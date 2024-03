Pharmaceutical and Biotechnology Sector Insights: Comprehensive Analysis of Option and Evaluation Deals (2016-2024)

Dublin, March 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The "Option and Evaluation Deals in Pharmaceuticals and Biotechnology 2016-2024" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.

Industry professionals have now access to a newly added research publication that provides an in-depth analysis of option and evaluation deals within the pharmaceutical and biotechnology sector from 2016 to 2024. This essential report sheds light on the strategic alliance trends, deal structures, and financial terms that underpin these types of agreements, offering unparalleled insights into the flexible and dynamic nature of deal negotiations in these industries.

The extensive compilation provides detailed accounts of option and evaluation deals, inclusive of the financial terms disclosed between parties. By offering a granular view of contractual terms, triggers for payments, and the intricacies of rights transfers, the report equips stakeholders with the intelligence needed to understand the critical elements that influence the negotiation process.

Structured in a reader-friendly format, the initial chapters lay the groundwork, explaining the ins and outs of option and evaluation deal-making, followed by an analytical perspective of trends and the benefits associated with these arrangements. Rich in content, the subsequent sections illustrate the deal structures with examples of leading agreements, in combination with a directory of the top 25 active dealmakers and links to their extensive deal records.

The report is enhanced with numerous tables and figures, which graphically depict the trajectory and patterns of option and evaluation dealmaking activities since 2016. It provides a robust framework for entities looking to understand the precedent in pharmaceutical and biotech partnerships or those seeking to draft their own negotiation strategies within these fields.

Report Highlights

Comprehensive overview of trend analysis for option and evaluation deals since 2016

Directory of agreement details, organized by company, therapeutic area, and technology type

Insight into the top value option and evaluation deals

Profiles and dealmaking activity insights of the most active pharmaceutical and biotech companies

Access to the legal contracts for an in-depth understanding of the terms of each deal

This definitive source for understanding option and evaluation deals in the pharmaceutical and biotechnology sectors provides an essential benchmarking tool and an expert-level due diligence resource. With its focus on the intricacies and strategic importance of these deals, professionals in the industry will gain a competitive edge in crafting alliances and navigating the complex landscape of pharmaceutical and biotech partnerships.

Diligence and Analysis

The data compiled goes beyond what is typically available via press releases and databases, delving into the comprehensive contract documents submitted to the Securities Exchange Commission. This offers an unprecedented level of transparency into the agreements, giving readers the ability to conduct thorough due diligence on potential deal terms and the operational responsibilities of involved parties.

For those involved in strategic decision-making, investing, or simply staying abreast of market trends in the pharmaceutical and biotechnology industries, this report serves as an indispensable resource for the most accurate and detailed information regarding option and evaluation deals.

In summary, professionals and stakeholders within the pharmaceutical and biotech sectors are invited to explore these in-depth insights on option and evaluation deal-making, available now for review.

Key Topics Covered

Executive Summary Chapter 2 - Trends in option and evaluation dealmaking Overview of trends in option and evaluation deals: Deal by year (2016-2024) Deal by phase of development Deal by industry sector Deal by therapy area Deal by technology type Most active companies in dealmaking (2016-2024)

Reasons for entering into option and evaluation partnering deals

The future outlook of option and evaluation deals Chapter 3 - Overview of option and evaluation deal structure Introduction to the structure of option and evaluation agreements Chapter 4 - Leading option and evaluation deals Introduction to top option and evaluation deals by value Chapter 5 - Top 25 most active option and evaluation dealmakers Introduction to the top 25 most active option and evaluation dealmakers Chapter 6 - Option and evaluation deals including contracts directory Introduction to option and evaluation deals with contracts (2016-2024)

