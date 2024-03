Selskabsmeddelelse

Meddelelse nr. 09 – 2024

6. marts 2024

Storaktionærmeddelelse fra Boet efter Dorrit Eegholm Kähler

I henhold til kapitalmarkedslovens § 30 og § 38 skal det hermed oplyses, at Boet efter Dorrit Eegholm Kähler har meddelt ROCKWOOL A/S, at boet efter gennemførsel af omregistrering af A-aktier til B-aktier i ROCKWOOL A/S den 4. marts 2024 har reduceret dets beholdning af stemmerettigheder til under 5 % af det samlede antal stemmerettigheder i ROCKWOOL A/S.

