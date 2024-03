Elis : Résultats annuels 2023

Elis réalise une performance financière record en 2023

Nombreuses réussites industrielles et commerciales

Accélération du désendettement

La performance opérationnelle et financière d’Elis en 2023 confirme la pertinence de la stratégie du Groupe et de son modèle d’affaires

Chiffre d’affaires de 4 309,4m€ (+12,8% dont +11,8% en organique)

EBITDA ajusté en hausse de +17,1% à 1 474,8m€ (marge en hausse de +130pb à 34,2%)

EBIT ajusté en hausse de +25,6% à 683,1m€ (marge en hausse de +160pb à 15,9%)

Résultat net courant par action en hausse de +22,4% à 1,86€ (+18,4% à 1,70€ sur une base diluée)

ROCE avant impôt en amélioration de +230pb à 13,9%

Free cash-flow en hausse de +35,0% à 303,6m€

Levier d’endettement financier à 2,0x au 31 décembre 2023, contre 2,5x au 31 décembre 2022

Note de crédit long terme relevée à Investment Grade par S&P Global Ratings à « BBB- »

Nombreux succès commerciaux en vêtements professionnels et bonne dynamique de prix

L’externalisation du secteur se poursuit en vêtements professionnels : les signatures de nouveaux contrats en 2023 sont environ +14% au-dessus du niveau de 2022

Activité satisfaisante dans nos 4 marchés finaux

Dynamique de prix très favorable sur l’ensemble de nos marchés grâce aux ajustements mis en place pour compenser l’inflation : l’effet prix est proche de +9% sur l’année, en ligne avec l’inflation de notre base de coûts

Grande discipline tarifaire appliquée aux signatures de nouveaux contrats ou de renouvellements, entraînant une légère augmentation du taux d’attrition

Amélioration des indicateurs de rentabilité, free cash-flow record et accélération du désendettement du Groupe

Amélioration de la performance industrielle et gains de productivité significatifs sur la logistique et la consommation de ressources

Toutes les zones géographiques affichent une marge d’EBITDA ajusté 2023 en progression, au-dessus de 30% du chiffre d’affaires

Free cash-flow 2023 record et accélération du désendettement : levier financier en baisse de 0,5x au 31 décembre 2023, à 2,0x

Dividende en numéraire proposé au titre de l’exercice 2023 à 0,43 euro par action, en augmentation de c. +5% par rapport au dividende de l’exercice 2022

Accélération du déploiement de la stratégie RSE

Amélioration des notations extra-financières du Groupe, récompensant sa stratégie RSE

Feuille de route climat annoncée en septembre 2023 avec des objectifs à horizon 2030 alignés sur les Accords de Paris et validés par le SBTi

Avancées sur l’ensemble des objectifs à 2025 du Groupe et dans la réduction des émissions (scopes 1, 2 et 3)

L’ADN du Groupe au cœur de sa raison d’être : « Assurer au quotidien et de façon durable un service circulaire de protection, d'hygiène et de bien-être, partout dans le monde. »

Objectifs 2024 : nouvelle année de croissance rentable pour Elis ; poursuite du désendettement du Groupe

Croissance organique du chiffre d’affaires annuel attendue à environ +5%

Marge d’EBITDA ajusté attendue proche de 35%

Marge d’EBIT ajusté attendue stable par rapport à 2023, à environ 16%

Résultat net courant par action attendu au-dessus de 1,75€ sur une base diluée

Free cash-flow attendu à environ 340m€

Levier d’endettement financier au 31 décembre 2024 attendu en baisse de 0,2x par rapport au 31 décembre 2023

Saint-Cloud, le 7 mars 2024 – Elis, leader mondial des services circulaires, publie ses résultats pour l’année 2023. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire et examinés par le conseil de surveillance le 6 mars 2024. Ils ont été audités et un rapport sans réserve a été émis par les Commissaires aux comptes.

A l’occasion de cette publication, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« Les résultats 2023 d’Elis font ressortir des niveaux record pour la quasi-totalité de ses indicateurs financiers.

Dans un contexte toujours marqué par une forte inflation, la croissance du chiffre d’affaires a largement bénéficié des ajustements de prix mis en place pour compenser l’augmentation de notre base de coûts. La dynamique commerciale a été soutenue, notamment en vêtements professionnels où l’externalisation accélère dans de nombreuses industries. D’un point de vue industriel, la poursuite de l’optimisation des processus de production dans toutes les géographies a permis d’enregistrer des gains de productivité significatifs, notamment sur la logistique et la consommation de ressources.

Ces succès opérationnels se traduisent par des résultats financiers remarquables, avec une forte amélioration du chiffre d’affaires, des marges d’EBITDA et d’EBIT ainsi que du résultat net courant. Le free cash-flow, en augmentation de 35%, atteint un niveau record de 304 millions d’euros et permet d’accélérer le désendettement du Groupe, avec un ratio d’endettement à 2,0x au 31 décembre 2023, en diminution de 0,5x.

Ces très bons résultats nous permettront de proposer, lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, une distribution de dividende en numéraire de 0,43 euro par action, en augmentation de près de +5% par rapport à l’année dernière.

Nous avons entamé 2024 avec une grande sérénité : la visibilité est bonne, tant du point de vue du chiffre d’affaires que de la base de coûts. 2024 devrait donc être une nouvelle année de croissance rentable pour Elis, avec une croissance organique du chiffre d’affaires d’environ +5%, ainsi qu’une nouvelle amélioration de la marge d’EBITDA, du résultat net courant par action et du free cash-flow.

Elis a également décidé d’investir pour l’avenir avec le net renforcement de ses structures commerciales. Dans toutes les zones géographiques, les équipes de vente sont en cours de renforcement afin d’accélérer le déploiement des services du Groupe et de soutenir la croissance future.

En 2023, Elis a poursuivi ses initiatives liées à l'économie circulaire et au recyclage des textiles. En septembre 2023, le Groupe a annoncé des objectifs ambitieux de réduction de ses émissions, alignés sur les objectifs de l'Accord de Paris.

Enfin, l’activité M&A devrait être nettement plus soutenue cette année qu’en 2023 et nous anticipons une reprise notable des acquisitions de cibles de petite ou moyenne taille. Les multiples attractifs payés pour ces acquisitions et la capacité d’Elis à rapidement générer des synergies nous permettront de poursuivre dans le même temps le désendettement du Groupe : nous anticipons une baisse du ratio d’endettement de 0,2x en 2024.

La grande résilience dont Elis a fait preuve à travers les différentes crises récentes, son savoir-faire opérationnel, son profil de croissance organique renforcé et son modèle fondé sur les principes de l’économie circulaire sont des atouts majeurs qui permettront au Groupe de continuer à affirmer son leadership dans tous les pays où il est présent. »

I. Résultats annuels 2023





Décomposition de la croissance du chiffre d’affaires publié 2023

En millions d’euros 2023 2022 Croissance organique Croissance externe Effet change Croissance publiée France 1 311,6 1 185,0 +10,7% - - +10,7% Europe centrale 1 013,4 870,0 +15,1% +0,7% +0,7% +16,5% Scandin. & Eur. de l’Est 599,2 580,7 +8,5% +0,3% -5,5% +3,2% Royaume-Uni & Irlande 534,9 476,5 +14,0% - -1,8% +12,3% Amérique latine 444,9 347,3 +10,4% +16,3% +1,3% +28,1% Europe du Sud 379,2 330,5 +13,6% +1,1% - +14,7% Autres 26,1 30,8 -14,0% - -1,0% -15,0% Total 4 309,4 3 820,9 +11,8% +1,8% -0,8% +12,8%

« Autres » inclut les entités manufacturières et les holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Ventilation de la croissance organique 2023

T1 T2 S1 T3 T4 S2 France +15,8% +11,6% +13,5% +8,8% +7,4% +8,1% Europe centrale +21,4% +16,7% +18,9% +12,3% +10,9% +11,6% Scandin. & Eur. de l’Est +15,8% +7,4% +11,5% +5,0% +6,4% +5,7% Royaume-Uni & Irlande +23,9% +13,9% +18,5% +11,6% +8,5% +10,1% Amérique latine +12,6% +9,5% +10,9% +10,9% +9,4% +10,1% Europe du Sud +24,7% +15,4% +19,4% +10,3% +7,1% +8,8% Autres -15,4% +6,6% -4,4% -20,3% -22,5% -21,4% Total +18,3% +12,5% +15,2% +9,5% +8,1% +8,8%

« Autres » inclut les Entités manufacturières et les holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Comme annoncé le 30 janvier 2024, Elis a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires record de 4 309,4 millions d’euros, en croissance de +12,8% par rapport à 2022. Il est notamment porté par les ajustements mis en place depuis 2022 pour contrer l’inflation avec un effet prix de +9% en moyenne sur l’année, et par les nombreux succès commerciaux en vêtements professionnels, où l’externalisation du secteur se poursuit, notamment en Europe du Sud et en Amérique latine.

En France, le chiffre d’affaires est en croissance de +10,7% (intégralement organique). La dynamique de prix a été bonne, tirée par les ajustements mis en place depuis 2022 pour compenser l’inflation de nos coûts. Nous avons continué d’enregistrer de nombreux gains de contrats en vêtements professionnels et en pest control, compensant une légère baisse de l’activité avec nos petits clients, notamment pour des services non-essentiels. En Hôtellerie-Restauration, la base comparable était favorable au 1er trimestre. L’activité est ensuite restée stable par rapport à 2022.

En Europe centrale, le chiffre d’affaires est en hausse de +16,5% (+15,1% en organique). La dynamique commerciale a été satisfaisante, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas, les deux plus gros pays de la zone, où la poursuite du développement de l’externalisation a permis la signature de nouveaux contrats en vêtements professionnels. L’Allemagne délivre une croissance organique d’environ +17% : la majorité des ajustements de prix négociés en 2022 pour compenser la forte inflation (en particulier salariale) a été mise en place au début de l’année 2023. Cependant, la discipline tarifaire du Groupe a entraîné quelques pertes de contrats dans plusieurs pays de la zone, notamment sur le marché de la Santé en Allemagne.

En Scandinavie & Europe de l’Est, le chiffre d’affaires est en hausse de +3,2% (+8,5% en organique), avec un effet change de -5,5%, principalement dû à l’évolution de la couronne suédoise et de la couronne norvégienne. La croissance organique est tirée par les ajustements de prix et le développement commercial en vêtements professionnels (y compris Ultra propre). En Hôtellerie-Restauration, l’activité a été satisfaisante.

Au Royaume-Uni & Irlande, le chiffre d’affaires est en hausse de +12,3% (+14,0% en organique), avec un effet change négatif de -1,8% sur l’année. La dynamique de prix de la zone a été bonne. L’activité en Santé est restée très solide. En Industrie et Commerce & Services, nous avons enregistré la signature de nouveaux contrats grâce à un effort commercial soutenu, mais l’activité des clients au Royaume-Uni a été pénalisée par la détérioration de la situation macro-économique du pays. Enfin, en Hôtellerie-Restauration, notre discipline tarifaire a entraîné quelques pertes de contrats.

En Amérique latine, le chiffre d’affaires est en hausse de +28,1% (+10,4% en organique). Les acquisitions contribuent pour +16,3% à la croissance 2023 de la région. Notre filiale mexicaine, consolidée depuis le 1er juillet 2022, a réalisé une croissance organique à 2 chiffres au second semestre. Cette acquisition permet de renforcer significativement le profil de croissance de la zone. De plus la dynamique d’externalisation se poursuit dans tous nos pays d’Amérique latine et nous continuons d’enregistrer des gains de contrats, notamment en Santé. Les pertes de contrats restent très limitées malgré un effet prix supérieur à l’inflation sur l’année.

En Europe du Sud, le chiffre d’affaires est en hausse de +14,7% (+13,6% en organique), avec une bonne dynamique de prix. En vêtements professionnels, le développement de l’externalisation a été soutenu et nous avons gagné de nouveaux contrats, notamment auprès d’entreprises du secteur de l’agro-alimentaire. L’activité en Hôtellerie-Restauration a poursuivi son redressement pour revenir au niveau d’avant crise sanitaire. Les acquisitions de Gruppo Indaco en Italie et de Compania de Tratamientos Levante en Espagne constituent des plateformes solides pour accélérer notre développement dans le secteur du pest control dans la zone. Elles ont contribué pour +1,1% à la croissance annuelle de la région.

EBITDA ajusté

En millions d’euros 2023

publié 2022

retraité* Var. 23/22



S1 S2 Total S1 S2 Total S1 S2 Total France 250,4 279,3 529,8 209,7 246,5 456,2 +19,4% +13,3% +16,1% En % du chiffre d’affaires 39,0% 41,5% 40,3% 37,0% 39,6% 38,4% +190pb +200pb +190pb Europe centrale 147,3 163,6 310,9 121,5 137,5 259,0 +21,2% +19,0% +20,0% En % du chiffre d’affaires 29,5% 31,6% 30,5% 29,4% 29,8% 29,6% = +180pb +90pb Scandinavie & Eur. de l’Est 106,5 112,0 218,5 100,7 109,5 210,2 +5,7% +2,3% +3,9% En % du chiffre d’affaires 35,5% 37,5% 36,5% 35,9% 36,4% 36,2% -50pb +100pb +30pb Royaume-Uni & Irlande 76,5 87,9 164,4 67,4 75,8 143,2 +13,6% +15,9% +14,8% En % du chiffre d’affaires 29,7% 31,7% 30,7% 30,0% 30,0% 30,0% -30pb +160pb +70pb Amérique latine 73,6 79,4 153,0 45,6 70,8 116,4 +61,1% +12,2% +31,4% En % du chiffre d’affaires 34,4% 34,4% 34,4% 32,4% 34,3% 33,5% +200pb +10pb +90pb Europe du Sud 53,0 64,1 117,1 39,4 50,7 90,1 +34,6% +26,5% +30,0% En % du chiffre d’affaires 29,4% 32,1% 30,8% 26,2% 28,1% 27,2% +320pb +400pb +360pb Autres (9,1) (9,8) (18,9) (7,9) (7,6) (15,5) -15,2% -28,6% -21,8% Total 698,1 776,7 1 474,8 576,4 683,2 1 259,6 +21,1% +13,7% +17,1% En % du chiffre d’affaires 33,2% 35,2% 34,2% 32,3% 33,5% 33,0% +90pb +160pb +130pb

* : Voir la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

Les taux de marge et les variations sont calculés sur la base des valeurs exactes.

« Autres » inclut les entités manufacturières et les holdings.

En 2023, l’EBITDA ajusté du Groupe est en augmentation de +17,1% par rapport à 2022, à 1 474,8 millions d’euros ; la marge d’EBITDA ajusté est quant à elle en hausse de +130pb.

En France, des gains logistiques et l’optimisation de nos process industriels permettent une amélioration de +190pb de la marge d’EBITDA ajusté, à 40,3%.

En Europe centrale, la marge d’EBITDA ajusté est en hausse de +90pb par rapport à 2022 pour atteindre 30,5%. La mise en place progressive des ajustements de prix ainsi que des gains de productivité, notamment en logistique, permettent de contrecarrer la forte inflation dans la zone, surtout en Allemagne.

En Scandinavie & Europe de l’Est, la marge d’EBITDA ajusté est en hausse de +30pb par rapport à 2022, à 36,5%. L’optimisation des coûts logistiques et de la consommation d’énergie permet d’améliorer la marge malgré une inflation forte et des négociations tarifaires parfois difficiles, notamment avec les clients dans la santé publique.

Au Royaume-Uni & Irlande, la marge d’EBITDA ajusté est en hausse de +70pb par rapport à 2022, à 30,7%, notamment grâce à une bonne maîtrise des coûts logistiques et à l’amélioration de la productivité des ateliers.

En Amérique latine, la marge d’EBITDA ajusté est en hausse de +90pb par rapport à 2022, à 34,4%, tirée par l’intégration de l’actif mexicain, ainsi que par des gains de productivité dans les autres pays.

En Europe du Sud, la forte augmentation du chiffre d’affaires et des gains de productivité permettent une amélioration de +360pb de la marge d’EBITDA ajusté, à 30,8%.

