Global Bioenergies : forte réduction de la perte 2023 grâce à une activité commerciale en nette hausse

Chiffre d’affaires pour la première fois supérieur à 3 M€

Forte réduction de la perte nette consolidée à -8,7 M€ contre -12 M€ en 2022

Trésorerie brute s’élevant à 11,7 M€ au 31/12/23 vs 8,8 M€ un an plus tôt

Succès de la commercialisation des premières tonnes d’Isonaturane™ 12 à plusieurs clients dont L’Oréal

Obtention de la certification ASTM pour la production de carburants d’aviation durables

Poursuite de la collaboration avec Shell pour le développement de carburants routiers bas carbone

Obtention de financements publics majeurs, d’un montant total de 21 M€, notamment pour la construction de l’usine dédiée à la cosmétique

Recrutements de personnes clés, en particulier un Directeur Industriel et un Chief Business Officer

Progression de la démarche RSE : attribution de la médaille de bronze EcoVadis et réduction de 30% en deux ans des consommations électriques du site d’Evry





Evry, le 06 mars 2024 –17h45 : Le Conseil d’administration de Global Bioenergies tenu hier a arrêté les comptes annuels 2023, lesquels affichent une perte fortement réduite, à 8,7 M€1.

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, commente : « L’année 2023 est marquée par une forte croissance du chiffre d’affaires atteignant un niveau record, supérieur à 3 M€, et par l’amélioration significative du résultat net. Cette performance reflète les avancées majeures réalisées par le Groupe en 2023. Côté cosmétique, nous avons su répondre aux attentes de nos clients en livrant nos premiers lots commerciaux. Côté aérien, la certification ASTM propulse notre innovation dans le cercle très restreint des technologies qui peuvent être utilisées dans tous les avions de ligne à l’échelle internationale. Pour soutenir ces efforts, le Groupe a obtenu 21 millions d’euros de soutien financier des pouvoirs publics, dont 4,8 millions encaissés à date ; la visibilité financière est assurée sur 2024. »

Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, ajoute : « Forts de ces accomplissements et des moyens à sa disposition, le Groupe est à présent pleinement tourné vers la réalisation de ses ambitions : le financement et la construction de sa future usine pour adresser le domaine de la cosmétique d’une part, et d’autre part l‘exécution de sa feuille de route pour maximiser la valeur de notre innovation dans le domaine des carburants d’aviation durables (SAF). Nous apportons des technologies de rupture uniques dans chaque domaine, avec toujours le même objectif : se défaire des ressources fossiles, assurer le maintien des performances, et construire ensemble un monde durable. »

• Compte de résultat du Groupe

Données en k€ du 01/01/23

au 30/12/2023

12 mois du 01/01/22

au 31/12/2022

12 mois du 01/01/21

au 31/12/2021

12 mois Produits d’exploitation 8 910 1 715 3 881 Chiffre d’affaires 3 249 698 101 Subventions d’exploitation 2 698 895 3 024 Variation de stocks de produits finis 1 530 -118 731 Autres produits 1 432 240 25 Charges d’exploitation 18 621 14 907 17 229 Résultat d’exploitation -9 711 -13 192 -13 348 EBITDA -6 878 -11 383 -11 093 Résultat financier 107 -95 -131 Résultat courant avant impôts -9 604 -13 287 -13 479 Résultat exceptionnel -239 -147 -2 Impôts sur les bénéfices -1 187 -1 447 -1 708 Résultat net -8 656 -11 986 -11 773

Le chiffre d’affaires s’établit à 3,2 M€ sur l’exercice 2023, en forte hausse par rapport aux exercices précédents, suite à la livraison des premières commandes de plusieurs tonnes d’Isonaturane™ 12. Les produits de subventions sont également en augmentation grâce aux succès de deux programmes européens de recherche majeurs, Rewofuel et Optisochem. En parallèle, Global Bioenergies a reçu le soutien financier de l’ADEME pour le projet Prénidem qui a permis au Groupe d’enregistrer 0,8 M€ de produits de subventions sur l’exercice 2023.

