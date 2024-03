Ontex opgenomen in het CDP Supplier Engagement Leaderboard 2023; een erkenning van zijn inspanningen op het gebied van klimaatactie doorheen de waardeketen

Aalst, België, 6 maart 2024 – Ontex (Euronext: ONTEX) kondigt met trots aan door CDP te zijn erkend voor zijn klimaatacties in samenwerking met zijn leveranciers, specifiek gericht op het verminderen van scope 3-emissies. Ontex behoort tot de best beoordeelde bedrijven die worden gevierd in het 2023 Supplier Engagement Rating Leaderboard, dat de betrokkenheid van de supply chain van bedrijven op het gebied van klimaatactie evalueert.

Marco Querzoli , Chief Supply Chain Officer, zei: "Nadat Ontex in februari al een CDP A- score ontving voor leiderschap op gebied van klimaatactie, is de toetreding tot het Supplier Engagement Leaderboard een tweede substantiële erkenning voor onze duurzaamheidsinspanningen in 2023. Voor iedereen bij Ontex is dit nogmaals een bevestiging van het voortdurende engagement om samen te werken met alle stakeholders en om de allerbeste waarde en kwaliteit te leveren voor al onze klanten; ook voor de komende generaties."

Ontex investeert in de betrokkenheid en samenwerking met leveranciers voor grondstoffen en verpakkingen op basis van het Global Supplier and Vendor Handbook . Dit proces bevat richtlijnen voor de veiligheid van producten, de kwaliteit van leveranciers en duurzaamheid, met de ambitie om consistentie in de kwaliteit van levering te waarborgen en duurzaamheid te promoten.

Naast de duurzaamheidsdoelstellingen van Ontex met betrekking tot scope 1- en scope 2-emissies, werkt Ontex samen met zijn leveranciers en de volledige waardeketen om te voldoen aan de scope 3-klimaatactiedoelstellingen die zijn vastgelegd en gevalideerd door het Science Based Target-initiatief (SBTi) Zo streeft Ontex ernaar om tegen 2030 de absolute scope 3-uitstoot van broeikasgassen door aangekochte goederen en diensten, upstream transport en distributie, en de verwerking aan het einde van de levensduur van verkochte producten tegen 2030 met 25% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2020.

Ontex is trots op de vooruitgang ten opzichte van de doelstellingen voor 2030 met betrekking tot klimaat, waarvoor het ook rekent op partners in de hele waardeketen. Op die manier zal Ontex bijdragen aan de overkoepelende doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, in overeenstemming met het Akkoord van Parijs.

"Het is een genoegen om Ontex te verwelkomen bij de 450+ bedrijven die het 2023 Supplier Engagement Leaderboard van CDP hebben gehaald. Het Leaderboard belicht bedrijven die proactief samenwerken met hun leveranciers om ervoor te zorgen dat maatregelen tegen klimaatverandering door hun toeleveringsketens worden doorgevoerd door middel van leveranciersbetrokkenheid, deugdelijk bestuur, scope 3-emissie transparantie en het stellen van doelen. Als Supplier Engagement Leader toont Ontex leiderschap in de supply chain, een voorwaarde voor de overgang naar een net zero en duurzame toekomst", aldus Simon Fischweicher, Director of Supply Chain and Reporter Services bij CDP.

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, met een grote expertise in babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen via toonaangevende retailermerken, lifestyle merken en eigen merken van de Ontex groep. Wereldwijd werken er ongeveer 7.500 mensen voor Ontex in 20 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, België. De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext Brussel en Ontex maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, kan u terecht op ontex.com of Ontex volgen op LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube.

Over CDP

CDP is een non-profitorganisatie die een wereldwijd systeem beheert waarmee bedrijven, steden, staten en regio’s hun milieu-impact kunnen bekendmaken. CDP, opgericht in 2000, werkt samen met ongeveer 740 financiële instellingen met meer dan $ 137 biljoen aan activa. De organisatie was een pionier op het gebied van het gebruik van kapitaalmarkten en inkoop-afdelingen om bedrijven te motiveren hun milieueffecten bekend te maken, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, watervoorraden te beheren en bossen te beschermen. Meer dan 25.000 organisaties over de hele wereld hebben in 2023 gegevens bekendgemaakt via CDP, met meer dan 23.000 bedrijven - waaronder beursgenoteerde bedrijven die goed zijn voor twee derde van alle marktkapitalisatie ter wereld - en meer dan 1.100 steden, staten en regio's. CDP is volledig afgestemd op de TCFD en beschikt over de grootste milieudatabase ter wereld, en CDP-scores worden op grote schaal gebruikt om investerings- en inkoopbeslissingen te nemen in de richting van een koolstofvrije, duurzame en veerkrachtige economie. CDP is een van de oprichters van het Science Based Targets-initiatief, de We Mean Business Coalition, de Investor Agenda en het Net Zero Asset Managers-initiatief. Bezoeken cdp.net of volg @CDP voor meer informatie.



