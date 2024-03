Le groupe LSL Pharma annonce une combinaison de placements privés pour un produit brut total maximum de 8 millions $

Jusqu’à 3,5 millions $ de produits en espèces

Jusqu'à 4,5 millions $ en conversion de dettes

Les produits du financement serviront à augmenter la capacité de production



BOUCHERVILLE, Québec, 07 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- GROUPE LSL PHARMA INC. (TSXV : LSL) (la « Société » ou « LSL Pharma »), une société pharmaceutique intégrée canadienne, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un financement d'unités (telles que définies ci-après) par placement privé sans intermédiaire pour un produit brut minimum de 2,5 millions $ et maximum de 3,5 millions $ (le « Financement ») et qu'elle mène des discussions avec certains créanciers pour régler des dettes en Unités pour un montant total variant entre un minimum de 2,5 millions $ à un maximum de 4,5 millions $ (les « Unités pour dettes »).

L'émission d'Unités pour dettes est réalisée parallèlement au Financement afin de renforcer le bilan de la Société et de dédier les produits du Financement principalement à l'augmentation de la capacité de production de chacune des usines de Laboratoires LSL et de Steri-Med Pharma ainsi qu'à des fins générales de fonds de roulement.

Chaque Unité à être émise dans le cadre du Financement et des Unités pour dettes sera au prix de 0,40 $ l'Unité (les « Unités ») et consistera en une (1) action de catégorie A de la Société (une « Action ordinaire ») et un (1) bon de souscription d'Action ordinaire (un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permettra à son détenteur, sous réserve d'ajustements dans certains cas, d'acheter une (1) Action ordinaire (une « Action de bon de souscription ») au prix de 0,70 $ pour une période de 36 mois suivant la clôture du Financement.

Bien que le placement soit sans intermédiaire, la Société paiera des honoraires d'intermédiation pouvant aller jusqu’à 5 % du produit brut recueilli auprès d'investisseurs présentés à la Société par un intermédiaire, payables en espèces; et des bons de souscription d'intermédiaire pouvant aller jusqu’à 5 % du nombre d'Unités émises aux investisseurs présentés à la Société par un intermédiaire. Chaque bon de souscription d'intermédiaire permettra à son détenteur, sous réserve d'ajustements dans certains cas, d'acheter une (1) Action ordinaire au prix de 0,70 $ pour une période de 18 mois suivant la clôture du financement (les « Bons de souscription d'intermédiaire »).

Chaque Unité, Action ordinaire, Bon de souscription, Action de bon de souscription, Bon de souscription d'intermédiaire et Action ordinaire émise lors de l'exercice du Bon de souscription d'intermédiaire sera soumis à une période de détention de quatre mois en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Le Financement et les Unités pour dettes sont sujets aux approbations réglementaires, y compris celle de la Bourse de croissance TSX.

La Société confirme également que l'offre de débentures convertibles de 5 millions de dollars annoncée précédemment et lancée le 21 septembre 2023 est par la présente résiliée.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives telles que définies par la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « peut », « sera », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « continuer » ou d'autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumis à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup échappent à la capacité de la société à les contrôler ou à les prévoir, et qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les performances réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux identifiés dans les documents déposés par la société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, tels que les évolutions législatives ou réglementaires, l'intensification de la concurrence, les changements technologiques et la conjoncture économique générale. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent document doivent être lues conjointement avec ces documents.

Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles. Rien ne garantit que les événements mentionnés dans les énoncés prospectifs se produiront, et si l'un d'eux se produit, les résultats, les performances ou les réalisations réels de la société peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date du présent communiqué de presse. La société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.



À PROPOS DE GROUPE LSL PHARMA INC.

Groupe LSL Pharma est une société pharmaceutique canadienne intégrée spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques ophtalmiques stériles de haute qualité, ainsi que de produits de santé naturelle sous forme de doses solides. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sites web suivants : www.groupelslpharma.com, www.laboratoirelsl.com et www.sterimedpharma.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

CONTACT :

François Roberge, Président et Chef de la direction

Téléphone : 514 664-7700

Courriel : Investors@groupelslpharma.com