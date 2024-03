AB Šiaulių banko 2024 m. planai skolos kapitalo rinkose

AB Šiaulių banko valdyba nusprendė inicijuoti galimybių analizės ir pasiruošimo lėšoms kapitalo rinkose pritraukti procesą. Bankas, siekdamas 2024 metais pritraukti lėšų kapitalo rinkose, planuoja išleisti dvi obligacijų emisijas:



25 mln. eurų naują subordinuotų obligacijų emisiją 2024 m. pirmąjį pusmetį;

ne mažesnę nei 250 mln. eurų naują obligacijų emisiją, kurios lėšomis būtų išperkama 2021 m. (ISIN LT0000405771) išleista 210 mln. eurų nominalios vertės obligacijų emisija, 2024 m. antrąjį pusmetį.

Obligacijų išleidimo tikslas – tenkinti Bankui nustatytus priežiūros institucijos minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimus (angl. minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL).

„Siekiame optimaliai vykdyti nustatytus reikalavimus, panaudodami maksimalią skolos instrumentų apimtį bei kuo mažesnę banko nuosavų lėšų dalį. Atitinkamai, nuosavą kapitalą galėsime efektyviai paskirstyti banko tolimesniam augimui, dividendams ar nuosavoms akcijoms supirkti“, – sakė Tomas Varenbergas, Šiaulių banko investicijų valdymo tarnybos vadovas.

Kai bus priimti sprendimai dėl konkretaus sandorio arba jei bus nuspręsta, kad reikalingi papildomi atskleidimai pagal galiojančius teisės aktus, bankas skelbs papildomus pranešimus.

Papildoma informacija:

Tomas Varenbergas

Investicijų valdymo tarnybos vadovas

tomas.varenbergas@sb.lt