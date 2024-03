Lleida.net firma un contrato con la Procuraduría General de la Nación de Colombia por valor de 250.000€

Madrid, 6 de marzo. - La cotizada española Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF) ha firmado un contrato con la Procuraduría General de la Nación de Colombia por valor de 250.000€.



De acuerdo con el marco de contrato, la compañía les prestará servicios SaaS de Lleida.net PKI. Concretamente, el servicio de soporte y mantenimiento para el sistema de gestión documental electrónica y de archivo a la Procuraduría General de la Nación.



La Procuraduría General de la Nación en Colombia es una entidad que se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los gobernantes, los funcionarios públicos, los particulares que ejercen funciones públicas y las agencias del Estado Colombiano.



“Este nuevo contrato, junto al que firmamos con La Liga EA Sports y Santander Global Technology & Operations S.L., nos permiten lograr unos primeros resultados positivos en este inicio de 2024. Lleida.net sigue demostrando una vez más que se encuentra a la altura para satisfacer las necesidades de todos los clientes y superar las dificultades del mercado”, remarcó Sisco Sapena, CEO y máximo accionista de la compañía.



Lleida.net opera en Colombia desde 2014.



La empresa española acumula un total de 309 patentes en más de 60 países por sus innovaciones en el campo de la firma, notificación y contratación electrónica certificadas.



Su enfoque de crecimiento pasa por una sólida política de desarrollo en materia de propiedad intelectual e I+D, así como un refuerzo de su política de internacionalización.



La compañía, fundada en 1995, salió en BME Growth por primera vez en 2015, en la bolsa de Madrid.



Posteriormente, salió en Euronext Growth París en 2018, y en OTC Markets de Nueva York en 2020. Sus títulos se comercializan igualmente en las bolsas de Frankfurt y Stuttgart.