Tableau de passage de l’EBITDA ajusté au résultat net

En millions d’euros 2023

publié 2022

retraité* Var. 23/22



EBITDA ajusté 1 474,8 1 259,6 +17,1% En % du chiffre d’affaires 34,2% 33,0% +130pb Dotations aux amortissements (791,7) (715,9) EBIT ajusté 683,1 543,7 +25,6% En % du chiffre d’affaires 15,9% 14,2% +160pb Frais financiers divers (1,6) (1,7) Charges sur paiements en actions (31,1) (22,3) Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises (85,1) (82,9) Autres produits et charges opérationnels (67,9) (9,0) Perte de valeur sur le goodwill - (58,7) Résultat opérationnel 497,5 369,0 +34,8% Résultat financier net (124,6) (86,7) Charge d'impôt (110,4) (79,7) Résultat des activités poursuivies 262,4 202,6 +29,5% Résultat net 262,4 202,6 +29,5% Résultat net courant1 433,4 351,3 +23.4%

* : Voir la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

1 : Une réconciliation est présentée dans la partie « Tableau de passage du résultat net au résultat net courant » de ce communiqué.

Les taux de marge et les variations sont calculés sur la base des valeurs exactes.

EBIT ajusté et ROCE

En 2023, l’EBIT ajusté est en augmentation de +25,6% par rapport à 2022, à 683,1 millions d’euros. La marge d’EBIT ajusté est en hausse de +160pb à 15,9%, en lien avec l’évolution limitée des amortissements sur l’année (environ +10,5%). 2023 est la dernière année à bénéficier d’amortissements plus faibles que la normale, en lien avec les investissements également inférieurs à la normale pendant la pandémie (2020 et 2021).

Le ROCE avant impôt, correspondant au ratio entre l’EBIT ajusté et les capitaux engagés du début de l’exercice, atteint 13,9% en 2023, contre 11,6% en 2022.

Le détail du calcul des capitaux propres employés est présenté dans la partie « Capitaux propres employés » de ce communiqué.

Résultat opérationnel

Les principaux postes figurant entre l’EBIT ajusté et le résultat opérationnel sont :

Les charges sur plans d’actions gratuites qui correspondent au traitement comptable prévu par la norme IFRS 2. Elles sont en augmentation par rapport à 2022, à 31,1 millions d’euros, en lien avec la hausse du cours de l’action sur les trois derniers exercices.

L’amortissement des incorporels lié aux acquisitions passées, relativement stable puisque l’essentiel provient de l’acquisition de Berendsen en 2017.

Les autres produits et charges opérationnels, en forte augmentation, tirés notamment par la réévaluation du complément de prix de l’acquisition réalisée au Mexique en 2022, les perspectives financières du groupe acquis ayant été revues deux fois à la hausse compte tenu des performances réalisées aux 1er et 2ème semestre 2023.





Résultat financier net

Le résultat financier net représente une charge en augmentation de 37,9 millions d’euros. Cette variation est due à une hausse des charges d’intérêts liée aux refinancements de 2022 et 2023 à des taux d’intérêt plus élevés que les années précédentes (c. 20 millions d’euros), à une charge de désactualisation du complément de prix de l’acquisition réalisée au Mexique en 2022 (c. 12 millions d’euros) et à un effet change négatif (c. 6 millions d’euros).

Résultat net

Le bénéfice net a augmenté de 59,8 millions d’euros, passant de 202,6 millions en 2022 à 262,4 millions en 2023 pour les raisons susmentionnées.

Tableau de passage du résultat net au résultat net courant

En millions d’euros 2023 publié 2022 retraité* Var. 23/22



Résultat net 262,4 202,6 +29.5% Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises1 65,0 63,4 Perte de valeur sur le goodwill - 58,7 Charge IFRS 21 28,9 21,5 Charge de désactualisation du complément de prix de l’acquisition réalisée au Mexique 12,4 - Amortissement accéléré des frais d’émission d’emprunts1 - 0,3 Gains / pertes exceptionnels en lien avec les opérations de refinancement1 - (2,2) Autres produits et charges opérationnels1 64,6 7,0 Résultat net courant 433,4 351,3 +23.4% Participations ne donnant pas le contrôle (0,0) 0,0 Résultat net courant attribuable aux actionnaires de la société mère 433,4 351,3 +23,4% Intérêts financiers liés aux obligations convertibles 15,6 9,6 Résultat net courant attribuable aux actionnaires de la société mère, ajusté pour l’effet de la dilution 449,0 360,9



+24,4% Nombre d’actions, de base 233,1 231,3 Nombre d’actions, dilué 263,5 250,8 Résultat net courant par action (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère 1,86 1,52 +22,4% - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère 1,70 1,44 +18,4%

* : Voir la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

1 : Net de l’effet impôt.

Le résultat net courant ressort à 433,4 millions d’euros en 2023, en amélioration de +23,4% par rapport à 2022. Le résultat net courant par action est en hausse de +22,4% à 1,86 euro (en hausse de +18,4% à 1,70 euro sur une base diluée).

Tableau de flux de trésorerie

En millions d’euros 2023

publié 2022

retraité* EBITDA ajusté 1 474,8 1 259,6 Eléments exceptionnels et variations de provisions (13,7) (9,7) Frais d’acquisitions et de cessions (1,5) (4,4) Autres (1,6) (1,7) Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt 1 457,9 1 243,8 Investissements nets (820,8) (691,9) Variation du besoin en fonds de roulement (5,9) (52,6) Intérêts financiers nets versés (y compris intérêts sur passifs locatifs) (90,2) (72,9) Impôts versés (126,4) (100,1) Paiement des passifs locatifs - principal (111,0) (101,5) Free cash-flow (après paiement des passifs locatifs) 303,6 224,9 Acquisitions de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (82,2) (221,7) Autres variations provenant des sociétés acquises (4,4) (22,7) Autres flux liés aux opérations de financement (1,4) (3,4) Dividendes et distributions mis en paiement au cours de l’exercice (61,7) (33,2) Augmentation de capital, actions propres 9,0 4,5 Autres (10,5) 17,4 Diminution (augmentation) de l’endettement net 152,5 (34,2) Endettement financier net 3 025,5 3 178,0

* : Voir la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué.

