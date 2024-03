Communiqué de presse

Le Groupement Atos, Open et Sopra Steria sélectionné par l’UGAP pour accompagner la transformation digitale des services publics

L’offre d’Assistance à Maîtrise d’Œuvre et de Tierce Maintenance Applicative du Groupement couvre la diversité des besoins des clients de l’UGAP, première centrale d'achat public en France.

Paris, France – le 6 mars 2024 – Les Entreprises de Services du Numérique Atos, Open et Sopra Steria, fédérées en Groupement solidaire dont Atos est le mandataire, annoncent aujourd’hui avoir été sélectionnées par l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) pour la fourniture de services d’Assistance à Maîtrise d’Œuvre (AMOE) et de Tierce Maintenance Applicative (TMA), en réponse au nouveau marché de Prestations Intellectuelles Informatiques PII de l’UGAP.

Le Groupement, dont les précédents co-titulaires étaient Atos et Open, est renforcé par l’arrivée de Sopra Steria et s’appuie sur de fortes expertises métier et technologiques ainsi qu’une couverture nationale étendue jusqu’aux DROM. La Cellule Centrale UGAP du Groupement incarne la gouvernance solidaire mise en place par Atos, Open et Sopra Steria afin de garantir la bonne exécution des services, la capitalisation des savoir-faire et une réactivité maximale.

Les clients de l’UGAP, collectivités territoriales, acteurs de la santé, établissements publics, ministères, caisses et entreprises incluant des établissements de statut privé à mission publique, pourront confier au Groupement la mise en œuvre de prestations de développement et de maintenance applicative objets du marché.

L’offre de services proposée par le Groupement répond à la diversité des métiers du service public, en tenant compte de la maturité et des priorités stratégiques de chaque organisation. Elle répond aux objectifs de modernisation et de transformation digitale des acteurs publics dont la mission de service public intègre l’accompagnement des transitions environnementales et sociétales.

De nouveaux services relatifs à la sobriété numérique sont ainsi proposés, portant par exemple sur l’éco-responsabilité d’un projet, la mise en place d’indicateurs RSE ou encore l’analyse et l’amélioration des parcs applicatifs existants par la labellisation carbone des applications développées et maintenues.

La complémentarité des savoir-faire et des moyens de production des trois co-traitants permet de délivrer une même qualité de services, en proximité et à tous les grands donneurs d’ordre ou petites collectivités, sur l’ensemble du territoire. Plus de 20 000 experts de l’intégration, de la transformation digitale et de la TMA et plus d’une centaine de centres de services industrialisés et mutualisés avec de fortes capacités d’automatisation et de réplicabilité des projets, complétés par un réseau d’agences régionales, constituent le dispositif proposé par le Groupement.

Le Groupement a mis en place un écosystème partenarial de sous-traitance unique qui intègre environ 220 entreprises dont plus de 180 TPE, PME et startups. Les savoir-faire experts des 10 Inno’Labs d’Atos, structures dédiées à la co-innovation en partenariat avec les universités et centres de recherche nationaux complètent ce maillage régional du numérique au service des clients publics.

« L’UGAP incarne l’achat public responsable. Nous avons, par la mise en commun de nos expertises et de nos moyens de production, co-construit une offre de services qui reflète cet engagement. Notre priorité est, par la qualité de service fournie, quels que soient les métiers et les objectifs de transformation digitale des clients de l’UGAP, de démontrer la performance opérationnelle de ce marché, témoignant ainsi du rôle stratégique de l’UGAP dans la digitalisation des territoires » déclarent Raoul Roth, Directeur Général, Atos France, Frédéric Sebag, Président, Open et Grégory Wintrebert, Directeur Général, Sopra Steria France.

À propos de l’UGAP

Première centrale d’achat public en France, l’UGAP agit pour la commande publique. Elle accompagne depuis plus de 50 ans les acteurs publics à faire le choix de l’achat juste au service d’une économie compétitive et durable. L’établissement propose des solutions et des services performants accessibles directement par les collectivités territoriales, services de l’Etat, hôpitaux et secteur médico-social. Les procédures d’appel d’offres sont accomplies par les experts de l’UGAP qui assurent aussi l’ensemble de la relation commerciale, de la demande de devis à la livraison, en passant par la facturation et la gestion des éventuels litiges.

Acteur de mise en œuvre des politiques d’achat responsable, l’UGAP se distingue par son engagement RSE objectif et mesurable. Elle a établi une feuille de route jusqu'en 2025 pour continuer à progresser. Ainsi, 96,7% de ses marchés intègrent une disposition environnementale et 52,9 % une disposition sociale. 65 % de ses fournisseurs sont des PME, et 97 % des titulaires de marché sont implantés en France. Depuis 2013, la centrale d’achat public détient le label "Relations Fournisseurs et Achats Responsables".

En 2023, son activité globale s’est élevée à 6,67 milliards d’euros HT.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 95 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos d’Open

Avec 4 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 420 M€ en 2023, Open se positionne comme le partenaire de confiance des grandes entreprises françaises publiques et privées, engagé dans leur transformation IT et digitale. L’entreprise intervient principalement en France et à l’international au Luxembourg et Roumanie. Sa mission : conseiller ses clients dans leur trajectoire de transformation, concevoir, réaliser et opérer des systèmes d’information agiles, résilients et sécurisés et apporter des solutions logicielles innovantes en mode Saas, en s’appuyant sur ses trois expertises : technologiques, industrielles et sectorielles.

Open inscrit sa raison d’être dans une logique d’avenir « Faire du numérique le vecteur de transformation d'un monde plus humain et durable » en cohérence avec ses valeurs d’entreprise : Agilité, Responsabilité, Engagement. Pour en savoir plus sur Open : www.open.global

À propos de Sopra Steria

Sopra Steria, acteur majeur de la Tech en Europe avec 56 000 collaborateurs dans près de 30 pays, est reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels. Il aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Le Groupe apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5,8 milliards d’euros.

The world is how we shape it*

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur https://www.soprasteria.com/fr

* Le monde est tel que nous le façonnons