Deal Directory

Deal directory - option and evaluation dealmaking by companies A-Z

Deal directory - option and evaluation dealmaking by therapy area

Deal directory - option and evaluation dealmaking by technology type

Companies Mentioned

2cureX

2seventy bio

3D Medicines

3SBio

3T Biosciences

4D Molecular Therapeutics

4D Pharma

9 Meters Biopharma

48Hour Discovery

A2 Biotherapeutics

A2A Pharmaceuticals

Aarvik Therapeutics

Abbisko Therapeutics

Abbott Laboratories

Abbvie

AbCellera Biologics

AbClon

Abera Bioscience

Abide Therapeutics

Abingworth Management

Ablynx

AbSci

Acceleron Pharma

Accent Therapeutics

Acelyrin

Acepodia

Acer Therapeutics

Ache

Achilles Therapeutics

AC Immune

Acucela

Acuitas Therapeutics

Adagene

Adapsyn Bioscience

Adaptimmune

Adaptive Biotechnologies

Adaptive Phage Therapeutics

AdaptVac

Adcendo

ADC Therapeutics

Addario Lung Cancer Medical Institute

Adhera Therapeutics

Adicet Bio

Adimab

AdoRx Therapeutics

ADT Pharmaceuticals

Aduro BioTech

Advaite

Advanced Accelerator Applications

Advanced Proteome Therapeutics

Aegea Biotechnologies

Aelis Pharma

Aequus Pharmaceuticals

Aerpio Pharmaceuticals

Aevi Genomic Medicine

Aexon Labs

Affibody

Affilogic

Affini-T Therapeutics

Affinia Therapeutics

Agenus Bio

AgeX Therapeutics

AgNovos Healthcare

AgonOx

AIkido Pharma

Aileron Therapeutics

AIMM Therapeutics

Ainos

Aitia

Ajinomoto

AJU Pharma

Akcea Therapeutics

Akebia Therapeutics

Akero Therapeutics

Akkadeas Pharma

Albumedix

Aldeyra Therapeutics

Alector

Alexion Pharmaceuticals

Alfasigma

AlivaMab Discovery Services

Alivio Therapeutics

Allarity Therapeutics

Allegro Ophthalmics

Allergan

Allergan Aesthetics

Alligator Bioscience

Allist Pharma

Allogene Therapeutics

Allorion Therapeutics

Almirall

Alnylam Pharmaceuticals

Alphageneron Pharmaceuticals

Alpine Immune Sciences

ALRISE Biosystems

Altamira Therapeutics

Altavant Sciences

Alteogen

Alternavida

Altos Group

Amagma Therapeutics

Amarantus BioSciences

Amasa Therapeutics

Amathus Therapeutics

Ambys Medicines

Amerimmune

Amgen

AmMax Bio

Amolyt Pharma

Amorsa Therapeutics

Anaeropharma

ANANDA Scientific

Anchiano Therapeutics

Anergis

AnGes MG

Anima Biotech

Anokion

Antares Pharma

Antengene

Apceth

Apellis Pharmaceuticals

Apexigen

Applied DNA Sciences

Apricity Health

Aptevo Therapeutics

Aptorum Group

Aptose Biosciences

APT Therapeutics

Aqemia

Aqilion

Arbutus

ARCA Biopharma

Arcellx

Arcturus Therapeutics

Arcus Biosciences

Arcutis Biotherapeutics

Ardelyx

Arecor

Arena Pharmaceuticals

Ares Genetics

argenx

Aridis Pharmaceuticals

Aristea Therapeutics

Arkuda Therapeutics

Arovella Therapeutics

ArQule

Arrakis Therapeutics

Array Biopharma

ArriVent Biopharma

Arrowhead Pharmaceuticals

Arsenal Biosciences

Artelo Biosciences

Artios Pharma

Artisan Bio

Artiva Biotherapeutics

Artizan Biosciences

Aruvant Sciences

Asahi Kasei

Ascenion

Ascentage Pharma

ASC Therapeutics

Asep Medical

Asieris Pharmaceuticals

ASKA Pharmaceuticals

Asklepios Biopharmaceutical

Aslan Pharma

Assembly Biosciences

Astellas Institute for Regenerative Medicine

Astellas Pharma

Astellas Pharma US

Astex Pharmaceuticals

AstraZeneca

ATAI Life Sciences

Atara Biotherapeutics

Ateria Health

Athebio

Atlab Pharma

Atomwise

Atossa Therapeutics

Atreca

Attralus

AuraVax Therapeutics

Aurigene Discovery Technologies

Aurinia Pharmaceuticals

Aurora Cannabis

Autifony Therapeutics

Autolus

Avacta

Avenzo Therapeutics

AVEO Oncology

Avista Pharma Solutions

Avita Therapeutics

Avrobio

Aytu BioPharma

Aziyo Biologics

Azura Ophthalmics

Barr Laboratories

BASE10 Genetics

Basilea Pharmaceutica

Battelle

Bausch Health Companies

Bavarian Nordic

Baxalta

Baxter International

Bayer

Bayer CropScience

Baylor College of Medicine

Baylor Scott and White Research Institute

Beacon Discovery

Beam Therapeutics

BeiGene

Belharra Therapeutics

Bellicum Pharmaceuticals

Beta Therapeutics

BGN Technologies

Bicycle Therapeutics

Bill and Melinda Gates Foundation

Bintai Kinden

Bio-Path

Bio-Techne

Bio-Thera Solutions

BioAge Labs

BioArctic Neuroscience

biOasis Technologies

BioAtla

BioCardia

Biocept

BioCorRx

Biocytogen

Biodesix

Biodextris

Biogen

Biohaven Pharmaceuticals

BioInvent

Biolojic Design

BioMarin Pharmaceutical

