Sidetrade renforce son agilité avec la nomination d'une Cheffe de cabinet

Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, annonce la nomination de Carole Benichou en tant que Cheffe de cabinet, intégrant ainsi le comité de direction. Cette nomination réaffirme le plan de développement de l’entreprise par croissance organique et par acquisitions.

Dans son rôle de Cheffe de cabinet, Carole Benichou agira en tant que conseillère stratégique auprès du PDG de Sidetrade, Olivier Novasque. Elle jouera un rôle déterminant dans l’exécution de la vision de l’entreprise et de sa stratégie commerciale, en créant de la valeur avec une approche globale unifiée. Carole Benichou dirigera également le développement des alliances stratégiques à l’échelle mondiale, en mettant l'accent sur les quatre grands cabinets de conseil. Elle contribuera également aux opérations de fusion et acquisition.

Olivier Novasque, PDG de Sidetrade, a commenté : « La remarquable carrière de Carole dans l’industrie du logiciel, associée à son leadership et à son expertise dans la gestion de cycles de vente complexes au niveau mondial, la positionne comme un atout majeur pour l'avenir de Sidetrade. »

Carole Benichou apporte à Sidetrade sens stratégique exceptionnel et deux décennies d’expérience à développer des stratégies marketing, commerciales, d'alliances, d'avant-vente et de relation client au sein de compagnies américaines telles que Procter & Gamble et Microsoft. Avant de rejoindre Sidetrade, Carole Benichou était Directrice senior d'Azure Data & AI chez Microsoft, où elle pilotait les avant-ventes et le service client.

Réfléchissant à son nouveau rôle, Carole Benichou, Cheffe de cabinet de Sidetrade, a déclaré : « C'est un privilège de rejoindre Sidetrade en tant que Chief of Staff et je suis impatiente de contribuer à la trajectoire impressionnante du groupe. La vision de Sidetrade pour l'avenir est non seulement ambitieuse, mais aussi tout à fait à portée de main, et je suis ravie de faire partie du voyage alors que nous accélérons notre chemin vers la croissance des revenus. »

Cette nomination souligne l'engagement de Sidetrade à étendre son empreinte sur le marché de l’Order-to-Cash, via une stratégie axée sur le leadership et l’optimisation de l'efficience commerciale.





Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

A propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », prochaine génération d’intelligence artificielle de Sidetrade, analyse quotidiennement plus de 6 600 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans le cloud de la société pour prédire les comportements de paiement de plus de 43 millions de sociétés dans le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies opérationnelles, automatise intelligemment les actions sur le cycle Order-to-Cash et dématérialise les transactions clients, ce qui améliore productivité, performance et fonds de roulement.

Sidetrade a une portée mondiale, avec plus de 320 employés à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, au service d’entreprises internationales dans plus de 85 pays. Parmi eux : Bic, Biffa, Criteo, Expedia, HPE, Insight Enterprises, KPMG, Manpower, Nespresso, Nielsen, Nutrien, Siemens, Sodexo, Tech Data, UGI, Veolia et XPO.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur X @Sidetrade.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version anglaise est à prendre en compte.







Pièce jointe