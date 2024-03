JCDecaux : Résultats annuels 2023

Résultats annuels 2023

Chiffre d'affaires ajusté en hausse de +7,6 % à 3 570,0 millions d'euros

Chiffre d’affaires organique ajusté en hausse de +8,7 %

Marge opérationnelle ajustée de 663,1 millions d’euros, en hausse de +10,0 %, +60,2 millions d’euros sur un an

Résultat d’exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, de 266,2 millions d’ euros , en hausse de +25,5 %, +54,2 millions d’ euros sur un an

Résultat net part du Groupe de 209,2 millions d'euros, en hausse de +58,3 %, +77,0 millions d'euros sur un an

Capacité d'autofinancement de 478,5 millions d'euros, en hausse de +19,8 %, +79,1 millions d'euros sur un an

Cash-flow disponible ajusté de -1,0 million d'euros impacté par près de 100 millions d'euros de paiements de loyers passés non récurrents

Classements ESG de très grande qualité

Proposition à l'Assemblée Générale de ne pas verser de dividendes en 2024 afin de préserver notre flexibilité financière

Croissance organique du chiffre d’affaires ajusté au premier trimestre 2024 attendue à environ +9 %

Paris, le 7 mars 2024 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, publie ce jour ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Les comptes sont audités et certifiés.

À l’occasion de la publication des résultats 2023, Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :

« Le chiffre d'affaires du Groupe pour l’année 2023 a augmenté de +7,6 %, +8,7 % en organique, pour atteindre 3 570,0 millions d'euros, porté par le digital, la croissance continue du mobilier urbain et la solide reprise du transport. Notre chiffre d'affaires digital (DOOH) a progressé de +20,8 % sur l'année 2023, +22,7 % en organique, pour atteindre un niveau record de 35,3 % du chiffre d'affaires annuel du Groupe avec une forte croissance du chiffre d’affaires programmatique. Le chiffre d'affaires publicitaire analogique a également augmenté en 2023 malgré la conversion de certains sites analogiques premium au digital.

Notre marge opérationnelle ajustée a progressé de 60,2 millions d'euros pour atteindre 663,1 millions d'euros, soit une hausse de +10,0 % sur un an malgré les pressions inflationnistes sur les coûts. Ce levier opérationnel positif s'explique par le mobilier urbain qui a bénéficié d'un chiffre d'affaires au-delà du niveau pré-Covid et de renégociations de certains contrats, alors que le transport a été impacté par un rythme de reprise plus lent, notamment en Chine et l'affichage a été affecté par les réglementations en France tandis que le digital a continué de contribuer à l’amélioration des marges dans ce segment. Nos autres indicateurs de performance relatifs au compte de résultat ont progressé en conséquence, dont le résultat net part du Groupe qui affiche une hausse de 77,0 millions d'euros, soit +58,3 % sur un an, pour atteindre 209,2 millions d'euros. Nous avons généré une capacité d'autofinancement solide de 478,5 millions d'euros, en hausse de 79,1 millions d'euros, +19,8 % par rapport à 2022. Notre cash-flow disponible a été quasiment à l’équilibre à -1,0 million d'euros, impacté principalement par des paiements de loyers passés non récurrents d'environ 100 millions d'euros versés suite à la conclusion de renégociations de contrats, soit un cash-flow disponible sous-jacent positif retraité de cet effet. Notre dette nette est restée globalement stable à 1 005,9 millions d'euros fin 2023, avec un levier financier en baisse qui se situe désormais à 1,5x.

Nous avons réaffirmé l'excellence de nos pratiques de développement durable, reconnues comme les meilleures de leur catégorie par les agences de notation extra-financière notamment la liste A du CDP, avec le lancement en juin de notre nouvelle Stratégie Climat « committed SBTi », dont l'objectif est de continuer à réduire notre empreinte carbone sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Cette stratégie repose sur trois principes : mesurer, réduire, contribuer. Elle vise à atteindre le Net Zéro Carbone d'ici 2050 (scopes 1, 2 et 3) et vient compléter notre ambitieuse Stratégie RSE 2030.

Au premier trimestre 2024, nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires organique autour de +9 % tirée par une forte croissance du chiffre d’affaires digital avec un taux de croissance organique à deux chiffres en transport et un taux de croissance organique à un chiffre élevé en mobilier urbain.

