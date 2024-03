Stevie® 獎公布第 18 屆年度銷售與客戶服務 Stevie® 獎入圍名單

費爾法克斯,維吉尼亞州, March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 第 18 屆年度 銷售與客戶服務 Stevie® 獎 入圍名單今日揭曉。這是一項國際競賽,旨在表彰客戶服務、聯絡中心、業務開發和銷售領域的卓越成就。



全球眾多組織和個人在銷售主管、解決方案提供者、聯絡中心、新產品和服務等獎項類別中獲得表彰。

獲得五個或五個以上入圍提名的組織包括 Allianz Services Pvt Ltd(印度喀拉拉邦特里凡得瑯)、Avetta(美國猶他州萊希市)、Blackhawk Network(美國加州普萊森頓)、Capital Rx(美國紐約州紐約市)、CivicPlus(美國堪薩斯州曼哈頓)、Datasite(美國明尼蘇達州明尼亞波利斯)、DHL Express Vietnam(越南胡志明市)、DHL Express(全球)、Element Electronics(美國南卡羅來納州溫斯伯勒)、IBM(美國紐約州阿蒙克市)、Inspiro(菲律賓馬卡蒂市)、Intuit(加拿大安大略省多倫多市)、Loveholidays(英國倫敦)、OpenGov(美國加州三藩市)、Purpol Marketing Limited(英國奇彭納姆)、QNB Finansbank(土耳其伊斯坦堡)、Qualitest Group(美國新澤西州布里奇沃特)、Sales Partnerships, Inc.(美國科羅拉多州布魯姆菲爾德)、SAP(全球)、Support Services Group, Inc.(美國德州韋科)、Toco Warranty(美國加州洛杉磯)、TransPerfect Translations(美國紐約州紐約市)、UPMC Health Plan(美國賓州匹茲堡)、ValueSelling Associates Inc.(美國加州卡爾斯巴德)、VIZIO Inc.(美國加州爾灣)、VMware (Broadcom)(美國加州帕洛阿爾托)和 Voya Financial(美國紐約州紐約市)。

欲了解各類入圍者的完整名單,請造訪 www.StevieAwards.com/Sales 。

所有入圍提名最終將被評為 Stevie 獎金獎、銀獎和銅獎得主。獲獎名單將於 4 月 12 日星期五在內華達州拉斯維加斯的百樂宮酒店舉行的盛大宴會上揭曉。 門票現已開始販售 。

這些獎項由 Stevie 獎頒發。Stevie 獎是數個全球領先的商業獎頒獎典禮的組織者,包括 International Business Awards®(國際商務獎) 和 The American Business Awards®(美國商務獎) 。

在今年的競爭中,共有來自幾乎每個行業的各種規模組織的 2,300 多項提名接受了評審。入圍者由全球 200 多名專業人士透過 7 個專門評審委員會 打出的平均分數決定。參賽作品涉及 60 多個客戶服務和聯絡中心成就類別,包括「年度聯絡中心」、「客戶服務創新獎」和「年度客戶服務部門」;60 個銷售和業務發展成就類別,包括「年度銷售總監」、「年度銷售培訓實務」和「銷售自動化成就」;以及表彰新產品、新服務和解決方案提供者等的類別。

所有入圍決賽的客戶服務部門都將參與「人民選擇 Stevie® 最受歡迎客戶服務獎」的投票。從今天起至 3 月 29 日,公眾可在「人民選擇 Stevie® 最受歡迎客戶服務獎」評選活動中為他們最喜愛的客戶服務提供者投票。投票開放於 http://peopleschoice.stevieawards.com 。每個類別中得票最多的被提名者將獲得一個特別的水晶「人民選擇 Stevie 獎」。多個行業的「人民選擇 Stevie 獎」獲獎者將於 4 月 12 日在拉斯維加斯舉行的頒獎晚會上接受表彰。

特別獎項「銷售合作夥伴關係銷售道德獎」的提名將持續到 3 月 15 日。該獎項 的提名不收取任何報名費 。該獎項將表彰自 2022 年 7 月初以來在道德銷售實踐方面的傑出典範。獲獎者也將在 4 月 12 日的頒獎典禮上公布和表彰。

關於 Stevie 獎

Stevie 獎分為九個項目:亞太地區 Stevie 獎、德國 Stevie 獎、中東和北非地區 Stevie 獎、The American Business Awards®(美國商業獎)、The International Business Awards®(國際商業獎)、傑出僱主 Stevie 獎 、商界女性 Stevie 獎、銷售與客戶服務 Stevie 獎以及新設立的Stevie 卓越技術獎。每年,Stevie 獎都會收到來自 70 多個國家/地區的 12,000 多個組織的參選報名。Stevies 認可在全球職場中有出色表現的人們,並向所有類型和規模的組織及其背後的人員致敬。如欲了解有關 Stevie 獎項的更多資訊,請瀏覽 http://www.StevieAwards.com 。

第 18 屆年度銷售與客戶服務 Stevie 獎的贊助商包括 Sales Partnerships, Inc.、Support Services Group, Inc. 和 ValueSelling Associates, Inc.

傳媒聯絡人:

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com