endettement financier - 6.0 - 1,7 - 2.2 Résultat Net (part du Groupe) 0,2 0,8 -18,8

* Résultat Opérationnel Courant

** 2023 incluant Nordics retraité selon IFRS5

***EBITDA = Résultat Opérationnel Courant + dotations aux amortissements et provisions

Le Conseil de Surveillance d’Orapi réuni le 5 mars 2024 a examiné et approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2023, arrêtés par le Directoire1.

Tassement de l’activité en 2023, malgré un contexte inflationniste

Le Groupe enregistre en 2023 un chiffre d’affaires de 229,1 M€, soit une baisse de 0,2% par rapport à 2022 à périmètre courant.

Cette stagnation du chiffre d’affaires en 2023, dans un contexte pourtant inflationniste, s’explique notamment par les éléments suivants : annulation de 75% des volumes du contrat de sous-traitance sur le site de Vénissieux, arrêt des activités non rentables de la filiale Orapi Nordics en Scandinavie et décroissance de la demande en produits dits Covid (-46% par rapport à 2022) non compensée par de la croissance organique.

Le 4ème trimestre 2023, avec un chiffre d’affaires en baisse de 4,2% par rapport au 4ème trimestre 2022 (et de 1,4% avant retraitement d’Orapi Nordics) démontre la poursuite de cette tendance négative.

Sur le marché français, le chiffre d’affaires 2023 a atteint 196,1 M€ contre 193,0 M€ en 2022, soit +1,6%, dont +4,5% de hausse des prix dans un contexte d’inflation et -2,9% d’effet volume. En effet, alors que la demande en produits d’hygiène redevient normative, le renforcement d’Orapi sur les grands comptes ne permet pas de compenser la perte de position sur les clients régionaux, l’absence de croissance en distribution indirecte d’hygiène (Proven), la perte de référencement MDD et la rupture partielle du contrat de sous-traitance qui avait donné lieu à des investissements significatifs en 2022 à Vénissieux.

A l’étranger, toutes les filiales ont des chiffres d’affaires en baisse, en raison de problèmes de management et du difficile maintien de la compétitivité de produits de maintenance de niche dans un contexte inflationniste. Pour rappel, il a été procédé au dépôt de Bilan de Orapi Nordics le 23 novembre 2023.

Fort repli de l’ensemble des résultats

Performance opérationnelle en baisse significative

Après un premier semestre à la rentabilité faible, encore fortement impactée par l’inflation de ses approvisionnements, le Groupe a commencé à reconstituer ses marges à l’été.

Mais le décrochage de la rentabilité en 2023 s’explique principalement par l’éloignement du Groupe de ses objectifs stratégiques prioritaires.

En effet, face à une croissance ambitionnée de 5% en France et à l’international, notamment sur les produits « Made in Orapi», les volumes vendus ont baissé de près de 3% sur l’année, imposant aux usines une sous-utilisation coûteuse.

Par ailleurs, malgré des efforts pour simplifier les bases produits et les organisations, la complexité pèse toujours sur l’efficience opérationnelle et explique le point mort très élevé du Groupe.

La faible rentabilité normative (hors reprise de provisions des exercices antérieurs) se lit ainsi dans ses résultats, en baisse par rapport à 2022 :

La marge brute décroche, à 105,0 M€ (et 45.8% du chiffre d’affaires), soit -1,8 points vs 2022, malgré l’orientation à la baisse des prix d’achat dès le second semestre 2023, en raison de hausses de prix insuffisantes sur 2022, pénalisant les marges au premier semestre 2023, d’un mix produit pas assez orienté « made in Orapi » par rapport aux capacités de production des usines du Groupe, et d’une absence de croissance sur ses segments les plus rentables (maintenance, hygiène régionale et distribution indirecte).

décroche, à 105,0 M€ (et 45.8% du chiffre d’affaires), soit -1,8 points vs 2022, malgré l’orientation à la baisse des prix d’achat dès le second semestre 2023, en raison de hausses de prix insuffisantes sur 2022, pénalisant les marges au premier semestre 2023, d’un mix produit pas assez orienté « made in Orapi » par rapport aux capacités de production des usines du Groupe, et d’une absence de croissance sur ses segments les plus rentables (maintenance, hygiène régionale et distribution indirecte). Les charges externes et de personnel sont en réduction de 2,5% vs 2022 ; l’amélioration de 2,4 M€ est due à 3,0 M€ de reprises de provisions sur des exercices antérieurs.