Nous sommes convaincus que la communication extérieure continuera à gagner des parts de marché dans un paysage publicitaire fragmenté où le DOOH (Digital Out-Of-Home) est le média qui croît le plus rapidement. En tant que numéro un du secteur et société mondiale de communication extérieure la plus digitalisée, nous considérons que nous sommes idéalement positionnés pour tirer partie de cette transformation digitale. »

À la suite de l’application des normes IFRS 11 depuis le 1er janvier 2014 et IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019, et conformément aux recommandations de l’AMF, les données opérationnelles présentées ci-dessous sont ajustées :

pour prendre en compte l’impact en proportionnel des sociétés sous contrôle conjoint, en ce qui concerne la norme IFRS 11,

pour exclure l’impact IFRS 16 sur nos contrats de location « core business » (contrats de location d’emplacements destinés à des structures publicitaires hors contrats de location immobilière et de véhicules).

Les valeurs figurant dans les tableaux sont généralement exprimées en millions d’euros. La somme des montants arrondis ou les calculs de variations peuvent présenter des écarts non significatifs par rapport aux valeurs reportées. Merci de vous référer au paragraphe « Données ajustées » en page 5 de ce communiqué pour la définition de ces données ajustées ainsi que pour la réconciliation avec les données IFRS.

CHIFFRE D’AFFAIRES AJUSTÉ

Comme annoncé le 26 janvier 2024, le chiffre d’affaires ajusté a augmenté de +7,6 %, +8,7 % en organique, pour atteindre 3 570,0 millions d’euros, contre 3 316,5 millions d’euros en 2022.

Par activité, le Mobilier Urbain affiche une croissance organique solide, portée par le digital et une demande toujours forte des annonceurs. Le chiffre d'affaires organique du Transport a enregistré une croissance soutenue, s'alignant sur la reprise du trafic passager dans les aéroports mondiaux, qui se situe désormais au niveau pré-COVID, à l'exception du trafic international en Chine. L’Affichage a quant à lui été porté par ses marchés les plus digitalisés.

Chiffre d’affaires annuel ajusté 2023 (m€) 2022 (m€) Croissance publiée Croissance organique(a) Mobilier Urbain 1 839,0 1 747,0 +5,3 % +5,1 % Transport 1 232,6 1 075,2 +14,6 % +18,4 % Affichage 498,4 494,3 +0,8 % +0,7 % Total 3 570,0 3 316,5 +7,6 % +8,7 %

(a) À périmètre et taux de change constants

L'ensemble des zones géographiques ont connu une croissance organique positive en 2023, y compris l'Asie-Pacifique, le Royaume-Uni et le Reste du Monde, avec une croissance à deux chiffres.

Chiffre d’affaires annuel ajusté 2023 (m€) 2022 (m€) Croissance publiée Croissance organique(a) Europe(b) 1 056,9 988,3 +6,9 % +5,6 % Asie-Pacifique 768,1 721,5 +6,5 % +13,0 % France 634,2 598,0 +6,1 % +3,8 % Reste du Monde 469,6 416,8 +12,7 % +14,1 % Royaume-Uni 355,7 322,5 +10,3 % +12,5 % Amérique du Nord 285,4 269,3 +6,0 % +6,7 % Total 3 570,0 3 316,5 +7,6 % +8,7 %

(a) À périmètre et taux de change constants

(b) Hors France et Royaume-Uni

Pour plus d'informations, merci de vous référer au communiqué de presse du 25 janvier 2024.

MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE (1)

En 2023, notre marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 60,2 millions d'euros, pour atteindre 663,1 millions d'euros (contre 602,9 millions d'euros en 2022), soit une hausse de +10,0 % sur un an, reflétant un levier opérationnel positif porté par le Mobilier Urbain qui a bénéficié à la fois d’un chiffre d'affaires au-delà du niveau pré-covid et de certaines renégociations de contrats. La marge opérationnelle ajustée représente 18,6 % du chiffre d’affaires en 2023, soit +40 points de base de plus que l’année dernière.

Marge opérationnelle ajustée en pourcentage du chiffre d’affaires par segment d’activité :

2023 2022 Variation 23/22 m€ % du CA m€ % du CA Variation (m€) Taux de marge (pb) Mobilier Urbain 474,2 25,8 % 417,7 23,9 % +56,5 +190 pb Transport 129,7 10,5 % 118,3 11,0 % +11,4 -50 pb Affichage 59,3 11,9 % 67,0 13,5 % -7,7 -160 pb Total 663,1 18,6 % 602,9 18,2 % +60,2 +40 pb

Mobilier Urbain : En 2023, la marge opérationnelle ajustée est en hausse de 56,5 millions d'euros, à 474,2 millions d'euros. En pourcentage du chiffre d’affaires, la marge opérationnelle ajustée est en hausse de +190 points de base par rapport à 2022 à 25,8 %, ce qui reflète un fort levier opérationnel sur ce segment d'activité avec un chiffre d'affaires qui augmente à un rythme supérieur à la base de coûts et ce, grâce à un contrôle strict de notre base de coûts et aux effets positifs des renégociations de contrats.