Investissements nets

En 2023, les investissements nets du Groupe ressortent à 19,0% du chiffre d’affaires, comparé à 18,1% en 2022, en lien avec la mise en place des nouveaux contrats gagnés en vêtement professionnel. En valeur, les investissements nets augmentent d’environ +128,8 millions d’euros.

Variation du besoin en fonds de roulement

En 2023, la variation du besoin en fonds de roulement est légèrement négative à -5,9 millions d’euros comparé à -52,6 millions d’euros, en raison d’une baisse des stocks centraux de linge et de bons encaissements de fin d’année : le délai moyen de règlement de nos clients était de 55 jours au 31 décembre 2023, malgré un effet calendaire défavorable.

Free cash-flow

En 2023, le Groupe délivre un free cash-flow de 303,6 millions d’euros, en augmentation de 35,0% par rapport à 2022. Ceci reflète la progression de l’EBITDA et l’évolution favorable du besoin en fonds de roulement.

Endettement financier net et financement

L’endettement financier net du Groupe au 31 décembre 2023 est de 3 025,5 millions d’euros, contre 3 178,0 millions d’euros au 31 décembre 2022 et 3 275,4 millions d’euros au 30 juin 2023. Le levier d’endettement financier s’améliore à 2,0x au 31 décembre 2023, contre 2,5x au 31 décembre 2022.

En juillet, le Groupe a signé un nouveau financement au format USPP (US private placement) pour un montant de 200 millions de dollars avec un groupe d’investisseurs américains emmené par Metlife Investment Management. Les nouvelles obligations émises ont une maturité de 12 ans (juillet 2035) et offrent aux investisseurs un coupon de 6,03% en dollar. Celles-ci ont été intégralement transposées en euro pour un montant total de 183 millions d’euros, et Elis paiera un coupon final en euro de 5,21%.

De plus, Elis a également reçu le premier chargement de son programme de titrisation, dont le montant maximal s’élève à 200 millions d’euros pour une durée de 3 ans.

Distribution au titre de l’exercice 2023

Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 23 mai 2024, le Conseil de Surveillance proposera la distribution d’un dividende en numéraire de 0,43€ par action au titre de l’exercice 2023. Ce montant représente une augmentation de c. +5% par rapport au dividende payé au titre de l’exercice 2022.

Objectifs 2024

La croissance organique du chiffre d’affaires annuel 2024 est attendue à environ +5%, avec un effet prix inférieur à celui de 2023, en lien avec le ralentissement de l’inflation.

Elis a décidé d’investir pour l’avenir avec le net renforcement de ses structures commerciales. Dans toutes les zones géographiques, les équipes de vente sont en cours de renforcement afin d’accélérer le déploiement des services du Groupe et de soutenir la croissance future. Ceci correspond à un coût supplémentaire annuel d’environ 20 millions d’euros. Malgré cela, la marge d’EBITDA ajusté 2024 est attendue proche de 35%, grâce aux nouveaux gains de productivité qui seront réalisés sur l’année, et à nos contrats d’approvisionnement en énergie, dont les conditions sont figées pour la quasi-totalité des volumes 2024.

La marge d’EBIT ajusté 2024 est attendue stable par rapport à 2023, à environ 16%. L’amélioration de la marge d’EBITDA ajusté devrait être compensée par la normalisation des amortissements en pourcentage du chiffre d’affaires (2023 était la dernière année à bénéficier d’amortissements plus faibles que la normale, en lien avec les faibles investissements pendant la pandémie).

Le résultat net courant par action 2024 devrait être au-dessus de 1,75€ (nombre d'actions sur une base diluée, prenant notamment en compte le potentiel effet dilutif des OCEANE émises en septembre 2022).

Le free cash-flow 2024 est attendu à environ 340 millions d’euros, tiré par l’amélioration de l’EBITDA et la poursuite de la normalisation du besoin en fonds de roulement.

Le levier d’endettement financier au 31 décembre 2024 est attendu en baisse de c. -0,2x sur l’année 2024.

II. Actualité RSE





L’économie circulaire au cœur du modèle économique d’Elis

Elis propose à ses clients des produits qui sont entretenus, réparés, réutilisés et réemployés afin d’optimiser leur utilisation et leur durée de vie. Le Groupe sélectionne ainsi ses produits textiles sur la base de critères de durabilité assurant un grand nombre de cycles de lavage et dispose également d’ateliers de réparation. Elis a la conviction que le modèle d’économie circulaire, visant notamment à réduire les consommations de ressources naturelles en optimisant la durée de vie des produits, est une solution durable pour répondre aux enjeux environnementaux actuels.

Les services proposés par Elis se positionnent notamment comme une alternative durable par rapport à l’achat ou à l’utilisation simple des produits ou par rapport à des produits à usage unique, dit jetables.

De plus, ces alternatives à des approches linéaires de consommation permettent à nos clients d’éviter des émissions de CO 2 et de contribuer à réduire leurs propres émissions.

La Fondation Ellen MacArthur estime quant à elle que l’économie circulaire peut contribuer de façon significative à l’atteinte du Zéro Émissions Nettes et que près de 9 milliards de tonnes de CO2eq (soit 20% des émissions mondiales) pourraient être réduites grâce à une transition de nos modèles vers l’économie circulaire, ne serait-ce que dans certains secteurs clés.