L’EBITDA du Groupe, après application des normes IFRS 16 et IFRS 5, s’établit à 16,3 M€, soit 7,1% du CA.

L’EBITDA normatif, i.e. après retraitement des reprises de provisions sur les exercices antérieurs, se positionne à 12,9 M€ après IFRS 16 et 5, et 6,0 M€ avant IFRS 16 (2,6% du CA net), soit à un niveau inférieur à l’ambition du Plan Orapi 2025 sur 2023 (18,2 M€ avant IFRS 16).

Résultat net à -18,8 M€, du fait de la dépréciation d’actifs non rentables

Le Résultat Opérationnel Courant s’établit à 2,4 M€, soit 1,0% du CA (vs 2% en 2022 et 3,7% en 2021). Il est par la suite fortement réduit par 18,4 M€ d’autres produits et charges opérationnels, dont les principaux sont les suivants :

-5,3 M€ de dépréciation des Goodwill Europe du Nord, comptabilisée au premier semestre 2023, annulant tous les Goodwill de la zone, en raison d’une absence de génération de trésorerie constatée et anticipée dans le futur ;

-7,8 M€ de dépréciation du Goodwill Europe du Sud, en raison des résultats normatifs 2023 décevants en point d’entrée du Business Plan, de la perte de 11,0 M€ sur les 15,0 M€ attendus du contrat de sous-traitance de Vénissieux et de la révision à la baisse des hypothèses de croissance du chiffre d’affaires sur l’horizon du Plan (passant de +4,6%/an à +1,8%/an), en cohérence avec le retour à la normale du marché de l’hygiène (après 3 années exceptionnellement dynamiques liées à la crise sanitaire) et avec les leviers réalistes de croissance du Groupe sur ses marchés ;

-2,0 M€ de dépréciation des équipements industriels spécifiquement dédiés à l’activité de sous-traitance sur le site de Vénissieux désormais abandonnée, et ;

-2,5 M€ d’honoraires et de coûts de sortie liés à l’opération de rapprochement du Groupe avec le Groupe Paredes et au changement de gouvernance.

Après des charges financières à -2,2 M€ (vs -1,7 M€ en 2022), le Groupe dégage ainsi en 2023 un Résultat net (part du Groupe) négatif de -18,8 M€, soit -19,6 M€ par rapport à 2022.

Les flux de trésorerie liés à l’activité s’élèvent à 20,6 M€, soit +10,5 M€ vs 2022. La capacité d’autofinancement, à +11,7 M€, est en baisse de 3,0 M€ vs 2022. Le Besoin en Fond de Roulement à +8,9 M€, bénéficie de 5,5 M€ de décalage des règlements fournisseurs et de 3,4 M€ de diminution des stocks et clients en lien avec la baisse de l’inflation.

Les investissements, à hauteur de -6,2 M€, sont impactés par l‘augmentation des installations de distributeurs.

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement s’établissent à - 9,8 M€ et sont constitués de -6,9 M€ de loyers payés au titre des contrats de location, de -0,4 M€ de variation de dettes factors et de -2,5 M€ de remboursement d’emprunts et intérêts payés.

Au 31 décembre 2023, la trésorerie s’établit à 13,2 M€ et les capitaux propres part du Groupe, impactés par le résultat net fortement négatif, à 41 M€, soit -31,7% par rapport à 2022.

L’endettement net du Groupe s’établit au 31 décembre 2023 à 63.4 M€ (et 22.8 M€ hors IFRS 16) ; le ratio de gearing (Dettes financières / Capitaux Propres, hors IFRS 16) au 31 décembre 2023 à 53% et le ratio de levier à 2.5 (Endettement financier net / EBITDA, hors IFRS 16).

Caducité du Plan Orapi 2025 et préparation d’un nouveau plan stratégique

Le Directoire, nouvellement composé depuis le 22 décembre 2023, prend acte des résultats de 2023, significativement en deça des objectifs prévus par le Plan « Orapi 2025 », qui est désormais caduque.

Ce décalage par rapport au plan précédent ne remet pas en cause les conclusions de l’expert indépendant désigné par le conseil de surveillance dans le cadre de l’offre publique en cours.

Fort de ces éléments, le Directoire a engagé un diagnostic approfondi qui devrait lui permettre d’engager un plan de retournement à 3 ans, avec pour objectif principal le retour à un résultat net positif.

Prochains rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024, le 22 avril 2024

Assemblée Générale, le 30 avril 2024

