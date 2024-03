Zenas BioPharma Mengangkat Patricia Allen sebagai Anggota Direksinya

WALTHAM, Mass., March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma, perusahaan biofarmasi global yang berkomitmen untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan dan komersialisasi terapi terarah terkait inflamasi dan imunologi, hari ini mengumumkan pengangkatan Patricia Allen ke dalam Direksinya, di mana beliau juga akan menjabat sebagai Ketua Komite Audit. Ms. Allen bergabung dengan Direksi Zonas dengan membawa pengalamannya selama lebih dari 20 tahun dalam memimpin bidang keuangan, hubungan investor, pengembangan bisnis, sumber daya manusia, operasi, dan IT di perusahaan bioteknologi publik dan swasta global.



“Kami senang sekali menyambut bergabungnya Patty ke Direksi kami,” ungkap Lonnie Moulder, selaku Pendiri dan Chief Executive Officer di Zenas BioPharma. “Beliau telah berhasil memimpin fungsi lintas organisasi dan menjabat sebagai anggota direksi baik di perusahaan bioteknologi publik maupun swasta tingkat global. Kami menantikan kontribusi Patty dalam fase pertumbuhan Zenas berikutnya saat kami meningkatkan misi kami untuk mengembangkan dan mengomersialisasikan terapi yang transformatif berbasis imunologi untuk pasien yang membutuhkan.”

“Saya tidak sabar untuk berkolaborasi dengan tim Zenas yang berpengalaman dan Direksi, yang membangun perusahaan biofarmasi global yang terfokus pada inflamasi dan imunologi melalui eksekusi pipeline dan pengembangan bisnis,” ungkap Ms. Allen. “Ini era yang menarik bagi Zenas saat mereka berusaha untuk meningkatkan kemajuan beberapa program melalui klinik untuk pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup mereka yang mengidap penyakit autoimun.”

Ms. Allen terakhir memegang jabatan sebagai Chief Financial Officer di Vividion Therapeutics, di mana beliau baru saja pensiun. Selama di Vividion, beliau memimpin bersama upaya penggalangan dana dan akuisisi perusahaan oleh Bayer AG, saat perusahaan tersebut mengembangkan dan meningkatkan beberapa program menuju klinik. Beliau saat ini menjabat di direksi dan sebagai ketua komite audit Deciphera Pharmaceuticals, SwanBio Therapeutics, dan Anokion, selain menjabat sebagai anggota direksi sebelumnya dan ketua komite audit di Inversago Pharma dan Yumanity Therapeutics.

Sebelum berkarier di Vividion, Ms. Allen menjabat sebagai Chief Financial Officer di Zafgen, Inc. (sekarang Larimer Therapeutics). Sebelumnya, beliau juga menjabat sebagai Wakil Presiden Keuangan dan Bendahara, Pejabat Keuangan Utama di Alnylam Pharmaceuticals, Inc.; Direktur Keuangan di Alkermes, Inc.; dan Auditor di Deloitte & Touche, LLP. Beliau memiliki gelar B.S. jurusan Administrasi Bisnis dari Bryant College.

Tentang Zenas BioPharma

Zenas BioPharma adalah perusahaan biofarmasi global yang berkomitmen untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan dan komersialisasi terapi terarah terkait inflamasi dan imunologi untuk pasien yang membutuhkan di seluruh dunia. Dengan kemampuan pengembangan klinis dan operasi secara global, Zenas meningkatkan portofolio terapeutik autoimun yang berpotensi beragam di bidang kebutuhan medis tinggi yang belum terpenuhi. Kami memanfaatkan pengalaman dan kemampuan tim manajemen eksekutif kami dan jaringan mapan kami di seluruh industri biofarmasi saat kami berusaha mengembangkan terapi yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka yang mengidap autoimun dan penyakit langka. Untuk informasi lebih lanjut tentang Zenas BioPharma, silakan kunjungi www.zenasbio.com dan ikuti kami di X (sebelumnya Twitter) di @ZenasBioPharma dan LinkedIn.