Biomedical Advanced Research and Development Authority

BioMotiv

BiomX

BiondVax

Bioniz Therapeutics

BioNova Pharmaceuticals

BioNTech

BioRap Technologies

Biorchestra

BioSense Global

Biotheus

Bit Bio

BlinkBio

Bliss Biopharmaceutical

Bloom Science

Bluebird Bio

Blueprint Medicines

BlueRock Therapeutics

Boehringer Ingelheim

Bohai Biomedical

Bold Therapeutics

Bolt Biotherapeutics

Bone Biologics

Boston Immune Technologies and Therapeutics

Boston Pharmaceuticals

Braeburn Pharmaceuticals

Brammer Bio

Breakthrough Diagnostics

BriaCell Therapeutics

BridgeBio Pharma

BrightPath Biotherapeutics

Bright Peak Therapeutics

Brii Biosciences

Bristol-Myers Squibb

Broad Institute

Bruno Farmaceutici

Byondis

C4 Therapeutics

C4X Discovery

Cabaletta Bio

Caelum Biosciences

Calder Biosciences

Califia Pharma

California Institute for Biomedical Research

Calithera Biosciences

Camarus

CANbridge Pharmaceuticals

Cancer Genetics

Cancer Prevention Pharmaceuticals

Cancer Research UK

Cannassure Therapeutics

Capsida Biotherapeutics

Captor Therapeutics

Caraway Therapeutics

Cardiff Oncology

Cardiovascular Systems

Caribou Biosciences

Caris Life Sciences

Carisma Therapeutics

Carmine Therapeutics

Carnegie Mellon University

Case Western Reserve University

Catalent

Catalyst Pharmaceuticals

CBD Solutions

Celcuity

Celgene

Cellares

Cellectar Biosciences

Cellect Biotechnology

Cellectis

Cellenkos

Cell Medica

Celltech

Celltrion

Cellular Biomedicine

Celmatix

Celsius Therapeutics

Celularity

Celyad

Censa Pharmaceuticals

Centre For The Commercialization Of Antibodies And Biologics

Century Therapeutics

Cerveau Technologies

Cevec Pharmaceuticals

Champions Oncology

Chansu Vascular Technologies

Charles River Laboratories

CHARM Therapeutics

Checkmate Pharmaceuticals

Chemify

ChemoCentryx

Chi-Med

Chiesi Farmaceutici

Children's Hospital Boston

Children's Medical Research Institute

Chimeric Therapeutics

Chimeron Bio

Cholesgen

Chroma Medicine

CiMaas

CIMAB SA

Cimeio Therapeutics

Circassia

Citius Pharmaceuticals

City of Hope

Clavius Pharmaceuticals

Clearmind Medicine

Clearside Biomedical

Cleveland Clinic

Clover Biopharmaceuticals

Clovis Oncology

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations

Cochlear

Cocoon Biotech

Code Biotherapeutics

Codexis

Codiak BioSciences

Coeptis Pharmaceuticals

Coeptis Therapeutics

CohBar

Coherus Biosciences

CoImmune

Cold Genesys

Collplant

Columbia University

Combotope Therapeutics

Comera Life Sciences

Complement Pharma

Compugen

Conatus Pharmaceuticals

Confo Therapeutics

Contera Pharma

Context Therapeutics

Contineum Therapeutics

ContraFect

Convelo Therapeutics

COPD Foundation

COUR Pharmaceutical

Coya Therapeutics

Creatus Biosciences

Crescendo Biologics

CRISPR Therapeutics

CrystalGenomics

CSIRO

CSL

CSL Behring

CStone Pharmaceuticals

Cue Biopharma

Cugene

Cullgen

Cullinan Oncology

Curasight

CUREator

CureVac

Curis

Cyclica

Cyclo Therapeutics

CymaBay Therapeutics

Cynata Therapeutics

Cyntar Ventures

Cystic Fibrosis Foundation

Cytiva

Cytocom

CytomX Therapeutics

Cytoo

CYTOVIA Therapeutics

Daewoong Pharmaceutical

Daiichi Sankyo

Dana-Farber Cancer Institute

Dare Bioscience

Dartmouth College

Debiopharm

Decibel Therapeutics

Deep Genomics

Defence Research and Development Canada

Defence Therapeutics

Deinove

Dementia Discovery Fund

Denali Therapeutics

Denovo Biopharma

Department of Defense

Department of Veterans Affairs

Dermelix Biotherapeutics

Dermira

Deverra Therapeutics

Devyser Diagnostics

Dewpoint Therapeutics

DiamiR

Diaprost

Dicerna Pharmaceuticals

Dimerix Biosciences

DiNAQOR

DNA Link

Door Pharmaceuticals

DotBio

Dow AgroSciences

Dr. Reddy's Laboratories

Dragonfly Therapeutics

DS Biopharma

DSM

DualityBio

Duke University

Dunad Therapeutics

Durect

Dyadic International

Dynacure

Dyno Therapeutics

DynPort Vaccine Company

Eagle Pharmaceuticals

EDAP TMS

Edesa Biotech

Editas Medicine

eFFECTOR Therapeutics

Eisai

Eisai S.A.S

Elanco

Elektrofi

Element Biosciences

Eligo Bioscience

Eli Lilly

Elpiscience

Elsie Biotechnologies

Emendo Biotherapeutics

Emergence Therapeutics

Emergent BioSolutions

Emmaus Life Sciences

Emory University

Empirico

Enalare Therapeutics

Enara Bio

Enesi Pharma

enGene

EnGeneIC

Enigma Biomedical

Enteris Biopharma

Enterome Bioscience