Transport : En 2023, la marge opérationnelle ajustée affiche une hausse de 11,4 millions d'euros, à 129,7 millions d'euros. En pourcentage du chiffre d’affaires, la marge opérationnelle ajustée est de 10,5 %, -50 points de base par rapport à 2022. Cela s'explique principalement par une baisse de la marge opérationnelle en Chine due à une reprise lente du marché publicitaire.

Affichage : En 2023, la marge opérationnelle ajustée enregistre une baisse de 7,7 millions d'euros, à 59,3 millions d'euros, due principalement à une réduction réglementaire et une rationalisation du nombre de sites en France. Par conséquent, en pourcentage du chiffre d’affaires, la marge opérationnelle ajustée est de 11,9 %, -160 points de base par rapport à 2022.

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AJUSTÉ (2)

En 2023, le résultat d'exploitation ajusté avant charges de dépréciation s'élève à 266,2 millions d'euros, en hausse de 54,2 millions d'euros, du fait de l'augmentation de 60,2 millions d'euros de la marge opérationnelle et de la hausse de 6,0 millions d'euros des charges nettes positionnées entre la marge opérationnelle et le résultat d’exploitation. En pourcentage du chiffre d’affaires, cela représente une hausse de 110 points de base à 7,5 % contre 6,4 %.

Les éléments non récurrents de l'exercice 2023 correspondent à un résultat net de 33,4 millions d'euros, incluant notamment des reprises de provisions de 33,3 millions d'euros liées aux renégociations de contrats. En 2022, les éléments non récurrents comprenaient principalement un gain comptable net de 42,1 millions d'euros sur notre part d'Interstate ainsi que l'impact positif des ventes d'actifs. En excluant cet impact positif des renégociations de contrats en 2023 et de la réévaluation comptable nette de notre participation dans Interstate en 2022, le résultat d'exploitation ajusté avant charges de dépréciation pour 2023 atteint 6,6 % en pourcentage du chiffre d'affaires, en hausse de +150 points de base sur un an.

Les charges de dépréciation nettes sur les actifs corporels et incorporels, les droits d'utilisation et les joint-ventures ont généré un produit de 16,0 millions d'euros en 2023, principalement dû à la reprise de la provision enregistrée en 2022 à hauteur de 17,0 millions d'euros en Chine liée à la fin du contrat du métro de Canton. Par rapport à l'année dernière, où l'impact net consistait en une charge de

-19,1 millions d'euros, cela représente une amélioration de 35,1 millions d'euros.

Le résultat d’exploitation ajusté après charges de dépréciation atteint 282,2 millions d’euros en 2023, en hausse de 89,2 millions d’euros par rapport à 193,0 millions d’euros en 2022.

RÉSULTAT FINANCIER (3)

Le résultat financier représente une charge nette de 147,3 millions d'euros en 2023 contre 139,2 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 8,1 millions d'euros. Ceci s'explique principalement par l'augmentation de 14,0 millions d'euros des charges d'actualisation sur actifs et passifs long terme, due à la hausse des taux d'actualisation par rapport à 2022, partiellement compensée par une diminution du coût de l’endettement net .

Le résultat financier se compose principalement d'une charge d'actualisation nette liée aux dettes locatives IFRS 16, qui reste stable à 83,8 millions d'euros contre 84,1 millions d'euros en 2022.

Le coût de l’endettement net s'élève à 33,2 millions d'euros contre 43,4 millions d'euros en 2022, une variation favorable due à la hausse des intérêts perçus sur les placements résultant de la hausse des taux d'intérêt, alors que notre dette financière est majoritairement à taux fixe.

SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

En 2023, la quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence s'élève à 52,0 millions d'euros contre 8,6 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 43,4 millions d'euros sur un an, principalement due à l’amélioration des résultats de nos sociétés sous contrôle conjoint et à l'impact négatif en 2022 d'une charge de dépréciation de 28 millions d'euros concernant notre investissement financier dans Clear Media.

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

En 2023, le résultat net part du Groupe avant charges de dépréciation enregistre une hausse de +25,9 millions d'euros à 205,7 millions d'euros contre 179,8 millions d'euros en 2022.

L'impôt sur les bénéfices représente une charge nette de 32,6 millions d'euros en 2023 contre un produit net de 22,3 millions d'euros en 2022, se traduisant par une variation de -54,9 millions d'euros principalement due à l'amélioration du résultat avant impôt. Le taux d'impôt moyen s'élève à 13,6 % en 2023, en baisse par rapport au taux habituel, principalement en raison de la reprise en 2023 de provision pour impôts différés actifs liée à l’amélioration des perspectives opérationnelles.

