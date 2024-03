Betoobe-Connexing ouvre une nouvelle agence sur Lyon

Betoobe-Connexing lance sa stratégie de croissance sur la région Rhône-Alpes en annonçant l’ouverture d’une agence régionale au coeur du nouveau SmartBuilding Quanta Lyon et en déployant une organisation chargée de développer les parts de marché du groupe à l’échelle locale et de travailler en proximité.

Un acteur majeur de l'expérience de l'utilisateur connecté implanté en Rhône-Alpes

Issu du rapprochement entre Betoobe et Connexing, le groupe occupe aujourd’hui une place de référence sur son marché en France et en Europe. Betoobe est éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion de l’Environnement de l’Utilisateur Connecté (smartphones, PC, tablettes) depuis sa fourniture jusqu’à son recyclage. Connexing, un acteur européen de la vente de produits Green IT. À jour, le groupe réunit 70 talents en France et en Europe et réalise un chiffre d’affaires de 20,5 millions d’ euros.

La très forte traction des activités du groupe en région AURA

Partenaire de plus de 600 clients sur la région dont des acteurs de premier plan, Betoobe-Connexing souhaite constituer et faire grandir une équipe locale. C’est dans ce contexte qu’une nouvelle agence vient d’ouvrir sur Lyon. L’équipe locale pourra ainsi travailler en proximité avec les partenaires, accompagner les clients dans leurs projets et développer les parts de marché du groupe auprès des PME et ETI. Pour soutenir son développement, Betoobe-Connexing va recruter 10 experts ces prochains mois (commerciaux, chefs de projets, etc.).

L’agence de Lyon occupera également une place centrale dans la stratégie de croissance du groupe sur le plan international. En effet, déjà implanté en Italie, Betoobe-Connexing cherchait à densifier sa présence pour mener à bien des projets transfrontaliers nécessitant des compétences locales de chaque côté de la frontière.

Sébastien REVERDY Président chez Betoobe-Connexing « L’ouverture de cette nouvelle agence lyonnaise nous permet de densifier notre présence localement et s’inscrit dans le prolongement de nos précédentes ouvertures qui ont pour unique but de travailler en proximité avec nos clients et partenaires pour les accompagner dans leurs projets de gestion de flottes numériques : PC, mobiles, etc. Notre approche centralisée nous permet de gérer de bout en bout le cycle de vie des équipements de nos clients et d’y intégrer une approche Green IT aujourd’hui indispensable. Dans ce contexte, Betoobe-Connexing se positionne comme une entreprise à mission qui souhaite sécuriser et prolonger la durée de vie et la réparabilité des équipements numériques utilisés au quotidien par les entreprises. »