Entrada Therapeutics

EnWave

Enzychem Lifesciences

Enzyvant Science

EpicentRx

eQcell

EQRx

Equillium

ERS Genomics

ErVimmune

ESSA Pharma

Eterna Therapeutics

eTheRNA immunotherapies

Eticann S.A.S. Zomac

Eurocine Vaccines

European Biomedical Research Institute of Salerno

Evaxion Biotech

Everads Therapy

Everest Medicines

Evestra

Evofem Biosciences

Evopoint Biosciences

EVOQ Therapeutics

Evotec

Evox Therapeutics

Evozyne

EVQLV

Exacis Biotherapeutics

Exelixis

Exeltis

Exicure

Exopharm

ExpreS2ion Biotechnologies

ExScientia

Eyam Vaccines and Immunotherapeutics

EyeMedics

EyePoint Pharmaceuticals

F-Star

F-Star Therapeutics

Fabric Genomics

Facit

FairJourney Biologics

Fate Therapeutics

Fauna Bio

Felix Biotechnology

Ferring Pharmaceuticals

Fibrogen

FightMND

FivepHusion

FKD Therapies

Flagship Pioneering

Flare Therapeutics

Foresee Pharmaceuticals

Forge Therapeutics

Fortis Therapeutics

Fosun Pharmaceutical

Fox Chase Cancer Center

Fred Hutchinson Cancer Research Center

Frontier Medicines

Fujifilm

FUJIFILM Cellular Dynamics

Fusion Pharmaceuticals

Fuzionaire Radioisotope Technologies

G3 Pharmaceuticals

Gadeta

Galapagos

Galaxy Biotech

Galderma

Galmed Pharmaceuticals

GamaMabs Pharma

Gamida Cell

GammaDelta Therapeutics

GC Pharma

Gedeon Richter

GE Healthcare

GEn1E Lifesciences

GenEdit

Genentech

GenePeeks

Generation Bio

Generex Biotechnology

Genethon

GeneTx Biotherapeutics

Genevant Sciences

Genexine

GenFleet Therapeutics

Genisphere

Genmab

Genocea Biosciences

Genome and Company

Genome Biologics

Genticel

GenVec

Genzyme

Georgetown University

George Washington University

GeoVax

German Cancer Research Center

Gicell

Gilead Sciences

GlaxoSmithKline Biologicals

Glenmark Pharmaceuticals

Global Blood Therapeutics

Global Cancer Technology

Glycotope Biotechnology

Glytherix

Goldfinch Bio

Grail

Graphite Bio

Graviton Bioscience

Greenwich LifeSciences

Gritstone Bio

Grunenthal

GSK

Gurnet Point Capital

Gyroscope Therapeutics

H3 Biomedicine

Hadassah Medical Center

Haga Teaching Hospital

HanchorBio

Hannover Medical School

Hansa Biopharma

Harbinger Health

Harpoon Therapeutics

Harvard Medical School

HavaH Therapeutics

Healx

Heartseed

Hebrew University of Jerusalem

Heidelberg Pharma

Helmholtz Zentrum Munchen

Helocyte

Henlius Biotech

Henry Ford Health System

Hepalys Pharma

Heqet Therapeutics

Herantis

HiFiBio

Hikma Pharmaceuticals

Hillstream BioPharma

Histogen

HistoIndex

HitGen

Hoffmann La Roche

Homology Medicines

Hookipa Pharma

Hopstem Biotechnology

Horizon Discovery

Horizon Therapeutics

Hospital for Sick Children

Hoth Therapeutics

HotSpot Therapeutics

Houston Methodist Research Institute

Hubro Therapeutics

Hummingbird Bioscience

Hutchison MediPharma

Hutchmed

I-mab

i2O Therapeutics

IASO Biotherapeutics

Icagen

Icahn School of Medicine at Mount Sinai

Iconic Therapeutics

Iconovo

IDEAYA Biosciences

Idorsia

IFM Therapeutics

IGAN Biosciences

IGNITE Immunotherapy

Iksuda Therapeutics

Iktos

Illumina

ILTOO Pharma

Imbrium Therapeutics

Imcyse

Immatics Biotechnologies

Immix Biopharma

Immuneering

Immune Regulation

Immune System Regulation

ImmuNext

Immunic

Immunicom

ImmunoBiochem

ImmunoCellular Therapeutics

Immunocore

ImmunoGen

Immunome

Immunomedics

Immunomic Therapeutics

Immunovia

Immunscape

Immuron

Immusoft

Immutep

Imperial College London

Imperial Innovations

Imugene

Imunon

IMV

In4Derm

Incyte

Indivior

Infinity Pharmaceuticals

iNGENu

Inhibitor Therapeutics

Inhibrx

Initiator Pharma

Inmagene Biopharmaceuticals

Innate Pharma

Innovasource

Innovate UK

Innovation Pharmaceuticals

Innovent Biologics

Inovio Pharmaceuticals

Inserm Transfert

Insilico Medicine

Insitro

Insmed Inc

InSphero

Inspirna

Institut Curie

Institute for Research in Immunology and Cancer – Commercialization of Research

Institute of Biomaterial Research of the Helmholtz-Zentrum Geesthacht

Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel

Institut Pasteur

Intarcia Therapeutics

Intas Pharmaceuticals

Intec Pharma

IntelGenx

Intellia Therapeutics

Intellikine

IntoCell

Intract Pharma

iNtRON Biotechnology

Inventiva

InxMed

iOncologi

iOnctura

Ionis Pharmaceuticals

IONTAS

Iovance Biotherapeutics

IOVaxis Therapeutics

iProgen Biotech

Ipsen

Ironwood Pharmaceuticals