En tenant compte de l’impact des charges nettes de dépréciation, le résultat net part du Groupe est en hausse de 77,0 millions d’euros à 209,2 millions d’euros, comparé à 132,1 millions d’euros en 2022.

INVESTISSEMENTS AJUSTÉS

En 2023, les investissements nets ajustés (acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles, nettes des cessions d’actifs) à 355,1 millions d'euros restent inférieurs de 5,4 % aux investissements de 2019. Ce montant, quasi stable par rapport à 2022 (+5,3 millions d'euros, +1,5 %), comprend la troisième tranche d’un montant de 27,4 millions d'euros pour le paiement initial des droits publicitaires liés au renouvellement et à l'extension de notre partenariat à long terme avec Shanghai Metro ainsi que des ventes d'actifs « non-core » pour un total de 35,6 millions d'euros.

CASH-FLOW DISPONIBLE AJUSTÉ (4)

En 2023, la capacité d'autofinancement a atteint +478,5 millions d'euros, en hausse de 79,1 millions d'euros comparé à 2022, +19,8 % sur un an, principalement grâce à l'amélioration de la marge opérationnelle et la baisse des intérêts financiers nets payés du fait d’une hausse des intérêts reçus sur nos placements, alors que notre dette est essentiellement à taux fixe.

La variation du besoin en fonds de roulement a eu un impact défavorable de 124,3 millions d'euros qui s'explique par des paiements de loyers passés non récurrents pour près de 100 millions d’euros sur la période suite à certaines renégociations de contrats et, dans une moindre mesure, par une augmentation des créances et des stocks liée à la reprise de notre activité.

Après investissements, le cash-flow disponible ajusté s'élève à -1,0 million d'euros, en baisse de 44,2 millions d'euros par rapport à 2022, imputable à la variation du besoin en fonds de roulement, en partie compensée par l'augmentation de notre capacité d'autofinancement.

DIVIDENDE

Afin de maintenir notre flexibilité financière pour saisir de futures opportunités d’investissements organiques et externes ciblées, nous proposerons à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 7 mai prochain, de ne pas verser de dividendes en 2024.

DETTE NETTE (5)

La dette nette est globalement stable, à 1 005,9 millions d'euros au 31 décembre 2023 contre 975,0 millions d'euros au 31 décembre 2022, ce qui reflète une situation financière solide avec un ratio de levier en baisse passant à x1,5 fin 2023, des maturités de dette bien réparties, une forte liquidité dont 1 684,7 millions d’euros de disponibilités et une ligne de crédit non tirée de 825 millions d'euros.

DROITS D’UTILISATION & DETTES LOCATIVES, IFRS 16

Les droits d’utilisation IFRS 16 au 31 décembre 2023 s’élèvent à 2 230,1 millions d’euros comparés à 2 725,3 millions d’euros au 31 décembre 2022, une baisse relative à l’amortissement des droits d’utilisation, aux renégociations de contrats et à un impact de change négatif, en partie compensée par de nouveaux contrats, des contrats prolongés et des contrats renouvelés.

Les dettes locatives IFRS 16 sont passées de 3 412,1 millions d’euros au 31 décembre 2022 à 2 657,0 millions d’euros au 31 décembre 2023. Cette baisse, principalement liée aux remboursements effectués en 2023, aux renégociations et fins de contrats ainsi qu'à un impact de change négatif, est en partie compensée par de nouveaux contrats, extensions et renouvellements.

DONNÉES AJUSTÉES

La norme IFRS 11, applicable depuis le 1er janvier 2014, conduit à retenir la méthode de la mise en équivalence des sociétés sous contrôle conjoint.

La norme IFRS 16, applicable depuis le 1er janvier 2019, conduit à reconnaître au bilan, pour les contrats de location, une dette de location pour les loyers fixes contractuels en contrepartie d’un droit d’utilisation à l’actif amorti sur la durée du contrat. Au compte de résultat, la charge de loyer fixe est remplacée par l’amortissement de l’actif en résultat d’exploitation, sous la marge opérationnelle, et une charge d’intérêt sur la dette de loyer en résultat financier, sous le résultat d’exploitation. La norme IFRS 16 est sans impact sur les paiements cash mais le remboursement du principal de la dette de loyer est classé en flux de financement.

Toutefois, afin de refléter la réalité opérationnelle du Groupe et la lisibilité de notre performance, les données opérationnelles du reporting de gestion opérationnelle du Groupe, sur lequel s’appuient les dirigeants pour suivre l’activité, allouer les ressources et mesurer la performance continuent :

d’intégrer proportionnellement les données opérationnelles des sociétés sous contrôle conjoint ;

d’exclure l’impact IFRS 16 sur nos contrats de location « core business » (contrats de location d’emplacements destinés à des structures publicitaires hors contrats de location immobilière et de véhicules).

