Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2024

7. marts 2024

Opdatering vedrørende selskabets strategiske muligheder

I forlængelse af kommunikation i selskabsmeddelelse nr. 2 / 2024 har NewCap Holding A/S’ bestyrelse siden 15. januar 2024 undersøgt strategiske muligheder for selskabet, jf. tidligere udmeldte i selskabsmeddelelse nr. 2 / 2024.

Resultat

Kontakt med potentielt interesserede parter har indtil videre ikke resulteret i konkrete forslag, der efter bestyrelsens vurdering vil kunne udgøre et attraktivt og værdiskabende alternativ for selskabets aktionærer.

Videre forløb

NewCap Holding A/S er fortsat åbne for at evaluere eventuelle forslag. Efter endelig afregning af udestående earn-out betalinger vil bestyrelsen konkludere på den igangværende proces samt informere markedet om det endelige udkomme af denne.

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

NewCap Holding A/S

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

Email: info@newcap.dk

Vedhæftet fil