ISA Pharmaceuticals

Isogenica

Isoprene Pharmaceuticals

iSTAR Medical

Italfarmaco

iTeos Therapeutics

ITM Isotopen Technologien

Iveric Bio

Ivy Brain Tumor Center

Jacobio Pharmaceuticals

JanOne

Janssen Biotech

Janssen Pharmaceuticals

Janssen Pharmaceutica NV

Janssen Research & Development

Jasper Therapeutics

Jazz Pharmaceuticals

JCR Pharmaceuticals

JFE Engineering

Jiangsu Alphamab

Jiangsu Hansoh Pharmaceutical

Jiangsu Hengrui Medicine

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals

Johns Hopkins Medicine (JHM)

Johns Hopkins University

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Innovation

Jounce Therapeutics

Jubilant Therapeutics

Juno Therapeutics

Junshi Biosciences

Jupiter Orphan Therapeutics

Jura Bio

Juventas Therapeutics

JW Therapeutics

KAHR Medical

Kainos Medicines

Kairos Therapeutics

Kaken Pharmaceutical

Kalbe Genexine Biologics

Kallyope

KalVista Pharmaceuticals

Kansas State University

Karolinska Institute

Karveer Meditech

KDAc Therapeutics

Kedalion Therapeutics

Kedrion

Kelonia Therapeutics

Kelun-Biotech Biopharmaceutical

KemPharm

Kezar Life Sciences

Kindeva Drug Delivery

Kindred Bio

Kineta

Kiniksa Pharmaceuticals

KinoPharma

Kite Pharma

Klaria

Krankenhaus Nordwest

KSF Acquisition

KSQ Therapeutics

Kubota Vision

Kukbo

Kymab

Kymera Therapeutics

Kyn Therapeutics

Kyowa Hakko Kirin

Kyowa Hakko Kirin Pharmaceuticals

Kyverna Therapeutics

Laboratoires Thea

Laboratorios Ordesa

La Jolla Institute for Allergy & Immunology

Lantern Pharma

Lantheus Holding

Lantheus Medical Imaging

Lead Discovery Center

Leap Therapeutics

LegoChem Biosciences

LeMaitre Vascular

Leon-nanodrugs

LEO Pharma

Les Laboratoires Servier

LG Life Sciences

LianBio

Ligand Pharmaceuticals

Light Chain Bioscience

Likarda

Liminal BioSciences

Lineage Cell Therapeutics

Linnaeus Therapeutics

Lipidor

Lipocine

Livzon Mabpharm

LogicBio Therapeutics

Lonza

LSU Health Sciences Center

LTS Lohmann Therapie-Systeme

Lumen Biomedical

Luminary Therapeutics

Luminostics

Lundbeck

Lung Biotechnology

Lupagen

Lupus Therapeutics

Lynkogen

Lysogene

Mabylon

Machavert Pharmaceuticals

Macomics

Macrogenics

Magenta Therapeutics

MAIA Biotechnology

Mainz University Medical Centre

Mallinckrodt Pharmaceuticals

Mammoth Biosciences

Manhattan BioSolutions

MannKind Biopharmaceuticals

Maruho

Massachusetts General Hospital

Massachusetts Institute of Technology

Matinas Biopharma

Maverick Therapeutics

MaveriX Oncology

Max-Planck

Mayo Clinic

Mayo Foundation for Medical Education and Research

MC2 Therapeutics

MD Anderson Cancer Center

Medgenics

Medherant

Medical Technology Enterprise Consortium

Medical University South Carolina

Medice Arzneimittel Pütter

MediciNova

MEDiC Life Sciences

Medidata Solutions

MediGene

MedImmune

Medizone International

MEI Pharma

MeiraGTx

Melior Pharmaceuticals

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Menarini

Merck and Co

Merck KGaA

Merck Sharpe & Dohme

Merdury Biopharmaceutical

Mereo BioPharma

Mersana Therapeutics

Merus

Merz

Mesoblast

Mestag Therapeutics

Metagenomi

MetVital

Microbiotica

Micron Biomedical

MicroQuin

Millennium

MiMedx

Mimetas

MiNA Therapeutics

Minneapolis Medical Research Foundation

Mirati Therapeutics

Mirimus

Mirum Pharmaceuticals

Mitokinin

Mitsubishi Chemical

Mitsubishi Tanabe Pharma

MockV Solutions

Moderna

Modulus Discovery

Molecular Partners

Molecular Templates

Moleculin Biotech

Momenta Pharmaceuticals

Monsanto

Monte Rosa Therapeutics

Morphic Therapeutic

MorphoSys

Mor Research Applications

Mosaic ImmunoEngineering

MSD

Multimmune

Multiply Labs

Mundipharma

Murdoch Childrens Research Institute

MustGrow Biologics

MyBiotics Pharma

Mydecine Group

Myeloid Therapeutics

Myeloma Investment Fund

Mymetics

myNEO

Myonexus Therapeutics

Myovant Sciences

Myriad Genetics

Myricx Bio

Nacuity Pharmaceuticals

Nanobiotix

Nanoform

NanoViricides

Nantes University

Nanyang Technological University

Napo EU

Napo Pharmaceuticals

Natera

National Cancer Institute

National Center for Tumor Diseases

National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

National Institute of Allergy and Infectious Diseases

National Institute of Neurological Disorders and Stroke

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA)