Pour le compte de résultat, il s’agit de tous les agrégats jusqu’au résultat d’exploitation. Pour le tableau de flux de trésorerie, il s’agit de tous les agrégats jusqu’au cash-flow disponible.

En conséquence, conformément à IFRS 8, l’information sectorielle intégrée aux états financiers est en ligne avec cette information interne, et la communication financière externe du Groupe s’appuie donc sur cette information financière opérationnelle. L’information financière et les commentaires sont donc basés sur des données « ajustées », comparables aux données historiques, qui sont systématiquement réconciliées avec les états financiers IFRS.

En 2023, les impacts des normes IFRS 11 et IFRS 16 sur nos agrégats ajustés sont de :

-274,1 millions d'euros pour la norme IFRS 11 sur le chiffre d'affaires ajusté (-242,5 millions d'euros pour la norme IFRS 11 en 2022) ; le chiffre d'affaires IFRS est donc de 3 295,9 millions d'euros (3 074,0 millions d'euros en 2022).

-68,0 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 665,1 millions d’euros pour la norme IFRS 16 sur la marge opérationnelle ajustée (-60,6 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 780,2 millions d’euros pour la norme IFRS 16 en 2022) ; la marge opérationnelle IFRS est donc de 1 260,3 millions d’euros (1 322,5 millions d’euros en 2022).

-56,6 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 145,2 millions d’euros pour la norme IFRS 16 sur le résultat d’exploitation ajusté avant charges de dépréciation (-45,0 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 114,1 millions d’euros pour la norme IFRS 16 en 2022) ; le résultat d’exploitation IFRS avant charges de dépréciation est donc de 354,8 millions d’euros (281,1 millions d’euros en 2022).

-56,6 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 144,5 millions d’euros pour la norme IFRS 16 sur le résultat d’exploitation ajusté après charges de dépréciation (-43,6 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 114,1 millions d’euros pour la norme IFRS 16 en 2022) ; le résultat d’exploitation IFRS après charges de dépréciation est donc de 370,1 millions d’euros (263,4 millions d’euros en 2022).

17,9 millions d’euros pour la norme IFRS 11 sur les investissements ajustés (8,1 millions d’euros pour la norme IFRS 11 en 2022) ; les investissements IFRS sont donc de -337,2 millions d’euros (-341,8 millions d’euros en 2022).

2,4 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 762,5 millions d’euros pour la norme IFRS 16 sur le cash-flow disponible ajusté (12,1 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 702,5 millions d’euros pour la norme IFRS 16 en 2022) ; le cash-flow disponible IFRS est donc de 764,1 millions d’euros (757,8 millions d’euros en 2022).

Une réconciliation complète entre les données ajustées et les données IFRS est disponible page 9 de ce communiqué.

NOTES

(1) Marge opérationnelle : Chiffre d’affaires diminué des coûts directs d’exploitation (hors pièces détachées de maintenance) et des coûts commerciaux, généraux et administratifs.

(2) Résultat d'exploitation : Marge opérationnelle diminuée des dotations aux amortissements et provisions nettes, des pertes de valeur des goodwill, des pièces détachées de maintenance et des autres charges et produits opérationnels.

(3) Résultat financier : Hors impact de charges nettes d’actualisation et de revalorisation des dettes sur engagements de rachat de minoritaires (-2,7 millions d’euros en 2023 et 3,6 millions d’euros en 2022).

(4) Cash-flow disponible : Flux net des activités opérationnelles diminué des acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, nettes des cessions.

(5) Dette nette : Dette nette de la trésorerie gérée diminuée des découverts bancaires excluant les impacts non-cash IAS 32 (dettes sur engagements de rachat de minoritaires) et incluant les impacts non-cash IFRS 9 (sur la dette et les instruments financiers de couverture) et excluant les dettes locatives, IFRS 16.





