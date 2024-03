Zenas BioPharma Melantik Patricia Allen dalam Lembaga Pengarahnya

WALTHAM, Mass., March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma, sebuah syarikat biofarmaseutikal global yang komited untuk menjadi peneraju dalam pembangunan dan pengkomersilan terapi terarah keradangan dan imunologi, hari ini mengumumkan pelantikan Patricia Allen dalam Lembaga Pengarahnya yang beliau juga akan berkhidmat sebagai Pengerusi Jawatankuasa Audit. Cik Allen menyertai Lembaga Pengarah Zenas dengan lebih 20 tahun pengalaman menerajui kewangan, perhubungan pelabur, pembangunan perniagaan, sumber manusia, operasi dan IT di syarikat bioteknologi awam dan swasta global.



“Kami berbesar hati mengalu-alukan Patty ke dalam Lembaga Pengarah kami,” kata Lonnie Moulder, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Zenas BioPharma. “Beliau berjaya mengetuai fungsi merentas organisasi dan berkhidmat dalam lembaga pengarah kedua-dua syarikat bioteknologi global swasta dan awam. Kami menantikan sumbangan Patty kepada fasa pertumbuhan Zenas yang seterusnya sambil memajukan misi kami untuk membangunkan dan mengkomersialkan terapi berasaskan imunologi transformatif untuk pesakit yang memerlukan.”

"Saya tidak sabar untuk bekerjasama dengan pasukan Zenas dan Lembaga Pengarah yang berpengalaman yang sedang membina syarikat biofarmaseutikal global yang memfokus kepada keradangan dan imunologi melalui pelaksanaan pelan dan pembangunan perniagaan yang berdisiplin," kata Cik Allen. "Ini adalah masa yang mengujakan bagi Zenas ketika mereka berusaha untuk memajukan pelbagai program melalui klinik untuk akhirnya meningkatkan kehidupan mereka yang hidup dengan penyakit autoimun."

Cik Allen baru-baru ini berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Kewangan di Vividion Therapeutics, di situlah beliau baru sahaja bersara. Semasa di Vividion, beliau mengetuai bersama memimpin pengumpulan dana dan pemerolehan syarikat oleh Bayer AG, ketika syarikat itu berkembang dan memajukan pelbagai program ke arah klinik. Beliau kini berkhidmat dalam lembaga pengarah dan sebagai pengerusi jawatankuasa audit, Deciphera Pharmaceuticals, SwanBio Therapeutics dan Anokion, selain memegang jawatan ahli lembaga pengarah dan jawatankuasa audit yang lepas di Inversago Pharma and Yumanity Therapeutics.

Sebelum Vividion, Cik Allen adalah Ketua Pegawai Kewangan di Zafgen Inc. (kini Larimer Therapeutics). Terdahulu, beliau ialah Naib Presiden Kewangan dan Bendahari, Pegawai Kewangan Utama bagi Alnylam Pharmaceuticals, Inc.; Pengarah Kewangan di Alkermes, Inc.; dan Juruaudit di Deloitte & Touche, LLP. Dia menerima B.S. dalam Pentadbiran Perniagaan dari Kolej Bryant.

Perihal Zenas BioPharma

Zenas BioPharma ialah sebuah syarikat biofarmaseutikal global yang komited untuk menjadi peneraju dalam pembangunan dan pengkomersialan terapi berasaskan imun untuk pesakit di seluruh dunia. Dengan keupayaan dan operasi pembangunan klinikal di peringkat global, Zenas memajukan portfolio terapeutik autoimun yang berpotensi dibezakan dalam bidang keperluan perubatan yang tidak dipenuhi. Kami memanfaatkan pengalaman dan keupayaan pasukan pengurusan eksekutif kami dan rangkaian kami yang mantap di seluruh industri biofarmaseutikal sambil kami berusaha untuk membangunkan terapi yang boleh meningkatkan kehidupan mereka yang menghidap penyakit autoimun dan jarang ditemui. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Zenas BioPharma, sila lawati www.zenasbio.com dan ikuti kami di X (formerly Twitter) di @ZenasBioPharma dan LinkedIn.

Maklumat Hubungan Pelabur dan Media:

Argot Partners

Zenas@argotpartners.com