National Institute on Drug Abuse (NIDA)

National Institutes of Health

Nationwide Children’s Hospital

Navitor Pharmaceuticals

NBE Therapeutics

NEC

Nectin Therapeutics

Nektar Therapeutics

Nelum Pharma

Nemysis

NeoImmuneTech

Neomed Institute

Neotope

Neovacs

Nerviano Medical Sciences

Nestle Health Science

NeuBase Therapeutics

NeuExcell

Neumentum

Neuraxpharm

Neurgain Technologies

Neuro3 Therapeutics

Neurocrine Biosciences

NeuroFront

Neurogene

Neurophth Therapeutics

NeuroRx

NeuroSense Therapeutics

Nevada Center For Behavioral Health

Newron Pharmaceuticals

Neximmune

NextCure

Nicox

Nihon Medi-Physics

Nimble Therapeutics

Nimbus Therapeutics

Nippon Shinyaku

NJ Bio

Nkarta Therapeutics

NLS Pharmaceutics

Noile-Immune Biotech

Nordic Nanovector

North Carolina State University

Northwestern University

Novaremed

Novartis

Novellus Therapeutics

Novocure

Novo Nordisk

Noxxon Pharma

Nrgene

Nuance Pharma

Nuevolution

Nuformix

Numab

Nurix Therapeutics

Nutriband

Nuvectis Pharma

Nuvothera

NYU Grossman School of Medicine for Preclinical and Clinical Research

NYU Langone Medical Center

Obsidian Therapeutics

Ocular Therapeutics

Ohara Pharma

Ohio State Innovation Foundation

Ohr Pharmaceuticals

OKYO Pharma

Olema Oncology

OliX Pharmaceuticals

Omega Therapeutics

Ona Therapeutics

OncoArendi Therapeutics

Oncoceutics

Oncodesign

OncoHost

OncoImmune

Oncology Venture

OncoMyx Therapeutics

OncoSec Medical

OncoVent

Oncovir

OnDosis

ONK Therapeutics

OnKure

Ono Pharmaceutical

Onward Therapeutics

Ophthotech

OPKO Health

Opsis Therapeutics

OptiBiotix

Optieum Biotechnologies

Oraxion Therapeutics

Orbis

Orbit Biomedical

Orchard Therapeutics

Oregon Health Sciences University

Orexo

Organon

Orient EuroPharma

Orion

Orion Biotechnology

OSE Immunotherapeutics

Ossianix

Otsuka

Ovensa

Ovid Therapeutics

Oxford BioMedica

Oxford Biomedica Solutions

Oxford BioTherapeutics

Oxford Genetics

Oxford Nanopore Technologies

Oxurion

Oyster Point Pharma

Pairwise Plants

Panbela Therapeutics

Pandion Therapeutics

Pantherna Therapeutics

Papyrus Therapeutics

Paragon Genomics

Pascal Biosciences

Passage Bio

Path BioAnalytics

Pathogen and Microbiome Institute

PDC*line Pharma

PEAR Therapeutics

Pediatric Brain Tumor Consortium

PellePharm

PeptiDream

PeptiMimesis

Personalis

PersonGen BioTherapeutics

Pfenex

Pfizer

Pfizer Consumer Health

PharmaEngine

PharmaIN

PharmaJet

PharmaTher

Pharming Group

PHAXIAM Therapeutics

Phenomic AI

Pherin Pharmaceuticals

Philogen

Phio Pharmaceuticals

Phost’in Therapeutics

PhysIQ

Pieris Pharmaceuticals

Pierre Fabre

Pionyr Immunotherapeutics

Piqur Therapeutics

Plexium

Plus Therapeutics

Polyphor

Portage Biotech

Poseida Therapeutics

Praxis Precision Medicines

Precision BioSciences

Prellis Biologics

Prelude Therapeutics

Presage Biosciences

Prevail Therapeutics

PreveCeutical Medical

Prime Medicine

Prime Therapeutics

ProfoundBio

Progenity

Prokarium

Protagonist Therapeutics

Proteomics International

Proteovant Therapeutics

Prothena

Provention Bio

Providence Therapeutics

pSivida

Psycheceutical Bioscience

Pulmatrix

Puma Biotechnology

Purdue Pharma

Purespring Therapeutics

PureTech Health

Puridify

Purple Biotech

PvP Biologics

Q32 Bio

Q BioMed

QBiotics

Qiagen

Qualigen

Quantum Leap Health Care Collaborative

Quartet Medicine

Quebec Consortium for Drug Discovery

Queensland Institute of Medical Research (QIMR)

