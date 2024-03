Krispy Kreme(MD) Canada prend de l’expansion avec l’ouverture de son premier magasin à Winnipeg

TORONTO, 06 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Krispy Kreme Canada va désormais offrir son célèbre beignet Glacé OriginalMD dans les Prairies avec l’ouverture de son premier magasin à Winnipeg, au Manitoba, à la fin du printemps. Cette expansion marque un jalon important dans la croissance de Krispy Kreme Canada.

La nouvelle fabrique de beignets chauds Krispy Kreme de 427 mètres carrés située au 465, promenade Sterling Lyon dans le centre commercial Tuxedo Park, offrira la crème de l’expérience Krispy Kreme. Non seulement les clients pourront assister au processus complet de la fabrication des beignets fraîchement préparés dans la fabrique de beignets, mais ils pourront également déguster ceux de leur choix, tout chauds dès qu’ils sortent du four. Cet établissement présentera par ailleurs son nouveau design propre au Canada, qui sera adopté par les magasins Krispy Kreme actuels et futurs au pays.

Lors de l’événement d’ouverture, il y aura des prix à gagner, des jeux et des activités amusantes pour tous. Les clients auront la chance de voir l’affiche lumineuse « Chauds à l’instant » s’illuminer pour la toute première fois, indiquant que nos beignets frais sont prêts à être dégustés! Tout au long de la semaine d’ouverture officielle, Krispy Kreme remettra au hasard à une douzaine de clients chanceux un billet Célébration d’une valeur d’une douzaine de beignets Glacé Original gratuits chaque mois pour une durée d’un an.

« Nous sommes ravis d’offrir à nos amis de Winnipeg la magie de nos beignets frais, chauds, légers et aérés », a déclaré Levi Hetrick, directeur de croissance chez Krispy Kreme Canada. « La fabrique de beignets chauds sera un grand succès, car elle permettra aux clients d’être aux premières loges pour déguster les meilleurs beignets. »

Avec l’ouverture de son premier magasin à Winnipeg, Krispy Kreme Canada offrira également à la ville son programme de levée de fonds, qui vise à permettre aux organismes communautaires admissibles d’amasser des fonds pour des causes qui leur tiennent à cœur. Des écoles, des équipes sportives et des organismes de bienfaisance de toute la ville de Winnipeg pourront bientôt participer au programme en achetant des beignets Glacé Original Krispy Kreme à prix réduit pour les revendre et atteindre leurs objectifs de levée de fonds. Les groupes intéressés peuvent trouver de plus amples renseignements sur krispykreme.ca/fr/levee-de-fonds/.

Le nouvel établissement devrait ouvrir ses portes à Winnipeg à la fin du printemps 2024. Le recrutement a commencé, et les personnes qui souhaitent présenter leur candidature sont invitées à consulter le site krispykreme.ca/fr pour prendre connaissance des renseignements et des offres d’emploi.

À propos de Krispy K Canada Inc.

Krispy Kreme a commencé à faire des beignets glacés originaux il y a de cela plus de 80 ans. Il a fallu attendre le 11 décembre 2001 pour que l’expérience Krispy Kreme ne mette le pied au Canada, lors de l’ouverture du magasin de Mississauga, en Ontario. Peu après, les premiers magasins de Québec et de Montréal ont ouvert leurs portes. À partir de ce moment, Krispy Kreme est devenue une destination prisée de ceux qui savent apprécier la magie de nos beignets chauds et de notre café. L’entreprise Krispy Kreme Canada est détenue et exploitée par Chris Lindsay et Kelcey Hamaker. La marque compte actuellement plus de 14 magasins au pays et poursuit son expansion. Pour en savoir plus sur Krispy Kreme au Canada, visitez le site www.krispykreme.ca/fr.

À propos de Krispy Kreme

Krispy Kreme, dont le siège social est situé à Charlotte, en Caroline du Nord, est l’une des marques de douceurs les plus prisées et les plus connues au monde. Notre emblématique beignet Glacé OriginalMD est universellement reconnu pour sa fraîcheur et sa texture fondante. Krispy Kreme exerce ses activités dans plus de 35 pays grâce à son réseau unique de magasins de beignets frais, à ses partenariats avec des détaillants réputés et à une activité de vente en ligne et de livraison en plein essor, avec plus de 14 000 points d’accès. Notre objectif d’agrémenter la vie des gens grâce à la joie que procure Krispy Kreme nous guide dans nos activités quotidiennes et se reflète dans l’amour que nous portons à notre personnel, à nos communautés et à la planète. Communiquez avec Krispy Kreme Doughnuts à www.KrispyKreme.com/fr, ou sur nos médias sociaux, notamment : www.Facebook.com/KrispyKreme et www.Twitter.com/KrispyKreme.

