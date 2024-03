MADD Canada et la SAPM font front commun pour protéger les élèves contre la conduite avec capacités affaiblies

WINNIPEG, Manitoba, 07 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La conduite sobre et sécuritaire sera à l’affiche pour les élèves du Manitoba alors que MADD Canada et la Société d’assurance publique du Manitoba (SAPM) présenteront ensemble un programme dynamique de prévention de la conduite avec capacités affaiblies dans les écoles de la province.

Le Programme scolaire de MADD Canada s’adresse aux élèves de la 7e à la 12e année. Présenté sous forme de vidéos éducatives, le programme permet d’entamer un dialogue avec les jeunes sur les conséquences réelles de la conduite avec capacités affaiblies, tout en leur inculquant des connaissances essentielles en vue de les motiver à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies ni à se laisser reconduire par une personne sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue.

« Notre Programme scolaire brosse un portrait réaliste de ce qui peut arriver lorsqu’une personne conduit avec de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues dans l’organisme », a souligné Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « Le message principal que nous cherchons à leur transmettre et que nous souhaitons qu’ils retiennent est qu’ils ont chacun le pouvoir de prévenir la conduite avec capacités affaiblies, de se protéger et de protéger leurs pairs ».

En nouveauté cette année, les écoles pourront choisir parmi trois films à présenter aux élèves : Détour, Le Pacte ou Précipice. Ces films sont des versions actualisées de Présentations scolaires antérieures qui renferment du nouveau matériel éducatif et favorisent les activités d’apprentissage pratique.

En sa qualité de commanditaire provincial du Programme scolaire de MADD Canada, la SAPM parrainera directement 116 présentations tout au long de l’année scolaire, contribuant ainsi à diffuser le message de la conduite sobre auprès de milliers d’élèves manitobains. Une présentation spéciale de Final Play a été organisée aujourd’hui pour les élèves de l’école secondaire Oak Park à Winnipeg pour souligner la tournée provinciale du programme.

« La SAPM est fière de travailler avec MADD Canada pour transmettre ce message puissant et sans équivoque aux élèves », a affirmé Satvir Jatana, présidente et PDG de la SAPM. « Dans le cadre de notre engagement à sensibiliser la population et, tout particulièrement, les conducteurs adolescents, aux dangers et aux conséquences tragiques de la conduite avec capacités affaiblies, nous travaillons avec toutes les écoles du Manitoba ».

Les jeunes sont plus à risque de conduire avec les capacités affaiblies. En fait, les collisions de la route sont la première cause de décès chez les jeunes Canadiens et l’alcool, le cannabis, et d’autres drogues sont en cause dans plus de la moitié des cas.

Chacun des films du Programme scolaire présente une histoire fictive suivie d’entrevues avec de réelles victimes de la conduite avec capacités affaiblies. Ils sont disponibles en format traditionnel pour les présentations dans les auditoriums, ainsi qu’en format adapté pour les présentations en salle de classe et virtuelles, selon les préférences des écoles individuelles. À la suite des présentations, les écoles reçoivent un guide pédagogique et des scénarios supplémentaires pour aider les enseignants et enseignantes à poursuivre la discussion sur la conduite sobre tout au long de l’année.

Final play raconte l’histoire de quatre ados, Adam, Colin, Sarah et Katie. Un jour, pendant que les quatre jouent au baseball, Sarah invite Adam à un party après le match. Comme la mère et la sœur d’Adam ne sont pas à la maison et ne sont pas attendues avant quelques heures au moins, les amis décident de boire un peu chez Adam avant de partir pour le party. Pendant qu’ils boivent, Adam accepte enfin d’essayer le cannabis que lui offre Katie. Tout à coup, Adam reçoit un texto de sa sœur qui lui dit qu’elle est en route avec leur mère. Stressé, il s’empresse de partir avec tous ses amis. Ses capacités sont visiblement affaiblies, mais il dit tout de même à Sarah qu’il est correct pour conduire… une décision qui changera leurs vies à tout jamais. La portion fictive du programme est suivie des témoignages de Holly Burton, Robin Croteau et Kylee Wallace — de réelles victimes de la conduite avec les capacités affaiblies.

Pour voir des extraits des Programmes scolaires de MADD Canada, rendez-vous sur https://maddyouth.ca/fr/.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

À propos de la Société d’assurance publique du Manitoba

La Société d’assurance publique du Manitoba (SAPM) est une société de la Couronne qui fournit des services d’assurance, d’immatriculation et de délivrance de permis de conduire aux Manitobains et Manitobaines. La SAPM contribue à la sécurité routière en misant sur des programmes de sensibilisation communautaires et des programmes éducatifs conçus pour aider tous les Manitobains et Manitobaines à prendre de bonnes décisions au volant.

Pour de plus amples renseignements :

Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, 705-623-3148, thansenpratt@madd.ca

Dawn Regan, chef des opérations, MADD Canada, 905-330-7565, dregan@madd.ca

SAPM, relations avec les médias, 204-985-7300, krydz@mpi.mb.ca