Détails des charges d’exploitation (k€) 2023 2022 2021 Personnel 4 553 4 287 4 091 Industrialisation/Commercialisation 8 778 6 713 8 117 Laboratoire 346 343 680 Locations et maintenance 1 034 850 834 Propriété intellectuelle 390 323 562 Amortissements 1 590 703 1 474 Autres 1 931 1 688 1 471 TOTAL 18 621 14 907 17 229

Les charges d’exploitation augmentent avec la mise en production de plusieurs tonnes d’Isonaturane™ 12 et les dotations aux amortissements sont en forte hausse suite à la mise en service de l’outil de production industriel de Pomacle au cours de l’exercice 2022.

• Bilan du Groupe

Actif (k€) 31/12/23 31/12/22 31/12/21 Passif (k€) 31/12/23 31/12/22 31/12/21 Immobilisations incorporelles 327 539 800 Capital 906 749 743 Immobilisations corporelles 2 471 3 612 637 Prime d’émission 10 538 16 029 29 289 Immobilisations en cours 77 401 1 897 Report à nouveau -2 769 -2 708 -4 697 Immobilisations financières 341 1 546 1 544 Résultat -8 656 -11 986 -11 773 Subventions d’équipement 2 758 463 - ACTIF IMMOBILISE 3 217 6 097 4 879 CAPITAUX PROPRES 2 778 2 547 13 562 Stock isobutène et dérivés 219 2 342 1 793 PROVISIONS 53 110 61 Stock consommables 350 250 250 Créances 2 247 3 647 3 524 Avances conditionnées et emprunts 12 451 11 486 12 454 Disponibilités 11 673 8 768 20 931 Fournisseurs 2 411 5 580 3 520 VMP 171 173 147 Dettes fiscales et sociales 559 502 1 185 Charges constatées d’avance 378 300 261 Autres dettes et PCA 3 1 352 1 003 ACTIF CIRCULANT 15 038 15 480 26 907 DETTES & PCA 15 423 18 921 18 163 TOTAL ACTIF 18 254 21 577 31 785 TOTAL PASSIF 18 254 21 577 31 785

Le bilan fait ressortir un niveau de trésorerie en hausse atteignant 11,7 M€ au 31 décembre et permettant d’assurer la visibilité financière du Groupe pour l’ensemble de l’exercice 2024. Par ailleurs, l’encaissement de la première tranche du financement accordé par l’Etat français dans le cadre du plan France 2030, pour la construction de la première usine de pleine taille d’isobutène biosourcé (4,1 M€), entraîne l’augmentation du poste de subvention d’équipement.

• Faits marquants 2023 et évènements récents

Succès de la commercialisation des premières tonnes d’Isonaturane™ 12 à plusieurs clients dont L’Oréal

Au premier semestre 2023, Global Bioenergies a fourni avec succès plusieurs tonnes d’Isonaturane™ à des grands acteurs de la cosmétique, dont L’Oréal. Pour rappel, l’Isonaturane™ est le premier équivalent d’origine naturelle à l’isododécane d’origine fossile, un des ingrédients les plus utilisés dans la cosmétique. Dans les deux cas la structure de la molécule est la même, seule son origine diffère. Grâce à cette innovation unique, les produits cosmétiques, de maquillage comme de soin, gagnent en naturalité tout en garantissant aux clients un maintien complet des performances.

Ces premières ventes initient la montée en échelle de Global Bioenergies, qui se concentre à présent à l’édification d’une usine de pleine taille pour accroître fortement les quantités produites et pouvoir adresser des marchés de plus en plus vastes. Dans ce contexte, la Société a décidé de ne pas poursuivre les activités portées par sa marque LAST™. Cette marque, vitrine de la Société lancée en 2021, a permis de démontrer la qualité de ses ingrédients et d’appréhender le marché complexe de la cosmétique. Sa mission est accomplie et la Société dirige maintenant tous ses efforts vers ses projets de plus grande envergure.

Obtention de la certification ASTM pour la production de carburants d’aviation durables

Pour rappel, l’industrie du transport aérien exige que tout carburant utilisé soit certifié par l’ASTM. Les carburants d’aviation durables sont également soumis à ce processus complexe qui s’étale sur plusieurs années, selon la norme ASTM D7566. Cette norme leur permet d'être considérés comme des carburants « drop-in », ce qui signifie qu'ils peuvent être mélangés avec du kérosène fossile et être utilisés en toute sécurité dans des avions de ligne et les infrastructures existantes à l’échelle internationale.

