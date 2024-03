Nanobiotix participera à des conférences investisseurs en mars

PARIS et CAMBRIDGE, Mass., 06 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext : NANO –– NASDAQ : NBTX – la « Société »), société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd’hui que Nanobiotix participera à des discussions (« fireside chat ») à la conférence Leerink Partners Global Biopharma et au Guggenheim Healthy Altitudes Summit qui se tiendront prochainement. Vous trouverez ci-dessous les détails de chaque événement.

Leerink Partners Global Biopharma Conference

Date : mercredi 13 mars 2024

Horaire : à 13 h 40 CET / 8 h 40 EDT

Lieu : Miami, FL (États-Unis)

Participant : Laurent Levy, cofondateur de Nanobiotix et président du directoire

Guggenheim Healthy Altitudes Summit

Date : mercredi 13 mars 2024

Horaire : 16 h 15 CET / 8 h 15 MST

Lieu : Telluride, CO (États-Unis)

Participant : Bart Van Rhijn, directeur financier de Nanobiotix

Les présentations seront retransmises en direct sur la page évènements de la section Investisseurs du site Internet de la Société. Les rediffusions seront disponibles après l’événement.

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de l’entreprise est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine.

Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France et est cotée sur Euronext Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020. La Société détient des filiales dont une notamment à Cambridge, Massachusetts (États-Unis).

Nanobiotix est propriétaire de plus de 20 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l’oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central.

Pour plus d’informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Contacts

Nanobiotix

Communications Department

Brandon Owens

VP, Communications

+1 (617) 852-4835

contact@nanobiotix.com Investor Relations Department

Craig West

SVP, Investor Relations

+1 (617) 583-0211

investors@nanobiotix.com Media Relations

FR –Ulysse Communication

Pierre-Louis Germain

+ 33 (0) 6 64 79 97 51

plgermain@ulysse-communication.com Global –LifeSci Advisors

Kevin Gardner

+1 (617) 283-2856

kgardner@lifesciadvisors.com

Pièce jointe