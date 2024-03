Zenas BioPharma 任命 Patricia Allen 為董事會成員

沃爾瑟姆,馬薩諸塞州, March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma 是一家全球生物製藥公司,致力於成為炎症與免疫定向療法開發和商業化的領導者,今日宣布任命 Patricia Allen 為董事會成員,同時她還將擔任審計委員會主席。加入 Zenas 董事會時,Allen 女士在全球上市和私營生物技術公司領導財務、投資者關係、業務開發、人力資源、營運和 IT 方面擁有 20 多年經驗。



Zenas BioPharma 創始人兼行政總裁 Lonnie Moulder 表示:「我們很高興歡迎 Patty 加入我們的董事會。」「她有領導跨組織職能的成功經驗,並曾在全球上市和私營生物技術公司的董事會任職。我們期待 Patty 在推進為有需要的患者開發變革性免疫療法並使之商業化的使命過程中為 Zenas 下一階段的發展做出貢獻。」

Allen 女士表示:「我期待與經驗豐富的 Zenas 團隊和董事會合作,他們正在透過嚴格的研發項目推進和業務開發,打造一家專注於炎症和免疫學的全球領先生物製藥公司。」「這對於 Zenas 來說是一個令人興奮的時刻,因為他們正努力推進多個項目通過臨床試驗,最終改善自身免疫性疾病患者的生活。」

Allen 女士近期曾在 Vividion Therapeutics 擔任首席財務官,剛剛從該公司退休。在 Vividion 任職期間,隨着該公司在多個項目上取得了進展並推向臨床階段,她共同領導了融資以及 Bayer AG 對該公司的收購。她目前擔任 Deciphera Pharmaceuticals、SwanBio Therapeutics 和 Anokion 的董事會成員和審計委員會主席,此外,她還擔任過 Inversago Pharma 和 Yumanity Therapeutics 的董事會成員和審計委員會主席。

在加入 Vividion 之前,Allen 女士曾擔任 Zafgen, Inc.(現稱 Larimer Therapeutics)的首席財務官。此前,她曾擔任 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 的財務副總裁、財務主管、首席財務官;Alkermes, Inc. 財務總監;Auditor at Deloitte & Touche, LLP 審計師。她在布萊恩特學院獲得工商管理學士學位。

關於 Zenas BioPharma

Zenas BioPharma 是一间全球生物製藥公司,致力於成為炎症與免疫定向療法開發和商業化的領導者,為全球有需要的患者提供治療。憑藉全球臨床開發能力和業務,Zenas 正在醫療需求高度未滿足的領域推進一系列具有潛在差異化的自體免疫療法。憑藉領導團隊的豐富經驗和卓越才能以及我們在整個生物製藥行業建立的成熟網絡,我們致力於開發療法,改善面臨自體免疫疾病和罕見病患者的生活。如欲了解 Zenas BioPharma 的更多資訊,請造訪www.zenasbio.com並在 X(前稱 Twitter)@ZenasBioPharma和LinkedIn上關注我們。

投資者和媒體聯絡人:

Argot Partners

Zenas@argotpartners.com