Queensland University of Technology

Quell Therapeutics

Quoin Pharmaceuticals

Quotient Clinical

Quris-AI

R-Pharm

Race Oncology

Radiance Biopharma

Radiopharm Theranostics

Radius Health

Rafael Pharmaceuticals

Ragon Institute

Rallybio

Rani Therapeutics

RayzeBio

Recce Pharmaceuticals

Recludix Pharma

ReCode Therapeutics

Recursion

RedHill Biopharma

Redx Pharma

RefleXion Medical

Regeneron Pharmaceuticals

Regenxbio

Regional Cancer Institute of Montpellier

Regor Therapeutics

Regranion

Regulus Therapeutics

Relay Therapeutics

Relief Therapeutics

Remedium Bio

Remix Therapeutics

ReNeuron

Repare Therapeutics

Replicel Life Sciences

Reproductive Medicine Associates of New York

RespireRx Pharmaceuticals

Resverlogix

Retrophin

ReveraGen BioPharma

ReviR Therapeutics

ReVision Optics

Revitope Oncology

ReviveMed

Revive Therapeutics

RevolKa

RevoluGen

Revolution Medicines

Rexahn Pharmaceuticals

Rgenta Therapeutics

Rheos Medicines

Ribometrix

RIKEN Center for Integrative Medical Sciences

Riparian Pharmaceuticals

Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center

Roche

Roche Molecular Systems

Rocket Pharmaceuticals

Rockwell Medical

Rodin Therapeutics

Roivant Sciences

Rona Therapeutics

Roswell Park Cancer Institute

RQ Biotechnology

RS BioTherapeutics

RubrYc Therapeutics

Rumpus Therapeutics

RXi Pharmaceuticals

Ryvu Therapeutics

SAB Biotherapeutics

Sairopa

Samabriva

SAMIL Pharm

Samsung Bioepis

Samyang Biopharmaceuticals

SanegeneBio

Sangamo Therapeutics

Saniona

Sanofi

Sanofi-Aventis

Sanofi-Pasteur

Sanofi US Services

San Raffaele Scientific Institute

Santen Pharmaceutical

Santhera Pharmaceuticals

Sant Joan de Déu-Barcelona Children’s Hospital

Sarah Cannon Research Institute

Sarepta Therapeutics

Schrodinger

SciClone Pharmaceuticals

SciNeuro Pharmaceuticals

Scipher Medicine

Scorpion Therapeutics

Scribe Therapeutics

Scripps Research Institute

Scynexis

Seagen

Seattle Genetics

Secarna Pharmaceuticals

Second Genome

Selecta Biosciences

SemaThera

Senda Biosciences

SEngine Precision Medicine

Senju Pharmaceutical

Sensorion

Senti Biosciences

Sentinel Oncology

Seres Therapeutics

Sernova

Serum Institute of India

Seven and Eight Biopharmaceuticals

Shattuck Labs

Shenzhen Chipscreen Biosciences

Shenzhen Hepalink Pharmaceutical

Shionogi

Shionogi Pharma

Shoreline Biosciences

Siamab Therapeutics

Silence Therapeutics

Silk Road Therapeutics

Silo Pharma

Simcha Therapeutics

Singular Genomics Systems

SiO2 Medical Products

Sirenas

Sirtex Medical

SiSaf

SK Biopharmaceuticals

Skye Bioscience

Skyhawk Therapeutics

Sofregen Medical

Solid Biosciences

Soligenix

Sonnet BioTherapeutics

Sonoma BioTherapeutics

Sorrento Therapeutics

Sosei

Sosei Heptares

SOTIO

Spark Therapeutics

Spencer Health Solutions

Spherix

Sphingotec

SpineThera

SpliceBio

Spring Bank Pharmaceuticals

SpringWorks Therapeutics

STADA Arzneimittel

Stahl

Stallargenes

Stanford University

Starpharma

Staten Biotechnology

Stealth BioTherapeutics

Stemline Therapeutics

StemoniX

St George Street Capital

Stora Enso

Strand Therapeutics

StrideBio

Stuart Therapeutics

Sucampo Pharmaceuticals

SUDA Pharmaceuticals

Sumitomo Corporation

Sumitomo Dainippon Pharma

Sumitovant Biopharma

Summit Therapeutics

SunRock Biopharma

Supernus Pharmaceuticals

Surface Oncology

Sutro Biopharma

Suzhou NeuPharma

SwanBio Therapeutics

Swedish Orphan Biovitrum

Syena

Symphogen

Symvivo

Synaffix

Syndax Pharmaceuticals

Synlogic

Synthetic Biologics

Synthetic Genomics

Syros Pharmaceuticals

Tachyon Therapeutics

Taiho

Taisho Pharmaceutical

Taiwan Liposome Company

Takeda Pharmaceutical

Takeda Ventures

Talem Therapeutics

Talix Therapeutics

Tango Therapeutics

TARA Biosystems

Targovax

Tautomer Bioscience

Tavros Therapeutics

Taysha Gene Therapies

TB Alliance

Technology University Dresden

Teijin

TekCyte

Telix Pharmaceuticals

TeneoBio

TeneoOne

Tentarix Biotherapeutics

Tesaro

Tetra Bio-Pharma

Tetra Discovery Partners

Tetragenetics

Teva Pharmaceutical Industries

Texas A&M University

Texcell

TFF Pharmaceuticals

TG Therapeutics

