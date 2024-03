Calian renforce sa capacité nucléaire avec l’acquisition des actifs nucléaires de MDA Ltd.

OTTAWA, 05 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calian Group Ltd. (TSX: CGY), une société de solutions diversifiées qui fournit des produits et des services innovants dans les domaines de la santé, des communications, de l’apprentissage et de la cybersécurité, et MDA Ltd (TSX:MDA), un partenaire de confiance pour les missions internationales, ont conclu une transaction dans laquelle Calian a acheté des actifs associés aux services nucléaires de MDA.



MDA fournit des services professionnels à l’industrie nucléaire canadienne depuis plus de 30 ans, avec l’appui d’une équipe d’ingénieurs hautement spécialisés qui assurent la planification ainsi que la gestion de projets complexes pour les pannes nucléaires importantes et les projets de remise en état, une équipe qui jouit d’une grande expérience en matière d’outillage pour les arrêts de centrales nucléaires. L’équipe nucléaire de MDA sera intégrée à l’activité nucléaire existante de Calian au sein de son segment Technologies avancées.

« L’équipe du secteur nucléaire de MDA ajoutera de nouvelles capacités et de nouveaux services aux activités nucléaires existantes de Calian », a indiqué Kevin Ford, PDG de Calian. « L’équipe du secteur nucléaire de Calian s’agrandit, avec de nouveaux projets et de nouvelles occasions tant à l’échelle canadienne que mondiale et nous sommes ravis d’accélérer notre croissance grâce à cette puissante addition à notre équipe. »

Le secteur nucléaire de Calian est au service des marchés canadiens et internationaux depuis plus de 25 ans. Calian investit dans l’avenir de l’énergie nucléaire en tant que source d’énergie propre et méthode de lutte contre le changement climatique. L’ajout de l’équipe nucléaire de MDA à Calian créera de fortes synergies, y compris la capacité de mieux servir leur client commun, Bruce Power. En outre, le secteur nucléaire de Calian peut mieux soutenir les opérations des installations nucléaires existantes et les remises en état des installations existantes.



« L’équipe du secteur nucléaire de MDA dispose d’une solide expertise et d’une grande expérience en matière de soutien aux opérateurs de production d’énergie nucléaire. Nous sommes heureux d’être parvenus à cet accord avec Calian et sommes convaincus que la transaction permettra de continuer à apporter un soutien solide aux clients et d’assurer le succès à long terme de cette équipe », a déclaré Mike Greenley, PDG de MDA. « Je tiens à remercier tous les employés du secteur nucléaire de MDA pour leur engagement et leurs contributions et je leur souhaite de poursuivre sur la voie du succès chez Calian. »

La finalisation de cette acquisition prend effet immédiatement.

À propos de Calian

https://www.calian.com/fr

Nous faisons avancer le monde. CalianMD aide les gens à communiquer, à innover, à apprendre et à mener une vie saine et sécuritaire. Chaque jour, nos employés défendent nos valeurs d’engagement envers le client, d’intégrité, d’innovation, respect, et de travail d’équipe pour concevoir des solutions fiables qui permettent de résoudre des problèmes complexes. Confiance. Ingénierie. En tant qu’entreprise internationale en croissance constante depuis plus de 40 ans, nous avons des bureaux et des projets en Amérique du Nord, en Europe et sur les marchés internationaux.

Visitez calian.com pour découvrir les solutions innovantes en matière de soins de santé, de communications, d’apprentissage et de cybersécurité.

Les noms de produits ou de services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Demandes des médias :

pr@calian.com

613 599-8600, poste 2298

Demandes au service Relations avec les investisseurs :

ir@calian.com

MDA en bref

https://mda.space/fr/

Au service du monde entier depuis son siège social canadien et ses bureaux internationaux, MDA (TSX : MDA) est un partenaire de mission spatiale internationale et un pionnier de la robotique, des systèmes satellitaires et du renseignement géospatial, avec une histoire de 50 ans de premières sur la Terre et au-dessus de celle-ci. Avec plus de 3 000 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, MDA mène la charge vers des colonies lunaires viables, une meilleure observation de la Terre, la communication dans un monde hyper-connecté, et plus encore. Forte de son expérience dans la réalisation d'ambitions spatiales, MDA permet à des personnes hautement qualifiées de repousser sans cesse les limites, de relever de grands défis et d'imaginer des solutions qui inspirent et perdurent pour changer le monde pour le meilleur, au sol et dans les étoiles. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site Web de MDA à mda.space.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS

Amy MacLeod

Vice-présidente, Communications d'entreprise

613 796-6937

amy.macleod@mda.space

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS

Shereen Zahawi

Directrice principale, Relations avec les investisseurs

647 401-3230

shereen.zahawi@mda.space

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et sont assujettis à des risques et des incertitudes importants. Les résultats ou les événements prévus dans ces énoncés peuvent différer sensiblement des résultats ou des événements réels. Ces énoncés sont généralement accompagnés de mots tels que « compte », « prévoit », « est d’avis que », « estime », « s’attend à » ou autres énoncés similaires. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements diffèrent des attentes actuelles comprennent, entre autres : l’incidence de la concurrence par les prix de vente; la rareté des professionnels qualifiés; l’incidence de l’évolution rapide des technologies et du marché; la diminution du chiffre d’affaires ou du risque de crédit auprès de clients importants; les risques techniques sur les projets à prix fixe; les conditions de l’industrie et du marché en général ainsi que les taux de croissance; la croissance internationale et les conditions économiques mondiales, y compris les variations des taux de change; l’incidence des consolidations dans l’industrie des services aux entreprises. Pour de plus amples renseignements sur certains de ces facteurs et d’autres, veuillez consulter le plus récent rapport annuel de la société ainsi que d’autres rapports déposés par Calian auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Calian décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que les résultats, le rendement ou les réalisations réels, exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs dans cet avis de non-responsabilité se concrétiseront, ou, s’ils se confirment dans la réalité, qu’un quelconque avantage puisse en découler.