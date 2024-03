FY 2023 SPIE résultats annuels - communiqué de presse

Cergy, le 7 mars 2024

Excellente performance financière en 2023

Production : 8 709 millions d'euros, en hausse de +7,6 % par rapport à 2022, dont +8,4 % de croissance organique, un niveau exceptionnel reflétant la forte dynamique de nos marchés, ainsi que notre capacité à augmenter les prix dans un contexte inflationniste

Forte progression de l’EBITA de 14,3 % par rapport à 2022, à 584,2 millions d'euros

Marge d'EBITA supérieure à l'objectif, à 6,7 % de la production ; +40 pb par rapport à 2022, malgré un contexte inflationniste, et grâce à l'attention permanente portée à l’excellence opérationnelle et à notre sélectivité encore accrue dans un contexte de forte demande pour nos services

Résultat net ajusté 1 : 344,0 millions d'euros (+14,2 % par rapport à 2022)

: 344,0 millions d'euros (+14,2 % par rapport à 2022) Résultat net part du Groupe : 238,5 millions d'euros (+57,4 % par rapport à 2022)

Dividende recommandé au titre de l'exercice 2023 : 0,83 euro par action2, en hausse de 13,7 % par rapport à 2022

Très forte génération de trésorerie et levier d’endettement financier à un plus bas historique

Free cash-flow à un niveau exceptionnel de 427 millions d’euros (+35,6 % par rapport à 2022), avec un taux de cash-conversion de 109 %, nettement supérieur à notre objectif de 100 %, soutenu par un besoin en fonds de roulement structurellement largement négatif (-37 jours de production à fin décembre 2023), illustrant notre gestion rigoureuse et attention permanente sur le cash

Poursuite de la baisse du levier d’endettement financier à 1,2x 3 au 31 décembre 2023 (contre 1,6x au 31 décembre 2022)

au 31 décembre 2023 (contre 1,6x au 31 décembre 2022) Succès du refinancement à des conditions attractives début 2023, avec aucune échéance à venir avant 2026

Relèvement de la notation de SPIE à BB+ par S&P et Fitch en 2023

Activité M&A particulièrement soutenue avec plus de 700 millions d'euros de production annuelle acquise

9 acquisitions bolt-on renforçant notre présence en France, en Allemagne et aux Pays-Bas et établissant notre positionnement dans le secteur éolien offshore avec SPIE Global Services Energy (anciennement SPIE Oil & Gas Services)

SPIE continue de nourrir un riche pipeline d’opportunités d'acquisitions et poursuit la consolidation de ses marchés clés pour accroître son positionnement en tant qu'acteur majeur de la transition énergétique

SPIE : leader en matière de développement durable

- 48 % de la production de SPIE est alignée à la taxonomie européenne, ce qui distingue le Groupe parmi les acteurs les plus performants

À partir de 2024, SPIE fait évoluer ses segments de reporting pour refléter l'évolution du mix géographique du Groupe

France (incl. Services Nucléaires)

Germany

North-Western Europe

Central Europe : Pologne, Suisse, Autriche, République tchèque, Hongrie et Slovaquie

Global Services Energy (anciennement Oil & Gas Services)

Perspectives 2024

Poursuite de la croissance organique, à un rythme inférieur à celui de 2023

Poursuite de la progression de la marge d’EBITA

Poursuite d’une stratégie M&A dynamique fondée sur des acquisitions bolt-on, qui restent au cœur du modèle économique de SPIE

Taux de distribution du dividende proposé maintenu autour de 40 % du résultat net ajusté4, part du Groupe

Le Groupe ayant atteint avec deux ans d’avance son objectif de marge d’EBITA pour 2025, SPIE revoit à la hausse ses prévisions à moyen-terme d’ici 2025

- Croissance organique : au moins +4 % par an en moyenne, sur la base d’un niveau historique d’inflation

(Prévision inchangée)

- Marge d'EBITA : poursuite de la progression de la marge d’EBITA vers 7% en 2025

(Auparavant : « Progression de la marge d'EBITA vers 6,7 % en 2025 »)

- Un taux de cash-conversion d'environ 100 %

(Prévision inchangée)

- Accélération de notre ‘compounding model’ d’acquisitions

(Prévision inchangée)

- 5 objectifs ESG confirmés

(Prévision inchangée)





Gauthier Louette, Président-directeur général, a déclaré : « 2023 a été une année record pour SPIE à tous égards. Ces performances confirment les forces de notre modèle ainsi que le positionnement unique de nos services multi-techniques à haute valeur ajoutée, qui sont essentiels aux marchés de la transition énergétique en accélération. Le Groupe a enregistré une croissance organique exceptionnelle de 8,4 %. Malgré un contexte inflationniste, notre marge a nettement progressé, plus 40 points de base, ce qui nous a permis d'atteindre avec deux ans d'avance notre objectif à moyen terme de marge d'EBITA de 6,7 %. SPIE a délivré un taux de cash-conversion supérieur à 100 % et abaissé son levier d’endettement financier à un plus bas historique. Notre rigueur et l'attention permanente que nous portons à l’excellence opérationnelle sont restées les principaux moteurs de notre succès. Nous avons intensifié le rythme de nos acquisitions bolt-on au cours de l'année, avec neuf acquisitions représentant plus de 700 millions d'euros de production annuelle acquise, tout en continuant à nourrir un pipeline dynamique et riche en opportunités à venir.

La part de notre production alignée à la taxonomie européenne s'est élevée à 48 % en 2023, soit l'une des meilleures performances parmi les entreprises du SBF120, qui positionne le Groupe comme un acteur majeur de la transition énergétique.

Forts de ces accomplissements, nous sommes très confiants pour réaliser une nouvelle année solide en 2024. »





À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Nos 50 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable aux côtés de nos clients.

SPIE a réalisé, en 2023, un chiffre d’affaires consolidé de 8,7 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 584 millions d’euros.

1 Ajusté i) des éléments du résultat opérationnel retraités de l'EBITA du Groupe, ii) de la variation de la juste valeur et du coût amorti du dérivé lié à l'ORNANE, et de l’impôt normatif sur le résultat correspondant



2 Sous réserve de l’approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale du 3 mai 2024



3 Dette nette à fin décembre / EBITDA pro forma hors impact de la norme IFRS 16 (dont impact des acquisitions et cessions en année pleine) sur douze mois glissants



4 Ajusté i) des éléments du résultat opérationnel retraités de l'EBITA du Groupe, ii) de la variation de la juste valeur et du coût amorti du dérivé lié à l'ORNANE, et de l’impôt normatif sur le résultat correspondant







