Dairy Council of California publica un recurso de nutrición con sensibilidad cultural en reconocimiento de la comunidad hispana

SACRAMENTO, Calif., March 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dairy Council of California, líder en educación y promoción de la nutrición, anunció el lanzamiento de un recurso educativo con sensibilidad cultural en reconocimiento de las familias hispanas para apoyar la nutrición de bebés y niños en crecimiento de 1 a 2 años. “La alimentación de los bebés y los niños pequeños. Un reconocimiento a las comidas de herencia hispana” se produjo gracias a un fondo de $10,000 aportado por NACCHO, la asociación nacional de funcionarios de la salud de condados y municipios (National Association of County and City Health Officials) en el marco del proyecto Reducción de las Disparidades en la Lactancia Materna (Reducing Disparities in Breastfeeding) bajo la iniciativa Continuity of Care, que cuenta con el financiamiento de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.







En colaboración con dietistas y nutricionistas que trabajan con la comunidad hispana, Dairy Council of California sirvió como consultor principal para coordinar la producción de este recurso tan importante.

“Presentamos con entusiasmo estas recomendaciones dietéticas personalizadas y basadas en la evidencia que representan con más precisión las preferencias de la comunidad hispana. Aquí se integran comidas tradicionales apropiadas para la edad, condimentos conocidos y comidas nutritivas que les encantan a todos”, comparte Harumi Reis-Reilly, analista principal de programas de NACCHO. “A través de este nuevo recurso educativo realmente maravilloso, continuamos enfatizando la importancia del desarrollo colaborativo de materiales que tomen en cuenta las diferencias culturales. Nuestro objetivo es satisfacer eficazmente las diversas necesidades de las familias de los Estados Unidos”.

“Dairy Council of California prioriza las necesidades nutricionales únicas de los niños, centrándose en los primeros 1000 días de vida, desde la concepción hasta los 2 años, un período crítico de crecimiento y desarrollo. Este recurso educativo ofrece un medio práctico de hacer llegar a las familias información sobre nutrición relevante y adaptada a sus necesidades culturales y con la cual pueden identificarse. La respuesta de la comunidad ha sido muy positiva”, afirma Amy DeLisio, directora ejecutiva del Dairy Council of California.

Para acceder sin ningún costo a “La alimentación de los bebés y los niños pequeños. Un reconocimiento a las comidas de herencia hispana” y el kit de herramientas para redes sociales, visite HealthyEating.org/Products-and-Activities/Community-Education#naacho.

Acerca de Dairy Council of California

Dairy Council of California es una organización de nutrición que trabaja junto con promotores expertos para mejorar la salud de los niños y las comunidades a través de patrones de alimentación saludables para toda la vida. Con su enfoque en la educación y la promoción, la difusión de materiales sobre los beneficios de la leche y la colaboración institucional, la organización promueve los beneficios de la leche y los productos lácteos en la salud de la población como parte de la solución para lograr la seguridad nutricional y sistemas alimentarios sostenibles. Obtenga más información en DairyCouncilofCA.org

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26b10bf7-fe8f-43f1-be4f-4d216d8c500f/es