Zenas BioPharma 任命 Patricia Allen 为董事会成员

沃尔瑟姆,马萨诸塞州, March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma 是一家全球生物制药公司,致力于成为炎症与免疫定向疗法开发和商业化的领导者,今日宣布任命 Patricia Allen 为董事会成员,同时她还将担任审计委员会主席。加入 Zenas 董事会时,Allen 女士在全球上市和私营生物技术公司领导财务、投资者关系、业务开发、人力资源、运营和 IT 方面拥有 20 多年经验。



Zenas BioPharma 创始人兼首席执行官 Lonnie Moulder 表示:“我们很高兴欢迎 Patty 加入我们的董事会。”“她有领导跨组织职能的成功经验,并曾在全球上市和私营生物技术公司的董事会任职。我们期待 Patty 在推进为有需要的患者开发变革性免疫疗法并使之商业化的使命过程中为 Zenas 下一阶段的发展做出贡献。”

Allen 女士表示:“我期待与经验丰富的 Zenas 团队和董事会合作,他们正在通过严格的研发项目推进和业务开发,打造一家专注于炎症和免疫学的全球领先生物制药公司。”“这对于 Zenas 来说是一个令人兴奋的时刻,因为他们正努力推进多个项目通过临床试验,最终改善自身免疫性疾病患者的生活。”

Allen 女士近期曾在 Vividion Therapeutics 担任首席财务官,刚刚从该公司退休。在 Vividion 任职期间,随着该公司在多个项目上取得了进展并推向临床阶段,她共同领导了融资以及 Bayer AG 对该公司的收购。她目前担任 Deciphera Pharmaceuticals、SwanBio Therapeutics 和 Anokion 的董事会成员和审计委员会主席,此外,她还担任过 Inversago Pharma 和 Yumanity Therapeutics 的董事会成员和审计委员会主席。

在加入 Vividion 之前,Allen 女士曾担任 Zafgen, Inc.(现称 Larimer Therapeutics)的首席财务官。此前,她曾担任 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 的财务副总裁、财务主管、首席财务官;Alkermes, Inc. 财务总监;Auditor at Deloitte & Touche, LLP 审计师。她在布莱恩特学院获得工商管理学士学位。

关于 Zenas BioPharma

Zenas BioPharma 是一家全球生物制药公司,致力于成为炎症与免疫定向疗法开发和商业化的领导者,为全球有需要的患者提供治疗。凭借全球临床开发能力和业务,Zenas 正在医疗需求高度未满足的领域推进一系列具有潜在差异化的自体免疫疗法。凭借领导团队的丰富经验和卓越才能以及我们在整个生物制药行业建立的成熟网络,我们致力于开发疗法,改善面临自体免疫疾病和罕见病患者的生活。如欲了解 Zenas BioPharma 的更多信息,请访问www.zenasbio.com并在 X(前称 Twitter)@ZenasBioPharma 和 LinkedIn上关注我们。

