Ontex feliciteert Paul Wood met zijn benoeming in de Raad van Bestuur van INDA

Aalst, België - Ontex Group NV (Euronext: ONTEX), een toonaangevende internationale leverancier van oplossingen voor persoonlijke hygiëne, is verheugd te kunnen aankondigen dat Paul Wood , President van Ontex Noord-Amerika, verkozen is tot lid van de Raad van Bestuur van INDA , de vereniging van de nonwovens-industrie. Paul Wood zal de volgende 3 jaar deel uitmaken van deze Raad van Bestuur.

Paul Wood is sinds april 2023 hoofd van Ontex Noord-Amerika met de duidelijke ambitie om bij te dragen aan de visie van Ontex om de voorkeurspartner te zijn voor retailers en zorginstellingen in Europa en Noord-Amerika in de categorieën baby-, volwassenen- en damesverzorging. Ontex beschouwt Noord-Amerika als de voornaamste bron van expansie met een omzetgroei met dubbele cijfers als doel, door zijn positie op de markt te versterken. Om dit te bereiken werkt Ontex Noord-Amerika, onder leiding van Paul Wood, samen met grote retailers om huismerken op de Noord-Amerikaanse markt uit te bouwen en te laten groeien.

De ervaring van Ontex, in combinatie met het track record van Paul Wood in de sector van persoonlijke hygiëne en consumentengoederen, ondersteunt de strategische richting die de sector inzet en bevestigt de ambitie van INDA om groei, innovatie en samenwerking te stimuleren.

In een verklaring zegt Paul Wood: "Het is een voorrecht om Ontex te mogen vertegenwoordigen en mee vorm te geven aan de toekomst van de sector van de nonwovens. Deze erkenning is niet alleen een persoonlijke eer, maar getuigt ook van de positie van Ontex als vooruitstrevend bedrijf, gebaseerd op onze 45 jaar ervaring op de Europese markt en onze aanwezigheid aan beide kusten van Noord-Amerika. Ik verheug me op de kans om samen te werken met leiders uit de industrie en waardevolle perspectieven aan te reiken voor het blijvende succes van onze sector."