DÉFINITION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE

La croissance organique du Groupe correspond à la croissance du chiffre d’affaires ajusté hors effet de change et variation de périmètre. L’exercice de référence est inchangé par rapport aux données publiées, et la croissance organique est calculée en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent au chiffre d’affaires de l’exercice en cours et en prenant en compte les variations de périmètre prorata temporis, mais en incluant les variations de chiffre d’affaires liées aux gains de nouveaux contrats et aux pertes de contrats précédemment en portefeuille.

m€ T1 T2 T3 T4 Année CA ajusté 2022 (a) 683,0 791,8 808,4 1 033,3 3 316,5 CA IFRS 2023 (b) 671,8 795,2 789,0 1 039,9 3 295,9 Impacts IFRS 11 (c) 49,5 68,6 66,0 90,0 274,1 CA ajusté 2023 (d) = (b) + (c) 721,3 863,7 855,0 1 130,0 3 570,0 Impacts de change (e) 1,2 19,1 33,4 22,6 76,3 CA ajusté 2023 aux taux de change 2022 (f) = (d) + (e) 722,5 882,8 888,4 1 152,6 3 646,3 Variation de périmètre (g) -5,7 -9,3 -12,2 -13,1 -40,3 CA organique ajusté 2023 (h) = (f) + (g) 716,8 873,6 876,2 1 139,5 3 606,0 Croissance organique (i) = (h)/(a)-1 +5,0 % +10,3 % +8,4 % +10,3 % +8,7 %





m€ Impact des taux de change

au 31 décembre 2023 CNY 18,5 AUD 16,9 USD 7,9 GBP 7,3 Autres 25,8 Total 76,3





Taux de change moyen 2023 2022 CNY 0,1305 0,1413 AUD 0,6140 0,6593 USD 0,9246 0,9496 GBP 1,1497 1,1727





RÉCONCILIATION ENTRE LES DONNÉES AJUSTÉES ET LES DONNÉES IFRS

Compte de résultat 2023 2022 m€ Ajusté Impact des sociétés sous contrôle conjoint Impact IFRS 16 des sociétés contrôlées (1) IFRS Ajusté Impact des sociétés sous contrôle conjoint Impact IFRS 16 des sociétés contrôlées (1) IFRS Chiffre d’affaires 3 570.0 (274,1) 0,0 3 295,9 3 316,5 (242,5) 0,0 3 074,0 Charges d’exploitation nettes (2 906,9) 206,1 665,1 (2 035,7) (2 713,6) 181,9 780,2 (1 751,5) Marge opérationnelle 663,1 (68,0) 665,1 1 260,3 602,9 (60,6) 780,2 1 322,5 Pièces détachées de maintenance (48,1) 1,4 0,0 (46,8) (47,0) 1,1 0,0 (46,0) Amortissements et provisions (nets des reprises) (327,5) 16,7 (592,2) (903,1) (377,9) 14,4 (691,6) (1 055,1) Autres produits et charges opérationnels (21,3) (6,7) 72,3 44,3 34,0 0,2 25,5 59,6 Résultat d’exploitation avant charges de dépréciation 266,2 (56,6) 145,2 354,8 212,0 (45,0) 114,1 281,1 Charges nettes de dépréciation (2) 16,0 0,0 (0,7) 15,3 (19,1) 1,4 0,0 (17,7) Résultat d’exploitation après charges de dépréciation 282,2 (56,6) 144,5 370,1 193,0 (43,6) 114,1 263,4 (1) Impact IFRS 16 sur les loyers core business des sociétés contrôlées.

(2) Y compris dépréciation de l’actif net des sociétés sous contrôle conjoint.



Tableau de flux de trésorerie 2023 2022 m€ Ajusté Impact des sociétés sous contrôle conjoint Impact IFRS 16 des sociétés contrôlées (1) IFRS Ajusté Impact des sociétés sous contrôle conjoint Impact IFRS 16 des sociétés contrôlées (1) IFRS Capacité d'autofinancement 478,5 (15,8) 600,0 1 062,8 399,4 (10,6) 703,7 1 092,6 Variation du besoin en fonds de roulement (124,3) 0,4 162,5 38,5 (6,4) 14,6 (1,2) 7,0 Flux nets des activités opérationnelles 354,2 (15,3) 762,5 1 101,3 393,0 4,0 702,5 1 099,6 Investissements (355,1) 17,9 0,0 (337,2) (349,9) 8,1 0,0 (341,8) Cash-flow disponible (1,0) 2,4 762,5 764,1 43,2 12,1 702,5 757,8 (1) Impact IFRS 16 sur les loyers core et non-core business des sociétés contrôlées.





