Communiqué de presse

Sopra Steria et AMA renforcent leur partenariat stratégique pour devenir les pionniers de la gestion des données pilotée par l’IA

Rennes, France – 7 mars, 2024 à 8h00 - AMA CORPORATION PLC ("AMA") (ISIN GB00BNKGC5 - mnémonique ALAMA), est fière d'annoncer le renforcement de son partenariat stratégique avec Sopra Steria, un acteur majeur de la Tech en Europe, axé sur la révolution de la gestion des données grâce à la puissance de l'Intelligence Artificielle (IA). Cette nouvelle initiative stratégique vise à exploiter les données à haute valeur ajoutée générées par l'application XpertEye d'AMA et à les intégrer de manière transparente dans les solutions avancées d'IA de Sopra Steria.

La synergie entre l'expertise de Sopra Steria dans les solutions IT et le savoir-faire d'AMA en réalité assistée (aR) promet d'apporter des améliorations significatives en efficacité opérationnelle. L'intégration des données de XpertEye dans les plateformes d'IA de Sopra Steria vise à fournir une solution complète qui répond aux complexités de la gestion des données, de l'amélioration des processus décisionnels à la garantie d’une protection maximale des informations sensibles.

De plus, Sopra Steria a choisi XpertEye pour ses options de déploiement flexibles, du SaaS au déploiement sur site, et pour mettre en avant les capacités révolutionnaires de la 5G dans l'amélioration de l'assistance à distance grâce à des avancées notables en connectivité, fiabilité et vitesse.

Cette collaboration ne signifie pas seulement un bond en avant dans l'innovation technologique, mais souligne également un engagement commun à faire progresser la gestion des données, garantissant que le parcours de transformation numérique des entreprises soit à la fois sûr et à la pointe de la technologie.

Yves Nicolas, Directeur Adjoint en charge du programme IA chez Sopra Steria Group, commente : « Le renforcement de notre collaboration avec AMA s'aligne parfaitement avec notre engagement à repousser les limites de l'innovation, y compris dans la gestion des données. Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous pouvons redéfinir les normes d'excellence opérationnelle et ouvrir de nouvelles possibilités aux entreprises qui naviguent aujourd’hui dans un monde centré sur les données."

Soulignant l'importance de ce partenariat, Christian Guillemot, Co-fondateur et PDG d'AMA, exprime son enthousiasme : « La collaboration avec Sopra Steria nous permet de proposer une offre d'intégration robuste, permettant ainsi à nos clients d’exploiter pleinement les données produites par XpertEye. Capitalisant sur notre engagement commun à innover et à intégrer des outils d'IA, ce partenariat est prêt à transformer la façon dont les entreprises gèrent et optimisent les données dans un monde de plus en plus numérique ».

A propos d’AMA

AMA est un éditeur d'applications de productivité sécurisées, conçues pour les travailleurs de terrain connectés. Nous utilisons des technologies de pointe telles que la réalité assistée (aR) pour permettre l'assistance à distance et la digitalisation des inspections et instructions de travail. Notre suite d'applications sécurisées XpertEye permet aux clients d'améliorer leur productivité, d'accélérer le temps de résolution, de conserver leurs connaissances et de réduire leur empreinte carbone.

Nous sommes certifiés B Corp, ce qui témoigne de notre engagement à respecter les normes les plus strictes en matière de performances sociales et environnementales, de transparence et de responsabilité.

Nous sommes présents dans le monde entier, avec des bureaux en Europe, dans la région APAC et aux États-Unis, ce qui nous permet d'accompagner nos clients sur tous les fuseaux horaires et dans toutes les régions du monde.

AMA est cotée sur le marché d’Euronext Growth Paris (ISIN GB00BNKGZC51– mnémonique ALAMA).

Plus d’information sur www.amaxperteye.fr

À propos de Sopra Steria



Sopra Steria, acteur majeur de la Tech en Europe avec 56 000 collaborateurs dans près de 30 pays, est reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels. Il aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Le Groupe apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5,8 milliards d’euros.

The world is how we shape it*

* Le monde est tel que nous le façonnons

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr

