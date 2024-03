Tallinna Linnavalitsus kinnitas Kodulahe järgmise etapi detailplaneeringu

Tallinna Linnavalitsus kinnitas Arco Vara Kodulahe arenduse järgmises etapi detailplaneeringu. Aadressil Soodi 6 valmib kolm erinevat tüüpi kortermaja, kus on kokku vaid 62 korterit ja neli äripinda.

Arco Vara tegevjuht Miko-Ove Niinemäe: „Detailplaneeringu kinnitamiseni on projekteerimise tähtajad hallis alas – keegi ei tea täpselt, kas või millal ehitusprotsessini jõutakse. Detailplaneeringu kehtestamise järel saame hakata rääkima daatumitest ja tähtaegadest.“

Soodi 6 ehituse ja korterite müügi algus on planeeritud 2024. aasta teise kvartalisse ja ehituse valmimine 2025. aasta jõuludeks. Investeeringu suuruseks on arendaja kavandanud 14 miljonit eurot. Objekti peatöövõtjaks on Arco Vara tütarfirma Arco Tarc.





Tiina Malm

Finantsjuht

Arco Vara AS

+372 6144 630

tiina.malm@arcovara.com