Alimentaria&Hostelco 2024 s’attend à enregistrer une participation internationale record

BARCELONE, Espagne, 05 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La principale plateforme commerciale internationale dédiée à l’alimentation, aux boissons, aux services de restauration et aux équipements hôteliers sera de retour sur le site d’exposition Gran Via de Fira à Barcelona (Espagne) du 18 au 21 mars 2024, avec une augmentation de 15 % du nombre d’exposants étrangers par rapport à l’édition précédente. Sur les 3 200 entreprises exposantes, 900 seront internationales.

Alimentaria&Hostelco 2024, qui réunira une offre transversale de haute qualité, va dépasser son record d’internationalisation. C’est à l’occasion de cette édition que la chaîne Horeca pourra enforcer ses opportunités commerciales sur la scène internationale, et en particulier en Europe.

Après l’Espagne, le pays qui occupera le plus d’espace lors de l’événement sera l’Italie, suivi par la Turquie, la Chine et Hong Kong, la Pologne, le Portugal, la France, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Argentine. Dans la plupart des cas, il est à souligner une croissance tant en termes de taille que de nombre d’entreprises présentes par rapport à 2022. La présence d’entreprises asiatiques se distingue, menée par la Chine et Hong Kong, avec une représentation notable de Taïwan, de la Thaïlande et de la Corée du Sud.

Quelque 100 000 visiteurs professionnels sont attendus, dont 25 % d’acteurs internationaux du secteur. Afin de maximiser les opportunités commerciales, la programme d’invitation des acheteurs réunira plus de 2 200 importateurs, distributeurs, directeurs et responsables des achats de plus haut niveau. Parmi ceux-ci, plus de la moitié sont internationaux, venant de 80 pays différents, avec en tête les États-Unis, le Mexique, la Chine, le Canada, le Royaume-Uni et la Corée du Sud, suivis par les principaux pays de destination des importations espagnoles en Europe et en Amérique latine.

La plateforme d’exposition occupera sept pavillons qui seront répartis sur 100 000 mètres carrés nets. Le programme d’exposition d’Alimentaria sera divisé en 13 secteurs : Intercarn (viande et produits carnés) ; Interlact (produits laitiers) ; Expoconser (conserves) ; Restaurama (services pour l’alimentation) ; Snacks, biscuits et confiserie ; Produits gastronomiques ; Alimentation biologique ; Café, boulangerie et pâtisserie. Ainsi que Alimentaria Tendances qui rassemble les segments Produits à base de plantes, Alimentation Végane, Alimentation sans allergènes, Alimentation fonctionnelle et Produits Halal. Les pavillons internationaux (qui regroupent une grande partie de la participation institutionnelle étrangère), Terres d’Espagne (où tous les territoires espagnols sont représentés), Épicerie Fine (avec la présence des marques les plus importantes) et FoodTech (dédiée aux équipements pour l’industrie alimentaire et les boissons). En outre, Premium réunira neuf entreprises de haute cuisine dans l’espace ultra exclusif d’Alimentaria.

Le salon Hostelco exposera des équipements, des produits, des services et proposera des activités afin que les professionnels des secteurs de la restauration, de l’hôtellerie, et de la restauration collective puissent découvrir de nouveaux produits, des idées créatives et des propositions de formats commerciaux innovants.