COMPTES CONSOLID ÉS ANNUELS 2023

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

ÉTAT DE SITUATION FINANCIÈRE

Actifs

En millions d'euros 31/12/2023 31/12/2022 Goodwill 1 666,0 1 748,7 Autres immobilisations incorporelles 699,7 624,0 Immobilisations corporelles 1 240,2 1 279,0 Droits d'utilisation 2 230,1 2 725,3 Titres mis en équivalence 421,6 411,9 Autres actifs financiers 83,7 114,5 Instruments financiers dérivés - - Impôts différés actif 167,5 209,9 Créances d'impôts sur les sociétés 2,4 2,7 Autres créances 17,9 9,4 ACTIFS NON COURANTS 6 529,0 7 125,4 Autres actifs financiers 4,1 4,8 Stocks 187,6 161,7 Instruments financiers dérivés 6,8 2,5 Clients et autres débiteurs 824,1 775,9 Créances d'impôts sur les sociétés 16,2 22,4 Actifs financiers de trésorerie 91,4 46,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 597,2 1 919,5 ACTIFS COURANTS 2 727,4 2 933,5 TOTAL DES ACTIFS 9 256,4 10 058,9

Capitaux propres et passifs

En millions d'euros 31/12/2023 31/12/2022 Capital 3,2 3,2 Primes 612,4 608,5 Actions propres -0,6 -2,0 Réserves consolidées 1 304,2 1 152,8 Résultat net part du Groupe 209,2 132,1 Autres éléments des capitaux propres -177,3 -131,3 CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE 1 951,0 1 763,3 Participations ne donnant pas le contrôle 95,9 36,2 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 2 046,9 1 799,5 Provisions 356,6 452,0 Impôts différés passif 36,3 79,9 Dettes financières 1 922,1 1 916,4 Dettes sur engagements de rachat de minoritaires 105,6 102,9 Dettes locatives 1 959,5 2 454,7 Autres créditeurs 9,7 10,2 Passifs d'impôt exigible 0,3 0,6 Instruments financiers dérivés 0,0 0,0 PASSIFS NON COURANTS 4 390,2 5 016,8 Provisions 81,0 83,8 Dettes financières 770,9 993,3 Dettes sur engagements de rachat de minoritaires 4,6 4,6 Instruments financiers dérivés 4,3 4,2 Dettes locatives 697,5 957,3 Fournisseurs et autres créditeurs 1 230,6 1 145,9 Passifs d'impôt exigible 26,6 23,7 Concours bancaires 3,9 29,8 PASSIFS COURANTS 2 819,4 3 242,6 TOTAL DES PASSIFS 7 209,5 8 259,4 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 9 256,4 10 058,9

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE

Compte de résultat

En millions d'euros 2023 2022 CHIFFRE D'AFFAIRES 3 295,9 3 074,0 Coûts directs d'exploitation -1 420,2 -1 198,2 Coûts commerciaux, généraux & administratifs -615,5 -553,3 MARGE OPÉRATIONNELLE 1 260,3 1 322,5 Dotations aux amortissements et provisions nettes -870,3 -1 072,8 Perte de valeur des goodwill -17,5 0,0 Pièces détachées maintenance -46,8 -46,0 Autres produits opérationnels 81,7 80,9 Autres charges opérationnelles -37,4 -21,3 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 370,1 263,4 CHARGES D'INTÉRÊTS SUR DETTES LOCATIVES IFRS 16 -83,8 -84,1 Produits financiers 62,5 13,4 Charges financières -128,6 -64,8 RÉSULTAT FINANCIER HORS IFRS 16 -66,1 -51,4 RÉSULTAT FINANCIER -150,0 -135,6 Impôts sur les bénéfices -32,6 22,3 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 52,0 8,6 RÉSULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ 239,5 158,7 - Dont Participations ne donnant pas le contrôle 30,3 26,6 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 209,2 132,1 Résultat de base par action (en euros) 0,982 0,621 Résultat dilué par action (en euros) 0,978 0,621 Nombre moyen pondéré d'actions 213 008 301 212 733 422 Nombre moyen pondéré d'actions (dilué) 213 912 412 212 733 422

Autres éléments du résultat global de l'exercice

En millions d'euros 2023 2022 RÉSULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ 239,5 158,7 Variation des écarts de conversion (1) -31,4 5,8 Couverture des flux de trésorerie -0,6 -1,5 Impôts sur les autres éléments du résultat global reclassés ultérieurement en résultat net 0,9 1,2 Part des autres éléments du résultat global dans les sociétés mises en équivalence (nette d'impôt) (2) -3,9 -11,0 AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL RECLASSÉS ULTÉRIEUREMENT EN RÉSULTAT NET -35,0 -5,6 Variation des écarts actuariels sur les régimes postérieurs à l'emploi et plafonnement des actifs -1,6 25,5 Impôts sur les autres éléments du résultat global non reclassés ultérieurement en résultat net 0,3 -4,3 Part des autres éléments du résultat global dans les sociétés mises en équivalence (nette d'impôt) -1,6 0,3 AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL NON RECLASSÉS ULTÉRIEUREMENT EN RÉSULTAT NET -2,9 21,5 TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL -38,0 15,9 RÉSULTAT GLOBAL 201,5 174,6 - Dont Participations ne donnant pas le contrôle 38,4 29,7 RÉSULTAT GLOBAL - PART DU GROUPE 163,1 145,0 (1) En 2023, les écarts de conversion sont principalement liés à des variations du taux de change dont -13,8 millions d'euros sur Hong Kong, -11,7 millions d'euros sur l'Australie, -7,2 millions d'euros sur l'Afrique du Sud, -6,5 millions d'euros sur la France et 8,8 millions d’euros sur le Mexique. Ils comprennent également le recyclage d'écarts de conversion en résultat pour -0,1 million d'euros suite aux variations de périmètre.

