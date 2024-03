Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition presenterar prekliniska Parkinsondata för golexanolon på AD/PD

STOCKHOLM, SVERIGE 6 mars 2024. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget Umecrine Cognition presenterar nyligen genererade prekliniska resultat som belyser golexanolons verkningsmekanism i Parkinsons sjukdom under den årliga konferensen 18th International Conference on Alzheimer´s and Parkinson´s Diseases 2024 i Lissabon, Portugal, mellan den 5-9 mars.



Parkinsons sjukdom är en progressiv, neurodegenerativ sjukdom som utmärker sig genom motoriska symtom och nedsatt kognitiv funktion samt psykisk ohälsa.

Studien som kommer att presenteras på AD/PD-konferensen visar att golexanolon förbättrar både motoriska och icke-motoriska symtom, såsom trötthet, ångest och depression. Resultaten visar även att golexanolon delvis hämmar minskningen av enzymet tyrosinhydroxylas och förebygger ökningen av det neurotoxiska proteinet alfa-synuclein, båda viktiga mål för att kunna minska symtomen av Parkinsons sjukdom. Studien visar också en minskad aktivering av hjärnans immunceller, vilket indikerar en effekt på neuroinflammation.

”Resultaten ger ytterligare stöd till hypotesen om golexanolons verkningsmekanism även vid Parkinsons sjukdom och visar på positiva effekter på relevanta symtom samt potential att verka sjukdomsmodifierande, en mycket lovande egenskap för Umecrine Cognitions läkemedelskandidat inom ett område där det finns ett stort medicinskt behov”, säger Viktor Drvota, vd på Karolinska Development.

Umecrine Cognitions abstract har accepterats för att presenteras under postersessionen ”Alpha-Synucleinopathies, Therapeutic Targets, Mechanisms for Treatment” under onsdagen den 6 mars, samt under ePoster-presentationen, ett virtuellt format för deltagare som deltar digitalt. En representant från Umecrine Cognitions vetenskapliga samarbetspartner kommer att presentera abstractet med titeln: Golexanolone, a GABA-A receptor-modulating steroid antagonist, improves fatigue, anxiety, depression and some cognitive and motor alterations in 6-OHDA rats (abstract #2586).

Karolinska Developments ägande i Umecrine Cognition uppgår till 73 %.

