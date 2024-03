Årsrapport 2023 - Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger

Årsrapport – Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger

Ved indgangen til 2023 var markederne præget af fortsat usikkerhed om udviklingen i inflationen, nervøsitet for recession samt af krigen i Ukraine.

Den globale økonomi viste sig imidlertid overraskende robust, særligt i USA, trods en historisk rentestigning i mange lande . Inflationen faldt i 2023, primært som følge af faldende priser på energi og fødevarer. Kerneinflationen viste også tegn på reduktion uden dog at komme tæt på centralbankernes mål. Den amerikanske centralbank signalerede mod slutningen af året, at toppen for styringsrenten var nået, og at en rentenedsættelse kunne komme på tale i 2024.

Dette blev af de finansielle markeder opfattet som meget positivt, og kurserne på såvel aktier som obligationer steg markant i de sidste måneder af 2023.

I hovedtræk kan udviklingen i Investeringsforeningen Sparinvest opsummeres således:

Afkastet for foreningens aktiebaserede afdelinger blev på mellem 7,21% og 15,77%

Afkastet for foreningens obligationsbaserede afdelinger blev på mellem 4,24% og 7,50%

Afkastet for foreningens afdelinger for virksomhedsobligationer blev på mellem 7,17% og 9,77%

Afkastet for foreningens indeksafdelinger blev på mellem 4,24% og 41,39%

Afkastet for foreningens blandede afdelinger blev på mellem 6,54% og 11,41%

Med venlig hilsen

Thomas Valentiner

Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg

