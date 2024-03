Siili Solutions Oyj: Muutos johtoryhmässä ja uusi operatiivinen johtaja

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 7.3.2024 kello 9.00

Siilin operatiiviseksi johtajaksi on nimitetty Teemu Pesonen. Pesonen on aiemmin työskennellyt Siilin tytäryhtiön, Vala Group Oy:n operatiivisena johtajana ja hänellä on erittäin vahva kokemus kasvuyhtiön ihmisläheisestä johtamisesta ja kehittämisestä. Samalla Siili Solutions Oyj:n johtoryhmän jäsen ja operatiivinen johtaja Kari Pirttikangas jättää tehtävänsä ja Siilin johtoryhmän maaliskuussa 2024.

”Haluamme lämpimästi kiittää Karia pitkäaikaisesta urasta, johtamisesta ja sitoutumisesta Siiliin. Olemme kiitollisia Karin Siiliin ja siileille jakamasta osaamisesta ja toivotamme hänelle menestystä tulevaan. Samalla toivotamme Teemun tervetulleeksi uuteen rooliinsa”, Siilin toimitusjohtaja Tomi Pienimäki sanoo.

