Stevie® 奖公布第 18 届年度销售与客户服务 Stevie® 奖入围名单

费尔法克斯,弗吉尼亚州, March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 第 18 届年度 销售与客户服务 Stevie® 奖 入围名单今天揭晓。这是一项国际竞赛,旨在表彰客户服务、联络中心、业务开发和销售领域的卓越成就。



全球众多组织和个人在销售主管、解决方案提供商、联络中心、新产品和服务等奖项类别中获得表彰。

获得五个或五个以上入围提名的组织包括 Allianz Services Pvt Ltd(印度喀拉拉邦特里凡得琅)、Avetta(美国犹他州莱希市)、Blackhawk Network(美国加利福尼亚州普莱森顿)、Capital Rx(美国纽约州纽约市)、CivicPlus(美国堪萨斯州曼哈顿)、Datasite(美国明尼苏达州明尼阿波利斯市)、DHL Express Vietnam(越南胡志明市)、DHL Express(全球)、Element Electronics(美国南卡罗来纳州温斯伯勒)、IBM(美国纽约州阿蒙克市)、Inspiro(菲律宾马卡蒂市)、Intuit(加拿大安大略省多伦多市)、Loveholidays(英国伦敦)、OpenGov(美国加利福尼亚州旧金山)、Purpol Marketing Limited(英国奇彭纳姆)、QNB Finansbank(土耳其伊斯坦布尔)、Qualitest Group(美国新泽西州布里奇沃特)、Sales Partnerships, Inc.(美国科罗拉多州布鲁姆菲尔德)、SAP(全球)、Support Services Group, Inc.(美国德克萨斯州韦科)、Toco Warranty(美国加利福尼亚州洛杉矶)、TransPerfect Translations(美国纽约州纽约市)、UPMC Health Plan(美国宾夕法尼亚州匹兹堡)、ValueSelling Associates Inc.(美国加利福尼亚州卡尔斯巴德)、VIZIO Inc.(美国加利福尼亚州尔湾)、VMware (Broadcom)(美国加利福尼亚州帕洛阿尔托)和 Voya Financial(美国纽约州纽约市)。

欲了解各类入围者的完整名单,请访问 www.StevieAwards.com/Sales 。

所有入围提名最终将被评为 Stevie 奖金奖、银奖和铜奖得主。获奖名单将于 4 月 12 日星期五在内华达州拉斯维加斯的百乐宫酒店举行的盛大宴会上揭晓。 门票现已开始发售 。

这些奖项由 Stevie 奖颁发。Stevie 奖是数个全球领先的商业奖颁奖典礼的组织者,包括 International Business Awards®(国际商务奖) 和 The American Business Awards®(美国商务奖) 。

在今年的角逐中,共有来自几乎每个行业各种规模的组织的 2,300 多项提名接受了评审。入围者由全球 200 多名专业人士通过 7 个专门评审委员会 打出的平均分决定。参赛作品涉及 60 多个客户服务和联络中心成就类别,包括“年度联络中心”、“客户服务创新奖”和“年度客户服务部门”;60 个销售和业务发展成就类别,包括“年度销售总监”、“年度销售培训实践”和“销售自动化成就”;以及表彰新产品、新服务和解决方案提供商等的类别。

所有入围决赛的客户服务部门都将参与“人民选择 Stevie® 最受欢迎客户服务奖”的投票。从今天起至 3 月 29 日,公众可在 “人民选择 Stevie® 最受欢迎客户服务奖”评选活动中为他们最喜爱的客户服务提供商投票。投票开放于 http://peopleschoice.stevieawards.com 。每个类别中得票最多的被提名者将获得一个特别的水晶“人民选择 Stevie 奖”。多个行业的“人民选择 Stevie 奖”获奖者将于 4 月 12 日在拉斯维加斯举行的颁奖晚会上接受表彰。

特别奖项“销售合作伙伴关系销售道德奖”的提名将持续到 3 月 15 日。该奖项 的提名不收取任何报名费 。该奖项将表彰自 2022 年 7 月初以来在道德销售实践方面的杰出典范。获奖者也将在 4 月 12 日的颁奖典礼上公布和表彰。

关于 Stevie 奖

Stevie 奖分为九个项目:亚太地区 Stevie 奖、德国 Stevie 奖、中东和北非地区 Stevie 奖、The American Business Awards®(美国商业奖)、The International Business Awards®(国际商业奖)、杰出雇主 Stevie 奖、商界女性 Stevie 奖、销售与客户服务 Stevie 奖以及新设立的 Stevie 卓越技术奖。每年,Stevie 奖都会收到来自 70 多个国家/地区的 12,000 多个组织的参选报名。Stevies 旨在表彰全球范围内各种类型和规模的组织及其中的员工在工作中的杰出表现。要了解更多有关 Stevie 奖的信息,请访问: http://www.StevieAwards.com 。

第 18 届年度销售与客户服务 Stevie 奖的赞助商包括 Sales Partnerships, Inc.、Support Services Group, Inc. 和 ValueSelling Associates, Inc.

媒体联系方式:

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com