En juin 2023, Global Bioenergies a obtenu cette certification ASTM pour son procédé de production de carburants d’aviation durables. Il s’agit du point de départ permettant à présent à la Société de se positionner sur le marché émergent des SAF, pour lequel beaucoup de questions sont encore ouvertes : quelles seront les technologies les plus matures ? Quelles seront les technologies les plus compétitives commercialement ? Quelles seront les capacités de production à même de répondre aux volumes de production immenses demandés par la réglementation RefuelEU ? La production actuelle ne dépasse pas 500 000 tonnes alors que plus de 12 millions de tonnes annuelles seront a priori nécessaires à l’échelle mondiale d’ici à 2030, quantité qui devrait encore être multipliée par un facteur 10 d’ici à 2050.

Obtention de financements publics majeurs, notamment pour la construction de la première usine de pleine taille d’isobutène biosourcé

L’année 2023 a également été marquée par le très large soutien des pouvoirs publics français dans la poursuite des activités de la Société. Avec la signature du projet dit « Prénidem » en mars 2023, l’ADEME soutient à nouveau les activités d’optimisation technologiques de la Société à hauteur de 4,4 M€. L’Etat français a ensuite accordé à Global Bioenergies une enveloppe de 16,4 M€ (sous forme de subvention et d’avances remboursables) pour la construction de la première usine de pleine taille d’isobutène biosourcé, destinée à produire des ingrédients pour la cosmétique. La première tranche de financement été encaissée fin 2023 pour 4,1 M€.

Poursuite de la collaboration avec Shell dans le développement de carburants routiers bas carbone

La Société a signé début 2023 une extension du contrat de collaboration établi l’année précédente avec Shell et portant sur des voies de fabrication de carburants routiers bas carbone. Suite aux conclusions de ces recherches, une nouvelle phase de collaboration a été initiée en janvier 2024 afin d’étayer une voie technologie spécifique.

Poursuite de la structuration des équipes

Afin de soutenir et d’accélérer l’évolution de ses activités vers l’industrie et la commercialisation, la Société a procédé à des recrutements stratégiques sur plusieurs fonctions nouvelles. Côté industriel, la Société s’est dotée d’un Directeur Industriel expérimenté ainsi que d’une Cheffe de projet ACV pour mener à bien le futur projet d’usine dans le respect des convictions environnementales de la Société. Côté commercial, le recrutement d’un Chief Business Officer et d’une Responsable Qualité permettent à la Société de répondre aux attentes de ses clients.

Progression de la démarche RSE : attribution de la médaille de bronze EcoVadis et actions concrètes

Pour sa première évaluation, Global Bioenergies atteint le top 30% des entreprises les plus performantes en termes de RSE parmi les 110 000 entreprises évaluées à travers le monde par l’organisme de notation. Cette récompense vient saluer la démarche RSE menée au sein de l’ensemble de la Société depuis plusieurs années déjà et qui a permis entre autres de réduire de 30% entre 2021 et 2023 la consommation d’électricité de son site principal, situé à Evry. Rien que sur l’année 2023, l’économie réalisée de 100 MWh équivaut à la consommation à titre privée de l’ensemble des salariés de Global Bioenergies.

Augmentation des moyens attribués au contrat de liquidité auprès de la société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par Global Bioenergies à la Société de Bourse Gilbert Dupont, il a été procédé à un apport complémentaire de 50 000€ en date du 06 mars 2024.

Il est rappelé que lors du bilan annuel au 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 11 427

Solde en espèce du compte de liquidité : 16 691,74 €

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies substitue des produits d’origine pétrolière par des produits d’origine naturelle. En quête de naturalité sans compromis sur la performance, les acteurs de la cosmétique sont les premiers clients de la Société. Dès 2027, la Société exploitera son procédé innovant dans une usine de grande envergure. A horizon 2030, la Société prévoit de devenir un des leaders de l’immense marché émergent des carburants d’aviation durables afin de lutter contre le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE). L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital.

1 Les comptes ont été audités par le Commissaire aux comptes. Le rapport financier annuel sera publié d’ici le mois d’avril et la certification des comptes interviendra au même moment.

