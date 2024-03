Beanfield est fière d'accueillir le nouveau SVP, Services commerciaux, Chris Adamkowski

TORONTO, 07 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beanfield, une entreprise de télécommunications locale et indépendante à Toronto, Montréal, Vancouver et Ottawa, qui compte plus de 450 employés, a embauché un nouveau vice-président principal, Services commerciaux, en cette période de croissance et d'expansion.



Chris Adamkowski arrive à Beanfield avec une riche expérience de la mise à l'échelle, y compris plus d'une décennie dans des rôles de direction chez Google et Google Cloud. Plus récemment, il a été CRO chez DealMaker, un challenger FinTech Capital Market. Titulaire d'un MBA de l'Université Queen's, M. Adamkowski est passionné par l'entrepreneuriat, l'IED et l'aide à la croissance des entreprises canadiennes. Il siège activement à des conseils consultatifs, dont le NXXT Women's Pro Golf Tour, et est également un investisseur providentiel actif.

Dan Armstrong, PDG et fondateur de Beanfield, a déclaré : "Nous sommes ravis que Chris se joigne à l'équipe de Beanfield. Nous nous concentrons sur notre projet de faire de Beanfield une entreprise nationale de télécommunications dont les Canadiens peuvent être fiers. Avec un accent renouvelé sur nos produits commerciaux de première classe, l'expérience de Chris jouera un rôle clé pour nous aider à atteindre cet objectif."

Chris dirigera une équipe commerciale réorganisée et sera un acteur clé dans les relations avec les partenaires de l'entreprise.

"Je suis ravi de me joindre à Beanfield et de contribuer à la mission de connecter les communautés par le biais du plus grand réseau privé de fibre optique au Canada. J'attends avec impatience l'occasion de mettre les entreprises canadiennes au défi de libérer le potentiel de leur personnel et d'exploiter les avantages de l'intelligence artificielle grâce à des solutions de connectivité numérique rapides et efficaces ", a déclaré Chris.

Beanfield a l'intention de poursuivre son expansion sur les marchés clés, en mettant l'accent sur Toronto, Vancouver et Ottawa. Chris jouera un rôle essentiel en veillant à ce que cette expansion continue de s'aligner sur les valeurs de Beanfield tout en soutenant ses partenariats stratégiques avec OMERS Infrastructure et Digital Bridge.



À propos de Beanfield :

Beanfield est une société de télécommunications indépendante, basée sur des installations, dont les sièges sociaux sont situés à Toronto, Montréal et Vancouver. Fondée en 1988 dans un esprit activiste, elle a étendu son réseau de fibres optiques pour desservir les marchés de Toronto, Montréal et Vancouver, avec des points de présence à Calgary, New York et Seattle. Bien qu'elle soit bien placée pour devenir une entité nationale de télécommunications à part entière, Beanfield s'est engagée à rester fidèle à ses racines et à son éthique, à savoir être orientée vers la communauté et axée sur l'équité. Beanfield croit que tout le monde mérite une connectivité de qualité à un prix équitable parce que c’est Comme il se doit.

Pour plus d'informations sur Beanfield :

Todd Hofley | VP, politique et communications

todd@beanfield.com