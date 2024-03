Alimentaria&Hostelco 2024 zieht Rekordzahl internationaler Teilnehmer an

BARCELONA, Spanien, March 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die führende internationale Plattform für die Lebensmittel-, Getränke-, Gastronomie- und Hotelbranche findet vom 18. bis 21. März 2024 erneut auf dem Messegelände Gran Via der Fira de Barcelona in Spanien statt. Im Vergleich zur letzten Ausgabe verzeichnet die Messe einen Anstieg der internationalen Aussteller um 15 %. Unter den 3.200 Ausstellern sind 900 Unternehmen aus dem Ausland vertreten.

Alimentaria&Hostelco 2024, das eine erstklassige und breit gefächerte Auswahl an Produkten und Dienstleistungen zusammenbringt, wird neue Maßstäbe in Sachen Internationalität setzen. In dieser Ausgabe werden sich die Geschäftschancen für den Horeca-Bereich im internationalen Kontext, besonders in Europa, nochmals verbessern.

Direkt nach Spanien belegt Italien die größte Fläche auf dem Event, gefolgt von der Türkei, China und Hongkong, Polen, Portugal, Frankreich, Belgien, Deutschland, den Niederlanden und Argentinien. Sowohl die Größe der Stände als auch die Zahl der Unternehmen haben im Vergleich zu 2022 zugenommen. Beachtlich ist auch die starke Beteiligung asiatischer Unternehmen, mit China und Hongkong an der Spitze, sowie einer beachtlichen Anzahl an Unternehmen aus Taiwan, Thailand und Südkorea.

Rund 100.000 Fachbesucher werden erwartet, von denen etwa 25 % aus dem Ausland kommen. Um die Geschäftschancen bestmöglich zu nutzen, bringt das Einladungsprogramm für Einkäufer über 2.200 Importeure, Händler, Geschäftsführer und Einkaufsleiter der Spitzenklasse zusammen. Davon kommen mehr als die Hälfte aus dem Ausland, und zwar aus 80 verschiedenen Ländern. An der Spitze stehen die Vereinigten Staaten, Mexiko, China, Kanada, das Vereinigte Königreich und Südkorea. Danach folgen die wichtigsten Zielländer für spanische Importe in Europa und Lateinamerika.

Die Messe wird sich über sieben Hallen erstrecken und insgesamt 100.000 m² Nettofläche einnehmen. Das Ausstellungsangebot der Alimentaria gliedert sich in 13 Bereiche: Intercarn (Fleisch und Fleischerzeugnisse); Interlact (Milchprodukte); Expoconser (Konserven); Restaurama (Gastronomie); Snacks, Gebäck & Süßwaren; Fine Foods (Feinkostprodukte); Bio-Lebensmittel; Kaffee, Bäckerei & Konditorei; Alimentaria Trends, zu denen pflanzenbasierte, vegane, allergenfreie und funktionelle Lebensmittel sowie Halal-zertifizierte Produkte zählen; Internationale Pavillons (die einen Großteil der ausländischen institutionellen Teilnehmer zusammenbringen); Lands of Spain (wo sämtliche Regionen Spaniens vertreten sind); Lebensmittel im Allgemeinen (mit den bedeutendsten Marken) und FoodTech (das auf die Küchenausstattung für die Lebensmittel- und Getränkebranche spezialisiert ist). Außerdem kommen im Premium-Bereich neun Haute Cuisine-Unternehmen zusammen, im exklusivsten Bereich der Alimentaria.

Auf der Hostelco-Messe werden Küchenausstattungen, Produkte, Dienstleistungen und Aktivitäten vorgestellt, die es Fachkräften aus der Gastronomie, Hotellerie und dem Catering sowie aus dem Bereich der Gemeinschaftsverpflegung ermöglichen, neue Produkte zu entdecken, kreative Ideen zu sammeln und innovative Geschäftskonzepte kennenzulernen.

