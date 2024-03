Hisense Afrique du Sud participe en tant que partenaire officiel au Cape Town Cycle Tour 2024

LE CAP, Afrique du Sud, 06 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hisense Afrique du Sud est ravie d'annoncer son partenariat avec la 46ème édition du prestigieux Cape Town Cycle Tour, prévu pour le dimanche 10 mars 2024. Reconnu comme la plus grande course cycliste chronométrée au monde, cet événement emblématique célèbre l'esprit de collaboration communautaire et la gratitude, et va au-delà du simple frisson de la vitesse et de la course.



Embrasser l'esprit de compétition et les récompenses

Alors que les cyclistes se préparent pour la course exaltante ce week-end, Hisense organise une compétition passionnante « Pedal for the Medal » en marge de la course. Ce concours interactif qui se déroulera du 7 au 30 mars, offre des prix passionnants à tous. Vous pouvez vous inscrire et participer au concours en envoyant un message via WhatsApp au 0765739424 et en suivant les étapes simples fournies. Chaque étape vous rapproche de gagner des bons d'achat attractifs à utiliser lors de votre prochain achat.

Optimisez votre expérience de visionnage immersive grâce à une technologie primée

La participation à cet événement incarne l'engagement inébranlable d'Hisense envers l'innovation et l'excellence. En collaboration avec Hirsch's, le plus grand magasin d'électroménager d'Afrique du Sud, Hisense présente fièrement sa collection distinguée des meilleurs téléviseurs, reconnus pour leur qualité et leurs performances exceptionnelles, notamment les célèbres téléviseurs Green et Cinematic Laser, tels que les modèles L5H et C1, ainsi que la série de téléviseurs avancés Mini-LED Pro U8K, tous conçus pour vous offrir cette expérience cinématographique dans le confort de votre maison. Il n’est donc pas surprenant que Hisense ait reçu des prix prestigieux, notamment le prix de la meilleure marque de téléviseurs de 2024 décerné par MyBroadband et son classement comme N°2 mondial des livraisons de téléviseurs en 2023. Il convient de noter que les produits Hisense seront disponibles pendant l'événement via Hirsch's, donnant aux participants la possibilité de repartir avec l'expérience visuelle ultime.

Autonomiser les communautés grâce à la générosité

Au-delà des frissons générés par la compétition et l'innovation, Hisense reste fermement engagée à avoir un impact significatif sur les communautés, en s'engageant à faire don de plus de 100 000 ZAR pendant l'événement. Avec environ 35 000 cyclistes participant à la course, représentant 5 ZAR chacun, Hisense s'engage à faire don de 5 ZAR pour chaque cycliste franchissant la ligne d'arrivée à des œuvres caritatives sélectionnées associées à l'événement. En franchissant la ligne d'arrivée, les efforts combinés des cyclistes se traduiront par un généreux don de Hisense, qui bénéficiera aux personnes en besoin et soulignera l'engagement de Hisense en matière de responsabilité sociale.

Plus qu'une simple course, le Cape Town Cycle Tour est une célébration de la résilience, de la camaraderie et de l'esprit durable d'aventure. Hisense Afrique du Sud est fière de faire partie de ce remarquable événement, qui incarne les valeurs communautaires, l'innovation et la générosité.