The Parker Institute For Cancer Immunotherapy

Theragnostics

Therapeia

Therapix Bio

Theravance

Theriva Biologics

Thermo Fisher Scientific

Thirona Bio

Thomas Jefferson University

Tiba Biotech

TiGenix

Titan Pharmaceuticals

TiumBio

Tizona Therapeutics

Todos Medical

Tome Biosciences

TONIX Pharmaceuticals

Torii Pharmaceutical

Torque Therapeutics

Toxys

TRACON Pharmaceuticals

Transgene

TransThera

TreeFrog Therapeutics

Trevena

Treventis

TRexBio

Trio Pharmaceuticals

Triphase Accelerator

TriSalus Life Sciences

TRT Innovations

Trutino Biosciences

TScan Therapeutics

Tsinghua University

TTC

Tubulis

Tufts Medical Center

Tufts University

Turnstone Biologics

Twist Bioscience

Tyme Technologies

Tyris Therapeutics

Ubiquigent

Ubix Therapeutics

UCB

UK Cystic Fibrosis Gene Therapy Consortium

Ultragenyx Pharmaceuticals

Umoja Biopharma

Uni-Bio Science

Unilever

UNION Therapeutics

UniQuest

UnitedHealth

United Therapeutics

Universite Laval

University College London

University Gottingen

University of Alberta

University of Bonn

University of British Columbia

University of California Los Angeles

University of California San Francisco

University of Chicago

University of Colorado

University of Connecticut

University of Edinburgh

University of Florida

University of Florida Research Foundation

University of Houston

University of Kentucky

University of Lausanne

University of Leipzig

University of Leuven

University of Louisville

University of L’Aquila

University of Maryland Baltimore

University of Massachusetts

University of Massachusetts Medical School

University of Melbourne

University of Michigan

University of Montreal

University of New Mexico

University of North Carolina

University of Oxford

University of Pennsylvania

University of Pittsburgh

University of Texas Medical Branch

University of Texas Southwestern Medical Center

University of Tubingen

University of Virginia

University of Washington

University of Wisconsin

University of Wollongong

UroGen Pharma

Urovant Sciences

US Army Medical Research Institute of Chemical Defense

UT Southwestern Medical Center

UWM Research Foundation

Vaccinex

Valens Company

ValenzaBio

Valneva

Valo Therapeutics

VantAI

Variational AI

Vasomune Therapeutics

Vaxart

Vaxcyte

Vaximm

VDM Biochemicals

Vect-Horus

VectivBio

Vectura

Vedanta Biosciences

Vensica Medical

Ventana Medical Systems

Verastem

Verge Genomics

VerImmune

Vernalis

Verrica Pharmaceuticals

Vertex Pharmaceuticals

Verve Therapeutics

Vetophage

Vici Health Sciences

Victoria University

Vifor-Fresenius Medical Care Renal Pharma

Vifor Pharma

ViGeneron

Vipergen

Vir Biotechnology

VistaGen Therapeutics

Visterra

Vitaeris

VitalConnect

Vitalli Bio

Vital Therapies

Vitrisa Therapeutics

Vivace Therapeutics

Vivet Therapeutics

Vividion Therapeutics

vivoPharm

Vivoryon Therapeutics

Voluntis

Vor Biopharma

Voyager Therapeutics

VyGen-Bio

VYNE Therapeutics

Vyriad

Washington University in St Louis

WaVe Lifesciences

WAVE Life Sciences

Weill Cornell Medical College

Weizmann Institute

Western Oncolytics

Westport Bio

WinterLight Labs

Wisconsin Alumni Research Foundation

Wistar Institute

Worldwide Clinical Trials

WuXi Biologics

X-chem

Xencor

Xenetic Biosciences

Xenon Pharmaceuticals

XERIS Pharmaceuticals

Xoma

Xyphos Biosciences

Y-Biologics

Y2X Life Sciences

Yale Cancer Center

Yale University

Yeda Research and Development Company

Yield10 Bioscience

Yissum Research Development

Yonsei University Severance Hospital

YouHealth Eyetech

ZAI Laboratory

Zambon

ZappRx

Zealand Pharma

ZebiAI Therapeutics

Zelira Therapeutics

Zenith Epigenetics

Zentalis Pharmaceuticals

Zenyaku Kogyo

Ziopharm Oncology

Zosano Pharma

Zymeworks





For more information about this report visit https://www.researchandmarkets.com/r/ehb434

About ResearchAndMarkets.com

ResearchAndMarkets.com is the world's leading source for international market research reports and market data. We provide you with the latest data on international and regional markets, key industries, the top companies, new products and the latest trends.