Aduro Clean Technologies accueille une multinationale de l’emballage alimentaire dans son programme d’engagement client

LONDRES, Ontario, 06 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies, Inc .(« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources du XXIe siècle, est enchantée d’annoncer l’adhésion d’une importante multinationale mondiale de l’emballage alimentaire (la « Société MFP » ou le « Client ») à son programme d’engagement client.



La Société MFP est un acteur de premier plan dans le secteur mondial de la transformation et de la distribution de produits alimentaires, qui dispose d’un portefeuille attrayant de marques réputées. Elle déploie ses activités dans plus de 15 pays et génère un chiffre d’affaires annuel de plusieurs milliards de dollars. Au cœur de ses activités, la Société MFP intègre les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), en mettant l’accent sur l’innovation et l’efficacité. La Société s’est engagée à recycler ou à récupérer 90 % de ses déchets solides et ambitionne de réduire l’utilisation du plastique, d’augmenter l’utilisation de matériaux biodégradables et recyclés et de minimiser l’utilisation de plastique vierge. La Société MFP préconise une approche d’économie circulaire pour lutter contre la pollution des emballages, en innovant dans la conception d’emballages durables et en plaidant pour la réutilisation et le recyclage des matériaux. Cette stratégie s’aligne sur les principes de la responsabilité élargie des producteurs (« REP »), soulignant son leadership et son engagement à minimiser l’impact sur l’environnement et à mener l’industrie vers un avenir plus durable.

Le projet d’évaluation technique est axé sur l’évaluation du potentiel de la technologie Hydrochemolytic™ (« HCT ») pour le recyclage des déchets plastiques du Client provenant des emballages alimentaires. Grâce à cette collaboration, nous effectuerons des tests directs de HCT sur les types spécifiques de déchets plastiques produits par la Société MFP. Notre objectif est de démontrer l’efficacité de la technologie et de mieux comprendre les défis uniques que l’industrie alimentaire doit relever en matière de gestion des déchets. L’objectif est de mettre en évidence les avantages de la HCT pour la Société MFP et de développer une solution de recyclage chimique personnalisée adaptée aux besoins spécifiques du recyclage des déchets plastiques d’emballages alimentaires, en positionnant la HCT comme une solution viable pour le recyclage avancé dans l’industrie alimentaire.

La nécessité de ces solutions innovantes découle des difficultés rencontrées par l’industrie alimentaire pour recycler les matériaux d’emballage par des méthodes mécaniques, qui ne permettent souvent pas d’atteindre les normes de pureté et de sécurité requises pour les matériaux entrant en contact avec les denrées alimentaires. En particulier, le recyclage des matériaux d’emballage multicomposants, essentiels pour la conservation et la protection des aliments délicats, s’avère difficile en raison de leur nature complexe, qui les rend quasiment impossibles à recycler mécaniquement. La technologie HCT se présente comme une alternative supérieure en ce sens qu’elle déconstruit chimiquement les déchets plastiques au niveau moléculaire, en remplacement des matériaux vierges d’origine fossile, ce qui garantit le respect de ces normes. Compte tenu de la contribution significative de l’industrie alimentaire aux déchets plastiques, il existe une demande pressante pour une approche de recyclage avancée qui soit à la fois techniquement viable et économiquement réalisable pour récupérer ces matériaux en vue de leur réutilisation. La technologie HCT constitue un développement déterminant pour répondre à cette demande, en comblant efficacement les lacunes des processus de recyclage.

Au cœur de la stratégie de croissance et de commercialisation d’Aduro se trouve son programme d’engagement client, qui permet un engagement précoce avec les parties prenantes et les partenaires, en mettant l’accent sur l’avancement de solutions spécifiques à l’industrie. Le programme d’engagement client est conçu pour favoriser un développement technologique éclairé, atténuer les risques et stimuler la croissance des revenus grâce à une collaboration approfondie avec les sociétés. Il permet d’adapter la technologie Hydrochemolytic™ aux besoins spécifiques de l’industrie, mettant en avant l’engagement de la société à fournir des solutions adaptables et efficaces pour la gestion des déchets.

« Cette opportunité consistant à collaborer étroitement avec une entité de premier plan dans le secteur de l’emballage alimentaire va au-delà du simple accès aux déchets plastiques », a fait remarquer Ofer Vicus, PDG. « Elle nous donne une vision inestimable des besoins et des défis uniques rencontrés par les fabricants de matériaux d’emballage, tels que les films, les conteneurs, les sachets et les bouteilles. Cet engagement nous permet de mieux comprendre leurs stratégies de planification future et de mettre en valeur nos capacités technologiques. » Et de poursuivre : « De plus, elle s’aligne parfaitement sur notre objectif qui consiste à établir des liens avec les sociétés tout au long de la chaîne de valeur. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la société exploite l’eau en tant qu’agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 604 362 7011

Arrowhead

Thomas Renaud, Directeur général

enquire@arrowheadbid.com

+1 212 619 6889

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction envers les informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la société incluent les conditions défavorables du marché et d’autres facteurs échappant au contrôle des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

La Bourse de valeurs canadienne n’a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df1cdc06-27ae-41e4-9a13-a370a1b5ddc8