Notations extra-financières 2023

Agences de notation MSCI Ecovadis CDP Sustainalytics Ethifinance ESG Rating Scores A 75/100



Or A-



Climate change (2023) A



Supplier Engagement Leaderboard (2022)



Risque faible 75/100



Or

La performance du Groupe est reconnue par les agences de notations extra financières :

En 2023, l’agence de notation MSCI a amélioré la note d’Elis de BBB à A. Cette distinction souligne l’engagement du Groupe en matière de RSE et ses progrès continus.

En 2023, Elis a reçu la médaille d’or au questionnaire Ecovadis, maintenant ainsi son excellent score de 75/100. Ce prix confirme son engagement auprès de ses clients, partenaires et employés, et positionne Elis parmi les entreprises les mieux notées de son secteur d’activité. La stratégie RSE d’Elis remplit ainsi les critères d'évaluation d'Ecovadis, fondés sur des normes internationales et 4 thématiques RSE (Environnement, Social & Droits de l’Homme, Éthique, Achats responsables). Cette médaille place le Groupe dans le top 5% des quelques 100 000 entreprises évaluées par EcoVadis.

A sa dernière évaluation du CDP, le Groupe Elis a obtenu la note de « A- » au questionnaire Climat du CDP (Carbon Disclosure Project), une organisation à but non-lucratif qui évalue de façon indépendante les entreprises sur leur stratégie, gestion, performance et engagement des parties prenantes sur le climat. Cette évaluation place ainsi le Groupe dans la catégorie « Leadership » et souligne son engagement et son action en matière de changement climatique. De plus, le Groupe a obtenu la note « A » au CDP Supplier Engagement Leaderboard, ce qui place Elis dans le top 8% des entreprises évaluées pour leurs actions mises en place sur la chaîne de valeur en faveur du climat.

Sustainalytics maintient son évaluation du Groupe à un « risque faible » en matière d’ESG.

Enfin, Elis a amélioré son score auprès de l’agence de notation Ethifinance ESG Rating (ex Gaïa) en passant de 73/100 à 75/100. Le Groupe conserve ainsi son niveau « Or ».





Notre engagement en faveur du climat : des objectifs ambitieux à horizon 2030

Le 4 septembre dernier, Elis a dévoilé sa feuille de route climat et ses objectifs à horizon 2030, témoignant de son engagement à accompagner la transition de la société vers une économie bas-carbone.

Elis vise ainsi à :

Réduire de 47,5% en valeur absolue ses émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 d'ici 2030, par rapport à 2019 1 ;

; Réduire de 28% en valeur absolue ses émissions de gaz à effet de serre du scope 3 issues de l’achat de biens et services, des carburants et de l’énergie amont, du transport et de la distribution amont, des déplacements domicile-travail ainsi que de la fin de vie des produits vendus (et ce également par rapport à 2019).

Ces objectifs ont été approuvés par la Science Based Targets initiative (SBTi). Cet organisme issu d’un partenariat entre le Pacte Mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI), le Carbon Disclosure Project (CDP) et le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), est l’acteur de référence internationale sur le sujet. Ces objectifs sont alignés avec les Accords de Paris de 2015, et visent à contribuer à limiter l’augmentation de température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels pour les scopes 1 et 2, et nettement en dessous (« well below ») de 2°C pour le scope 3.

Ces objectifs climat marquent une nouvelle étape dans la stratégie RSE et climat d'Elis. Le Groupe travaille en effet depuis de nombreuses années à réduire sa consommation d'énergie et ses émissions de CO2eq.

A fin 2023, le Groupe enregistre une baisse de ses émissions de CO2eq de 14,6% sur les scopes 1&2 et de 3,6% sur le scope 3 par rapport à 2019.

En décembre 2023, ces objectifs climat à horizon 2030 ont été intégrés au calcul de la marge de la facilité de crédit renouvelable indexée sur des indicateurs de développement durable (900 millions d’euros) du Groupe.

Performance du Groupe dans le cadre de son programme d’engagement à 2025

Le Groupe progresse sur l’ensemble de ses objectifs en 2023, soulignant l’engagement de ses équipes au quotidien.

De plus, dans le cadre de l’enquête satisfaction du Groupe, 84% des salariés interrogés estiment qu’Elis est engagé sur les sujets de RSE.

Les piliers de notre stratégie Nos engagements et objectifs à horizon 2025 Point d’étape 2023 Circularité et exemplarité pour réduire notre impact sur la planète















Améliorer l’efficacité thermique de ses usines européennes de 35% entre 2010 et 2025 -28% Accélérer la transition de sa flotte de véhicules logistiques et viser 650 véhicules alternatifs d’ici 2025 355 véhicules logistiques alternatifs (contre 134 en 2020) Réduire de 50% les consommations d’eau par kg de linge livré entre 2010 et 2025 de ses blanchisseries européennes -46% Réutiliser ou recycler 80% des textiles en fin de vie du Groupe en 2025 77% (hors Mexique) Proposer au moins une collection utilisant des matériaux responsables dans chaque famille de produits 58% Accompagner nos collaborateurs pour favoriser leur développement







Réduire de 50% le taux de fréquence des accidents des employés du Groupe entre 2019 et 2025 -11,4% Atteindre 40% de femmes cadres ou managers d’ici à 2025 (42% d’ici 2030) 35% Étendre le programme des chevrons dans le Groupe 352 chevrons (+52% par rapport à 2018) Apporter une contribution positive à la Société



Tripler l’impact de la Fondation Elis d’ici 2025 5e promotion accueillie en septembre Disposer de 95% des dépenses d’achats liées à des fournisseurs directs ayant fait l’objet d’une évaluation RSE sur les 3 dernières années 94,8%

III. Autres informations





Retraitements des informations financières des exercices antérieurs

Le tableau suivant présente les retraitements effectués rétrospectivement sur l’état du résultat au 31 décembre 2022 précédemment publié, en lien avec les regroupements d’entreprises (IFRS 3).

En millions d’euros 2022 publié IFRS 3 2022

retraité Chiffre d’affaires 3 820,9 - 3 820,9 EBITDA ajusté 1 259,6 - 1 259,6 Dotations aux amortissements (715,9) - (715,9) EBIT ajusté 543,7 - 543,7 Frais financiers divers (1,7) - (1,7) Charges sur paiements en actions (22,3) - (22,3) Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises (80,1) (2,8) (82,9) Autres produits et charges opérationnels (9,0) - (9,0) Perte de valeur de goodwill (58,7) - (58,7) Résultat opérationnel 371,8 (2,8) 369,0 Résultat financier net (86,7) - (86,7) Charge d'impôt (80,5) 0,8 (79,7) Résultat des activités poursuivies 204,6 (2,0) 202,6 Résultat net 204,6 (2,0) 202,6

Capitaux propres employés

Le calcul des capitaux propres employés exclut les incorporels reconnus en 2007, lors du dernier LBO, pour 1 537,0 millions d’euros au 1er janvier 2023 et 1 537,7 millions d’euros au 1er janvier 2022 (nets d’impôts différés).

En millions d’euros Au 1er janvier 2023 Au 1er janvier 2022 TOTAL ACTIF 8 634,3 8 043,1 Actifs liés aux avantages au personnel (18,7) (51,8) Trésorerie et équivalents de trésorerie (286,1) (160,1) Incorporels reconnus lors du dernier LBO du Groupe (nets d’impôts différés) (1 537,0) (1 537,7) Sous-total (I) 6 792,4 6 293,4 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 8 634,3 8 043,1 CAPITAUX PROPRES (3 212,3) (3 013,7) Passifs liés aux avantages au personnel (69,4) (105,9) Emprunts et dettes financières (3 034,9) (3 084,5) Concours bancaires courants et part des emprunts à moins d’un an (429,3) (219,5) Sous-total (II) 1 888,5 1 619,5 Capitaux employés en début de période = (I)-(II) 4 904,0 4 673,9

Définitions financières

La croissance organique du chiffre d’affaires (produits de l’activité ordinaire) du Groupe est calculée en excluant (i) les effets des changements de périmètre de consolidation des « acquisitions importantes » et des « cessions importantes » (telles que définies dans le Document de Base) réalisées pendant chacune des périodes comparées ainsi que (ii) l’effet de la variation des taux de change.

L’EBITDA ajusté est défini comme l’EBIT ajusté, avant dotations aux amortissements nets de la quote-part de subvention virée au compte de résultat.

La marge d’EBITDA ajusté est définie comme l’EBITDA ajusté divisé par le chiffre d’affaires.

L’EBIT ajusté est défini comme le bénéfice net (ou la perte nette) avant résultat financier, charge d’impôt, quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, amortissement des relations clientèle, perte de valeur sur le goodwill, autres produits et charges opérationnels, frais financiers divers (services bancaires comptabilisés dans le résultat opérationnel) et charges IFRS 2 (paiements fondés sur des actions).

La marge d’EBIT ajusté est définie comme l’EBIT ajusté divisé par le chiffre d’affaires.

Le résultat net courant correspond au résultat net en excluant les éléments significatifs qui, en raison de leur nature et de leur caractère inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance courante du Groupe.

Le free cash-flow est défini comme l’EBITDA ajusté moins ses éléments non-cash et diminué de la variation de besoin en fonds de roulement, des achats de linge, des investissements industriels (nets des cessions), de l’impôt payé, des intérêts financiers payés et des paiements des passifs locatifs.

Le levier d’endettement financier correspond au covenant financier tel que défini dans le contrat de financement bancaire signé en 2021 : leverage ratio = endettement financier net / EBITDA ajusté pro forma des acquisitions finalisées au cours des 12 derniers mois et après synergies.

Répartition géographique

France Europe centrale : Allemagne, Autriche, Belgique, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Suisse Scandinavie & Europe de l’Est : Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Russie, Suède Royaume-Uni & Irlande Amérique latine : Brésil, Chili, Colombie, Mexique Europe du Sud : Espagne & Andorre, Italie, Portugal



Extrait des comptes consolidés annuels

État du résultat net consolidé

(en millions d'euros) 2023 2022 retraité* Produits de l'activité ordinaire 4 309,4 3 820,9 Coût du linge, des appareils et des autres consommables (629,4) (575,0) Coûts de traitement (1 637,3) (1 491,3) Coûts de distribution (626,6) (585,5) Marge brute 1 416,1 1 169,1 Frais de vente, généraux et administratifs (763,6) (655,1) Pertes de valeur nettes sur créances clients et autres créances (2,1) 5,7 Dotations aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d'entreprises (85,1) (82,9) Autres produits et charges opérationnels (67,9) (9,0) Perte de valeur sur le goodwill 0,0 (58,7) Résultat opérationnel 497,5 369,0 Résultat financier net (124,6) (86,7) Résultat avant impôt 372,9 282,3 Charge d'impôt (110,4) (79,7) Résultat des activités poursuivies 262,4 202,6 Résultat des activités abandonnées, net d'impôt 0,0 0,0 RESULTAT NET 262,4 202,6 Attribuable aux : - actionnaires de la société mère 262,5 202,6 - participations ne donnant pas le contrôle (0,0) 0,0 Résultat par action (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère €1,13 €0,88 - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère €1,06 €0,85 Résultat par action des activités poursuivies (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère €1,13 €0,88 - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère €1,06 €0,85 * : Voir la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué

État de la situation financière consolidée

Actif

(en millions d'euros) 31/12/2023 31/12/2022 retraité* Goodwill 3 988,1 3 914,1 Immobilisations incorporelles 695,1 763,4 Actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation 512,8 466,9 Immobilisations corporelles 2 210,8 2 039,8 Autres participations 0,1 0,1 Autres actifs non courants 66,5 79,2 Actifs d'impôt différé 46,9 43,0 Actifs liés aux avantages au personnel 12,3 18,7 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 7 532,5 7 325,2 Stocks 185,6 195,2 Actifs sur contrats 51,9 45,5 Clients et autres débiteurs 823,4 746,5 Actifs d'impôt exigible 24,5 18,2 Autres actifs 19,3 17,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 665,1 286,1 Actifs détenus en vue de la vente 0,0 0,2 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 1 769,7 1 309,1 TOTAL ACTIF 9 302,2 8 634,3 * : Voir la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué

Passif et capitaux propres

(en millions d'euros) 31/12/2023 31/12/2022 retraité* Capital émis 234,0 230,1 Primes liées au capital 2 477,7 2 440,9 Réserve sur actions propres (0,7) (1,7) Autres réserves (289,1) (324,1) Résultats accumulés non distribués 1 053,8 866,2 CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 3 475,7 3 211,5 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 0,7 0,8 CAPITAUX PROPRES 3 476,4 3 212,3 Provisions 94,0 91,8 Passifs liés aux avantages au personnel 90,7 69,4 Emprunts et dettes financières 2 717,5 3 034,9 Passifs d'impôt différé 293,6 308,9 Passifs locatifs 430,0 390,3 Autres passifs non courants 57,9 69,5 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 3 683,6 3 964,7 Provisions - part à moins d'un an 17,1 10,4 Dettes d'impôt exigible 24,2 24,0 Fournisseurs et autres créditeurs 404,8 364,8 Passifs sur contrats 83,7 81,3 Passifs locatifs - part à moins d'un an 107,4 95,2 Autres passifs 531,9 452,4 Concours bancaires courants et part des emprunts à moins d'un an 973,1 429,3 Passifs directement liés aux actifs détenus en vue de la vente 0,0 0,0 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 2 142,2 1 457,3 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 9 302,2 8 634,3 * : Voir la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué

Etat des flux de trésorerie consolidés

(en millions d'euros) 2023 2022

retraité* Résultat net consolidé 262,4 202,6 Charge d'impôt 110,4 79,7 Résultat financier net 124,6 86,7 Perte de valeur sur le goodwill 0,0 58,7 Paiements en actions 22,9 20,3 Dotations nettes aux amortissements et provisions 885,3 793,6 Quote-part de subvention virée au compte de résultat (0,5) (0,7) Plus et moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 4,3 5,4 Ajustements de compléments de prix et autres éléments sans impact sur la trésorerie 48,4 (2,5) CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 1 457,9 1 243,8 Variation des stocks 12,3 (50,0) Variation des clients, autres débiteurs et actifs sur contrats (66,6) (119,3) Variation des autres actifs (1,4) 0,3 Variation des comptes fournisseurs et autres créditeurs 1,7 82,2 Variation des passifs sur contrats et autres passifs 52,5 35,7 Variation des autres postes (0,9) (2,2) Avantages au personnel (3,5) 0,7 Impôts versés (126,4) (100,1) FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L'ACTIVITÉ 1 325,7 1 091,2 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles (26,8) (26,5) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles 0,1 0,0 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles (797,1) (673,3) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 2,8 7,4 Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (82,2) (221,7) Encaissements liés aux cessions de filiales, sous déduction de la trésorerie cédée 0,0 (0,0) Variation des prêts et avances consentis 0,5 1,1 Dividendes reçus (0,0) 0,0 Subventions d'investissement 0,3 0,5 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (902,4) (912,5) Augmentation de capital 7,9 4,6 Actions propres 1,2 (0,1) Dividendes et distributions mis en paiement au cours de l'exercice (61,7) (33,2) Encaissements liés aux nouveaux emprunts 1 194,8 1 244,0 Remboursements d'emprunts (985,9) (1 091,2) Paiements de passifs locatifs - principal (111,0) (101,5) Intérêts financiers nets versés (y compris intérêts sur passifs locatifs) (90,2) (72,9) Autres flux liés aux opérations de financement (1,4) (3,4) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (46,4) (53,7) VARIATION DE TRÉSORERIE 376,8 125,0 Trésorerie à l'ouverture 286,1 160,1 Incidence de la variation du cours des devises sur la trésorerie 1,8 1,0 TRÉSORERIE A LA CLÔTURE 664,7 286,1 * : Voir la partie « Retraitements des informations financières des exercices antérieurs » de ce communiqué





1 L’objectif comprend les émissions liées à l'utilisation des terres et aux absorptions provenant des matières premières bioénergétiques. Les émissions du Scope 2 sont reportées en market-based.

Scope 1 (émissions directes) principalement associées aux consommations de gaz, carburant… ;

Scope 2 (émissions indirectes) associées aux consommations d’énergie électrique ou de vapeur ;

Scope 3 (autres émissions indirectes) associées aux autres champs d’émissions : achats, transport amont, déplacement des salariés…

Pièce jointe