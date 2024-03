Bavarian Nordic offentliggør årsrapport for 2023

KØBENHAVN, Danmark, 6. marts 2024 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag årsrapporten for 2023. De konsoliderede og reviderede finansielle resultater var i overensstemmelse med de foreløbige resultater, der blev udsendt den 21. februar 2024, og som oversteg de tidligere forventninger. Den fuldstændige rapport er vedhæftet som pdf-fil og kan desuden findes på selskabets hjemmeside www.bavarian-nordic.com .

Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: “Efter at have leveret vores bedste økonomiske resultater nogensinde i 2023 går vi nu ind i en ny æra for Bavarian Nordic. Vi har udvidet vores portefølje af vacciner, og dermed også vores indvirkning på folkesundheden, samtidig med at vi har etableret en ny base for omsætning og vækst i de kommende år. Vi er nu en virksomhed med DKK 5 mia. i årlig omsætning og voksende, med overskudsgrader, der kan konkurrere med farmavirksomheder. Dette er resultatet af vores strategi, som har muliggjort vores hurtige overgang til at være en førende rejsevaccineleverandør. Vores globale kommercielle infrastruktur og den udvidede produktionskapacitet understøtter desuden vores basisforretning inden for offentligt beredskab, hvor vi fortsætter med at etablere stærke partnerskaber med regeringer om at løse deres fremtidige behov for vacciner mod mpox og kopper.”

Begivenheder efter rapporteringsperioden

I februar meddelte Bavarian Nordic, at Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler under Det Europæiske Lægemiddelagentur har tildelt en fremskyndet vurdering i forbindelse med den kommende ansøgning om markedsføringstilladelse for selskabets vaccinekandidat mod chikungunya, CHIKV VLP.

Kapitalmarkedsdage

Den 26-27. februar afholdt Bavarian Nordic to kapitalmarkedsdage i København og London, hvor ledelsen gav en opdatering på selskabets forretning og strategi. En optagelse af præsentationerne fra dagen i København kan ses via https://bit.ly/bavaCMD2024 .

Finansielle resultater

Bavarian Nordics konsoliderede og reviderede resultater for 2023 var i overensstemmelse med de foreløbige resultater for 2023, der blev offentliggjort den 21. februar 2024.

Omsætningen var DKK 7.062 mio., bestående af DKK 5.027 mio. fra Public Preparedness, DKK 1.877 mio. fra Travel Health samt DKK 158 mio. i øvrig omsætning. Resultatet af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var et overskud på DKK 2.615 mio.

Tabellen nedenfor afspejler de faktiske, reviderede finansielle resultater for 2023 sammenlignet med de originale og de senest udmeldte forventninger til 2023.

DKK mio. 2023 forventet

original, 15. feb. 2023 2023 forventet

seneste, 3. aug. 2023 2023 realiseret

Revideret Omsætning 6.000 6.900 7.062 EBITDA 2.200 2.300 2.615

Økonomiske forventninger til 2024

I 2024 forventer Bavarian Nordic en omsætning på DKK 5.000-5.300 mio. og et driftsresultat før renter og skat, nedskrivninger og afskrivninger (EBITDA) på DKK 1.100-1.350 mio.

Den forventede omsætning vil udgøres af DKK 2.700-3.000 mio. fra Public Preparedness vacciner, hvoraf DKK 1.600 mio. allerede er sikret via indgåede kontrakter, ca. DKK 2.100 mio. fra Travel Health vacciner og ca. DKK 200 mio. fra kontraktarbejde.

Forventningerne er uændrede i forhold til de forventninger, der blev annonceret den 21. februar 2024 i selskabsmeddelelse nr. 01/2024 , der rummer en beskrivelse af forudsætningerne for forventningerne, som også kan findes i årsrapporten .

Telefonkonference

Bavarian Nordics ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 14.00 dansk tid for at præsentere årsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Det er muligt at overvære præsentationen via https://bit.ly/bavaFY2023 . For at stille spørgsmål, skal der foretages registrering forud for eventet via https://bit.ly/bavaFY2023 .

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering, og har en stærk produktportefølje af rejsevacciner samt vacciner mod endemiske sygdomme. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 03 / 2024

