SAMPO OYJ SISÄPIIRITIETO 6.3.2024 klo 9.20



Sisäpiiritieto: Sampo-konserni julkistaa taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2024–2026

Sampo-konserni keskittyy edelleen omistaja-arvon luomiseen underwriting-tuloksen kasvulla ja kurinalaisella pääomanhallinnalla. Sammon hallitus on hyväksynyt tänään uudet taloudelliset tavoitteet, joiden mukaisesti konserni tavoittelee vuosina 2024–2026 keskimäärin yli 7 prosentin suuruista osakekohtaisen operatiivisen tuloksen vuosittaista kasvua, alle 85 prosentin yhdistettyä kulusuhdetta ja yli 4 miljardin euron suuruista käytettävissä olevan pääoman kertymää (deployable capital).

- Olemme saaneet päätökseen Sammon muutoksen puhtaaksi vahinkovakuutuskonserniksi ja olemme yltäneet konsernitason taloudellisiin tavoitteisiimme kuluneena kolmena vuonna. Aiomme houkuttelevan tuloskasvun tuottamiseksi jatkossakin hyödyntää ainutlaatuista asemaamme Pohjoismaiden suurimpana vahinkovakuuttajana ja Ison-Britannian digitaalisen vahinkovakuutusmarkkinan johtavana yhtiönä henkilöasiakassegmentissä. Odotamme digitaalisen myynnin edesauttavan kotivakuutusten, henkilövakuutusten, Ison-Britannian ajoneuvovakuutusten ja pk-yrityssegmentin houkuttelevaa kasvua ja mahdollistavan jo 14 vuotta peräjälkeen jatkuneen kannattavuuden parannuksen jatkumisen, sanoo konsernijohtaja Torbjörn Magnusson.

- Hallinnoimme edelleen kurinalaisesti osakkeenomistajien pääomia, kuten teimme strategiakaudella 2021–2023, jolloin palautimme pääomia 7 miljardilla eurolla osinkoina ja omien osakkeiden takaisinostoilla. Kiinnostuksemme yritysjärjestelyihin rajoittuu edelleen liiketoimintaamme täydentäviin yritysostoihin nykyisillä markkinoillamme, sanoo Magnusson.

Sammon johto esittelee konsernin strategian ja taloudelliset tavoitteet pääomamarkkinapäivässä Lontoossa tänään klo 15.00 Suomen aikaa (13.00 paikallista aikaa). Tapahtumaa voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.sampo.com .

Sampo-konsernin tavoitteet vuosille 2024–2026 Taloudelliset tavoitteet Osakekohtaisen operatiivisen tuloksen kasvu (keskimäärin ajanjaksolla): >7 %

Yhdistetty kulusuhde (vuositasolla): <85 %

Käytettävissä olevan pääoman kertymä:

> 4 miljardia euroa Pääomanhallintakehikko Vakavaraisuussuhde: 150–190 %

Velkaisuusaste: <30 %

Pääomanhallinnan optimointi: ≤1,2 miljardia euroa käytettävissä olevaa pääomaa





Taloudelliset tavoitteet vuosille 2024–2026

Sammon vuosille 2024–2026 asettamat taloudelliset tavoitteet kuvaavat ennen kaikkea konsernin tavoitetta kasvattaa underwriting-tulosta orgaanisesti Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa digitaalisten palvelujensa ja muun operatiivisen osaamisensa avulla. Konserni tavoittelee yli 7 prosentin keskimääräistä osakekohtaisen operatiivisen tuloksen kasvua vuosina 2024–2026 pääosin underwriting-tuloksen kasvulla ja pääomanhallintaan liittyvillä mahdollisilla toimilla Ison-Britannian liiketoiminnan toimiessa kasvun vauhdittajana.

Kurinalainen riskien arviointi ja hinnoittelu (underwriting) on Sammon strategian ydin. Konserni tavoittelee vuositasolla alle 85 prosentin yhdistettyä kulusuhdetta konsernitasolla vuosina 2024–2026 tarkoittaen 1 prosenttiyksikön parannusta aiemmasta, vuosille 2021–2023 asetetusta alle 86 prosentin tavoitteesta. Uuteen tavoitteeseen sisältyy oletus diskonttokoron 2 prosenttiyksikön suuruisesta positiivisesta vaikutuksesta.

