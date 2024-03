STMicroelectronics reconnu parmi les « Top 100 Global Innovators » 2024

Genève (Suisse), le 6 mars 2024 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, figure dans le Top 100 Global Innovators™ 2024. Publié chaque année par Clarivate™, l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’informations au service de la transformation des entreprises, ce palmarès identifie les sociétés au sommet du paysage mondial sur le plan de la recherche technologique et de l’innovation.

« Être reconnu parmi les 100 entreprises les plus innovantes au monde pour la sixième fois démontre la qualité constante de notre R&D ainsi que la grande capacité d’innovation de nos équipes », a déclaré Alessandro Cremonesi, vice-président exécutif et Chief Innovation Officer de STMicroelectronics. « La force et la continuité de notre innovation est liée au fait que nous sommes placés au centre d’un écosystème mondial d’innovation, fondé sur la collaboration en matière de R&D avec notre réseau mondial de partenaires universitaires et privés, qui nous aident à atteindre une croissance durable en permettant une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, une intelligence artificielle embarquée ainsi qu’un déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. »

En 2023, ST a investi environ 12,2 % de son chiffre d’affaires net dans la recherche et le développement. La Société emploie plus de 9 500 personnes en R&D et participe à des programmes de collaboration étendus avec des laboratoires de recherche de haut niveau et des entreprises partenaires dans le monde entier. Le Bureau de l’innovation de ST a pour mission de connecter les tendances émergentes du marché et l’expertise technologique dont la Société dispose en interne afin d’identifier les opportunités, de conserver une longueur d’avance sur la concurrence, et de s’affirmer comme un leader dans des domaines technologiques nouveaux ou existants. ST est reconnu comme un innovateur de premier plan dans un certain nombre de domaines de la technologie microélectronique, à savoir les technologies de puissance intelligente, les semiconducteurs à large bande (WBG — Wide Band Gap), les solutions d’IA embarquée, les capteurs et les actionneurs MEMS, la détection optique et les technologies numériques et à signaux mixtes.

Gordon Samson, Président de Clarivate en charge de la propriété intellectuelle, a déclaré : « Figurer dans le Top 100 des innovateurs mondiaux n’est pas chose aisée, car il est de plus en plus difficile de conserver une longueur d’avance dans l’écosystème de l’innovation. Les entreprises doivent en effet rechercher l’équilibre entre expérimentation et risque d’une part, discipline et récompenses d’autre part. Nous mesurons et classons les performances d’innovation selon une approche dynamique et approfondie sur la base de seuils de différenciation actualisés. Chez Clarivate, nous réfléchissons sur le long terme en analysant la qualité des idées, leur puissance et leur impact dans le but d’identifier les meilleurs innovateurs du monde. Nous publions pour la première fois cette année le classement des meilleures entreprises dans ce domaine. »

Pour élaborer le rapport Top 100 Global Innovators 2024, le Clarivate Center for IP and Innovation Research™ mesure la qualité des idées, leur puissance et leur effet en alliant une architecture analytique moderne avec plus 60 ans d’expérience acquise avec les banques de données Derwent World Patents Index™ (DWPI™) et Derwent Patent Citation Index™ en matière de brevets.

Méthodologie

Le classement Top 100 Global Innovators utilise une analyse comparative complète des données d’inventions mondiales pour évaluer la force de chaque idée brevetée en utilisant des mesures directement liées à leur pouvoir d’innovation.

Pour passer de la force d’une idée individuelle à l’identification des entreprises qui les créent de manière à la fois plus cohérente et plus fréquente, Clarivate a défini deux critères de seuil que les candidats potentiels doivent respecter, puis ajoute une mesure de leurs innovations brevetées enregistrées au cours des cinq années écoulées. Pour de plus amples informations sur la méthodologie utilisée par Clarivate pour identifier la liste 2024, cliquez ici.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaine d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes engagés pour atteindre notre objectif de devenir neutre en carbone sur les scopes 1 et 2, et une partie du scope 3, d’ici 2027.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