En 2022, les écarts de conversion sont principalement liés à des variations de taux de change, dont 19,1 millions d’euros sur Hong Kong, 7,9 millions d’euros sur le Mexique, -11,0 millions d’euros sur les États-Unis et -6,6 millions d’euros sur le Royaume-Uni.

(2) Inclut le montant de recyclage en résultat des réserves de conversion des sociétés mises en équivalence suite aux variations de périmètre pour -0,3 million d'euros en 2023 et 3,1 millions d’euros en 2022.





TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

En millions d'euros 2023 2022 RÉSULTAT NET AVANT IMPÔTS 272,1 136,5 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence -52,0 -8,6 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 56,5 51,4 Charges liées aux paiements en actions 12,8 6,1 Gains et pertes sur contrats de location -95,7 -48,9 Dotations nettes aux amortissements et provisions 889,4 1 074,3 Plus et moins-values de cession & résultat sur variations de périmètre -0,9 -67,2 Charges nettes d'actualisation 18,2 -2,0 Intérêts financiers nets & charges d'intérêts sur dettes locatives IFRS 16 115,2 126,3 Dérivés financiers, résultat de change, coût amorti et autres 1,5 -0,4 Intérêts payés sur dettes locatives IFRS 16 -98,8 -93,8 Intérêts financiers payés -67,0 -45,9 Intérêts financiers reçus 57,8 9,7 Impôt sur le résultat payé -46,4 -44,9 Capacité d'autofinancement 1 062,8 1 092,6 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 38,5 7,0 Variation des stocks -22,0 -15,6 Variation des clients et autres créances -57,1 -15,7 Variation des fournisseurs et autres dettes 117,6 38,2 FLUX DE TRÉSORERIE NETS ISSUS DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 1 101,3 1 099,6 Décaissements sur acquisitions d'immobilisations incorporelles & corporelles -372,8 -351,2 Décaissements sur acquisitions de titres de participation nets de la trésorerie acquise -14,6 -89,4 Décaissements sur acquisitions d'autres immobilisations financières -3,4 -4,0 TOTAL INVESTISSEMENTS -390,8 -444,6 Encaissements sur cessions d'immobilisations incorporelles & corporelles 35,6 9,4 Encaissements sur cessions de titres de participation nets de la trésorerie cédée 0,1 0,3 Encaissements sur cessions d'autres immobilisations financières 16,8 18,0 TOTAL DÉSINVESTISSEMENTS 52,5 27,7 FLUX DE TRÉSORERIE NETS ISSUS DES INVESTISSEMENTS -338,3 -416,9 Distribution mise en paiement -12,8 -17,8 Achat d'actions propres -36,0 -43,1 Décaissements sur acquisitions de participations ne donnant pas le contrôle -0,0 -6,3 Réduction des capitaux propres 0,0 -0,1 Remboursement d'emprunts à long terme -973,8 -1 179,2 Remboursement des dettes locatives -762,5 -702,5 Acquisitions et cessions d'actifs financiers de trésorerie -44,4 0,0 BESOIN DE TRÉSORERIE (FINANCEMENT) -1 829,5 -1 949,0 Encaissements sur cessions de titres de participation sans perte de contrôle 0,0 0,0 Augmentation des capitaux propres 3,9 0,5 Vente d'actions propres 37,5 43,7 Augmentation des emprunts à long terme 737,2 1 623,9 DÉGAGEMENT DE TRÉSORERIE (FINANCEMENT) 778,6 1 668,2 FLUX DE TRÉSORERIE NETS ISSUS DU FINANCEMENT -1 050,8 -280,8 VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE -287,8 401,8 TRÉSORERIE NETTE D'OUVERTURE 1 889,7 1 487,4 Incidence des variations des cours des devises et autres mouvements -8,5 0,5 TRÉSORERIE NETTE DE CLÔTURE (1) 1 593,3 1 889,7 (1) Dont 1 597,2 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et -3,9 millions d’euros de concours bancaires au 31 décembre 2023 contre respectivement 1 919,5 millions d’euros et -29,8 millions d’euros au 31 décembre 2022.