Sammon liiketoiminta tuottaa vahvaa kassavirtaa. Konserni pyrkii kerryttämään käytettävissä olevaa pääomaa yli 4 miljardia euroa strategiakaudella 2024–2026 kumulatiivisen operatiivisen tuloksen ja pääomanhallinnan optimoinnin kautta.

Päivitetty pääomanhallintakehikko

Sampo on sitoutunut vahvaan mutta tehokkaaseen taseeseen, joka huomioi konsernin riskit. Sammon muutos puhtaaksi vahinkovakuutuskonserniksi on vähentänyt merkittävästi konsernin altistumista markkinariskille. Sampo on siten tarkistanut vakavaraisuussuhdetavoitettaan 150–190 prosenttiin (aiempi tavoite 170–190 prosenttia), jolloin vakavaraisuustavoitteen vaihteluvälin keskikohta alenee 10 prosenttiyksikköä. Velkaisuusasteen tavoite säilytetään alle 30 prosentissa.

Vahinkovakuutustoimintaan keskittyminen on nostanut Sammon omalle varallisuudelle saadun tuoton 12 prosentista 18 prosenttiin vuodesta 2020 vuoteen 2023 tultaessa. Sampo näkee silti pääomanhallinnan optimointiin lisämahdollisuuksia seuraavilla osa-alueilla: i) vakavaraisuustavoitteen vaihteluvälin keskikohdan aleneminen 10 prosenttiyksiköllä; ii) konsernin vakavaraisuusvaatimuksen laskentaan käytettävän osittaisen ryhmän sisäisen mallin mahdollinen käyttöönotto; ja iii) konsernin Nexi ja NOBA-omistusten myynti. Näin pääomanhallintaan liittyvien optimointitoimien odotetaan kerryttävän käytettävissä olevaa pääomaa jopa 1,2 miljardia euroa.

Sammon voitonjakopolitiikan mukaan osinkoina jaetaan vähintään 70 prosenttia operatiivisesta tuloksesta. Tämä määrittää minimitason pääoman palautuksille. Tuloksesta ja pääomanhallinnan optimoinnista kertyvä, perusosingon ylittävä ylimääräinen pääoma palautetaan osakkeenomistajille, mikäli tätä ei käytetä nykyistä yritystoimintaa täydentäviin yritysostoihin.

LIITE:

Tiedotteessa mainittujen avainlukujen määritelmät ja laskentakaavat

Operatiivinen tulos:

+ nettotulos

- lopetetut liiketoiminnot

- määräysvallattomien omistajien osuudet

- sijoitusten toteutumattomat voitot/tappiot

- diskonttauskorkojen muutosten tulosvaikutus

- ei-operatiivisten aineettomien hyödykkeiden poistot

- kertaluonteiset erät.

Osakekohtainen operatiivinen tulos vuodelta 2023 oli 2,07 euroa.

Yhdistetty kulusuhde:

korvauskulut + liikekulut / vakuutusmaksutuotot, netto (sis. broker-tuotot) x 100 %

Tavoitteeseen sisältyy oletus 2 prosenttiyksikön suuruisesta positiivisesta diskonttovaikutuksesta. Vuonna 2023 sen vaikutus oli 3 prosenttiyksikköä.

Käytettävissä olevan pääoman kertymä:

kumulatiivinen operatiivinen tulos + pääomanhallinnan optimoinnista vapautuva oma varallisuus

Solvenssi II -vakavaraisuussuhde:

oma varallisuus / vakavaraisuusvaatimus

Velkaisuusaste:

konsernin rahoitusvelat / (konsernin rahoitusvelat + oma pääoma (IFRS))

Omalle varallisuudelle saatu tuotto 2020:

nettotulos - kertaluonteiset erät / keskimääräinen oma varallisuus

Omalle varallisuudelle saatu tuotto 2023:

operatiivinen tulos / keskimääräinen oma varallisuus