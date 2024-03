La mobilité devient active sur l’ERP TRADE.EASY

Pepperbay, éditeur français de solutions de gestion en mode Saas, fait évoluer son application et positionne la mobilité au cœur de TRADE.EASY .

Dotée d’une conception modulaire, la plateforme ERP TRADE.EASY a été spécialement développée pour répondre aux besoins fonctionnels du quotidien des entreprises. Ses fonctionnalités répondent spécifiquement aux problématiques et normes de différents secteurs du négoce, du commerce de gros, de la distribution et de l’industrie. Les solutions TRADE.EASY, outils robustes, ergonomiques et performants, permettent de digitaliser de bout en bout et en temps réel le pilotage de l'ensemble des flux de marchandises, d’accroître sa productivité et de favoriser la collaboration entre les équipes.

Répondre aux usages du terrain en matière de mobilité

Au regard de l’activité de ses clients, Pepperbay a souhaité leur offrir un nouveau confort d’utilisation sur le volet ERP : la mobilité pour le commerce et en entrepôt. Dans ce contexte, l’application mobile a été développée pour proposer les fonctionnalités utiles aux équipes sur le terrain. Ainsi, en toute circonstance, les utilisateurs pourront accéder à l’application depuis leurs mobiles (tablettes, smartphone, terminaux mobiles pour entrepôt) au travers d’une interface leur permettant de réaliser efficacement leurs différentes opérations courantes, en mode connecté ou déconnecté. Ainsi, à titre d’exemple, au sein d’entrepôts ne bénéficiant pas toujours d’une bonne connexion, il sera possible de réaliser des opérations de gestion de stocks.

Alexandre Germonneau, Product Manager chez Pepperbay « L’accès à un ERP en toute circonstance est une nécessité pour nos clients, mais la mobilité ne doit pas se contenter d’une simple portabilité de l’application. Il est nécessaire de proposer les bonnes fonctionnalités avec des parcours utilisateurs adaptés qui nécessitent une application développée de manière spécifique. TRADE.EASY a bénéficié d’un développement qui permet aux utilisateurs de travailler efficacement en tout lieu, comme depuis un environnement fixe. L’expérience de travail proposée est alors fluide, complète et prend en compte toutes les attentes métiers des collaborateurs. »