Les Stevie® Awards annoncent les finalistes de la 18e édition annuelle des Stevie® Awards for Sales & Customer Service

FAIRFAX, Virginie, 06 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les finalistes de la 18e édition annuelle des Stevie® Awards for Sales & Customer Service , un concours international qui récompense l’excellence en matière de service client, de centres de contact, de développement commercial et de ventes, ont été dévoilés aujourd’hui.



Un groupe diversifié d’organisations et de personnes à travers le monde a été récompensé dans des catégories de prix incluant les responsables commerciaux, les prestataires de solutions, les centres de contact, les nouveaux produits et services, et bien plus encore.

Les organisations avec au moins cinq finalistes nominés comprennent Allianz Services Pvt Ltd (Trivandrum, Kerala, Inde), Avetta (Lehi, UT États-Unis), Blackhawk Network (Pleasanton, CA, États-Unis), Capital Rx (New York, NY, États-Unis), CivicPlus (Manhattan, KS, États-Unis), Datasite (Minneapolis, MN, États-Unis), DHL Express Vietnam (Ho Chi Minh-Ville, Vietnam), DHL Express (international), Element Electronics (Winnsboro, SC, États-Unis), IBM (Armonk, NY, États-Unis), Inspiro (Makati City, Philippines), Intuit (Toronto, ON, Canada), Loveholidays (Londres, Royaume-Uni), OpenGov (San Francisco, CA, États-Unis), Purpol Marketing Limited (Chippenham, Royaume-Uni), QNB Finansbank (Istanbul, Turquie), Qualitest Group (Bridgewater, NJ, États-Unis), Sales Partnerships, Inc. (Broomfield, CO, États-Unis), SAP (international), Support Services Group, Inc. (Waco, TX, États-Unis), Toco Warranty (Los Angeles, CA, États-Unis), TransPerfect Translations (New York, NY, États-Unis), UPMC Health Plan (Pittsburgh, PA, États-Unis), ValueSelling Associates Inc. (Carlsbad, CA, États-Unis), VIZIO Inc. (Irvine, CA, États-Unis), VMware (Broadcom) (Palo Alto, CA, États-Unis), et Voya Financial (New York, NY, États-Unis).

Pour obtenir la liste complète des finalistes par catégorie, rendez-vous sur : www.StevieAwards.com/Sales .

Tous les finalistes nominés recevront à l’issue de l’évènement un Stevie Award d’or, d’argent ou de bronze. Les classements seront dévoilés lors d’un banquet de gala qui se tiendra le vendredi 12 avril à l’hôtel Bellagio à Las Vegas, Nevada. Les tickets sont déjà en vente .

Les prix seront décernés par les Stevie Awards, qui organisent certains des plus grands évènements de remises de récompenses commerciales au monde, y compris les prestigieux International Business Awards® et American Business Awards® .

Plus de 2 300 candidatures provenant d’organisations de toutes tailles et de représentant presque tous les secteurs ont été évaluées lors du concours de cette année. Les finalistes ont été déterminés par des notes moyennes données par plus de 200 professionnels à travers le monde au sein de sept comités de décision spécialisés . Les candidatures ont été prises en compte pour plus de 60 catégories listant les réalisations en matière de service client et de centre de contact, notamment les prix de Centre de contact de l’année, d’Innovation en matière de service client et Service client de l’année. 60 catégories sont également consacrées aux réalisations en matière de ventes et de développement commercial, notamment les prix de Directeur des ventes de l’année, Formation commerciale de l’année, ou encore Réalisation en matière d’automatisation des ventes. D’autres catégories encore récompenseront les nouveaux produits et services et les prestataires de solutions, entre autres.

Tous les départements consacrés au service client finalistes seront inclus dans le vote pour les People’s Choice Stevie® Awards dans la catégorie Service client préféré. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 29 mars, le public peut voter pour ses prestataires de service client préférés dans le cadre des People’s Choice Stevie Awards, catégorie Service client préféré. Les votes sont ouverts à cette adresse : http://peopleschoice.stevieawards.com . Le candidat qui obtiendra le plus de votes dans chaque catégorie recevra un People’s Choice Stevie Award cristal spécial. Les lauréats des People’s Choice Stevie Awards dans divers secteurs seront honorés lors du gala de remise des prix qui se tiendra à Las Vegas, le 12 avril prochain.

Les candidatures pour le prix spécial d’Éthique en matière de partenariats commerciaux restent ouvertes jusqu’au 15 mars. La soumission de candidatures est gratuite pour ce prix, qui récompensera des exemples exceptionnels en matière de pratiques de vente éthiques depuis début juillet 2022. Les lauréats seront également dévoilés et honorés lors de la cérémonie du 12 avril.

À propos des Stevie Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans le cadre de neuf programmes : les Asia-Pacific Stevie Awards, les German Stevie Awards, les Middle East & North Africa Stevie Awards, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards for Great Employers, les Stevie Awards for Women in Business, les Stevie Awards for Sales & Customer Service et le nouveau Stevie Awards for Technology Excellence. Le comité de concours des Stevie Awards reçoit tous les ans plus de 12 000 candidatures d’organisations de plus de 70 pays. En mettant à l’honneur des organisations de tous types et de toutes tailles, ainsi que les personnes qui les animent, les Stevie Awards récompensent des performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, consultez le site : http://www.StevieAwards.com .

Les sponsors de la 18e édition annuelle des Stevie Awards for Sales & Customer Service incluent Sales Partnerships, Inc. Support Services Group, Inc. et ValueSelling Associates, Inc.

Contact auprès des médias :

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com